Слово Владыки Иосифа Верта на освящении храма во имя Св. Николая Чудотворца в Нижневартовске

Дорогие!

Сегодня у вас в Нижневартовске особый день, большой праздник. Мы шли к нему много лет и прошли, и преодолели много трудностей, много барьеров. И слава Богу за всё!

И пусть этот день войдёт не только в историю Церкви в России, пусть Ваш нововозведённый храм будет не только архитектурным украшением Нижневартовска, но в первую очередь пусть он станет домом Бога живого! Да, Господь Бог через строительство этого храма возвёл Себе жилище среди вас! Попробуем осознать это сегодня в день его освящения, и будем об этом помнить все дни жизни нашей. В каждое воскресенье и любой другой день, приходя на Святую Литургию, на Святую Мессу, приближаясь к святому дому Господню, мы войдём в чувствование Моисея, когда он приближался к Купине, к горящему терновому кусту, из которого Господь воззвал: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».

С раннего детства мы знаем простую истину нашей веры, что Господь Бог обитает на небесах, на земле и в каждом месте. Но есть на земле места, где Господь наш Иисус Христос обитает особым образом, и это в первую очередь святой храм Господень. Здесь в Святой Литургии и Мессе Господь наш Иисус Христос собирает нас на Святую Трапезу, на Тайную Вечерю и мы вместе с апостолами вкушаем Его Пресвятые Тело и Кровь. Но и после, и всегда, здесь хранятся и почитаются Пресвятые Дары, то есть под видом хлеба и вина днём и ночью живёт здесь Сам Иисус, и ждёт нас, чтобы с нами поговорить, пообщаться, нас утешить, помочь, благословить. Здесь в исповедальне мы слышим слова Иисуса Христа: «Отпускаются тебе грехи твои» и мы выходим из этой маленькой комнатки исповедальни, облегчённые от груза наших грехов и страхов. Здесь в святом крещении язычник — то ли в образе младенца, то ли взрослый и сознательный человек — становится христианином, Дитём Божиим, омытый от греха Адама и укреплённый духовной силой свыше. Здесь под торжественный гимн к алтарю Божиему идут влюблённые, чтобы получить от Иисуса благословение на совместную семейную жизнь, обещая перед Ликом Христа и в Его невидимом присутствии верность друг другу в добрые и плохие дни, в радости и печали.

Дорогие! Как долго вы ожидали этого дня! Как часто ваши родные и знакомые говорили: «Вот будет настоящий храм, костёл, церковь, вот тогда мы и будем ходить». Так возвращайтесь же домой и скажите всем, напишите SMS всем, подключитесь по скайпу и расскажите всем, распространите благую Весть всем: в Нижневартовске отныне открыт и освящён храм Католической Церкви! Приходите, столы святой Трапезы, святого Торжества накрыты, и Сам Господь в дверях ожидает и приглашает вас, приглашает каждого: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас!»

Сегодня день благодарения. Возблагодарим в первую очередь Господа Бога за эту Его великую милость, благодать, за святой Дар! И пусть наша благодарность будет не только в наших словах, но в наших делах, во всей нашей христианской жизни!

Наша благодарность далее адресована и многим людям, которые трудились разным образом, продвигая строительство вашего храма.

Дорогой отец Алексей, большое спасибо тебе. После трагической потери, утраты в конце прошлого года настоятеля отца Петра казалось, что теперь остановится и строительство храма, и сама судьба общины казалась не ясной и тревожной. Благодаря отцу Алексею наши худшие опасения и страхи оказались напрасными. Господь Бог обязательно запишет это в твой послужной список, когда ты предстанешь перед Ним, чтобы дать Ему отчёт.

А отец Пётр уже предстал перед Господом, и мы верим, что его усердие о Доме Господнем уже отмечено и вознаграждено справедливым и добрым Господом Богом. Сегодня мы полагаемся и дальше на его помощь и заступничество перед Богом.

С благодарностью вспомним и отца Василия, который также потрудился на строительстве этого храма.

Сегодня здесь присутствует отец Иван, который как эконом сопровождал строительство, и вы сами можете его поблагодарить за это.

Не забудем дальше ваших сестёр монахинь, которые не только молитвой помогали в воздвижении живого и каменного храма, но часто и конкретным делом. В этом я мог убедиться в эти последние дни. Спасибо вам, дорогие сёстры!

Большое спасибо всем нашим благодетелям, которые через католические фонды RENOVABIS, KIRCHE IN NOT, через конференции католических епископов многих стран оказывали нам молитвенную и материальную помощь.

Первым в списке наших спонсоров, благодетелей надо бы внести Папу Римского Франциска, который пожертвовал немаленькую сумму на строительство вашего храма.

Спасибо я хочу сказать и вам всем, дорогие верные прихода святого Николая в Нижневартовске! Когда лет 10 назад встал вопрос строительства католической церкви в Нижневартовске, вы первые в Преображенской епархии представили протокол приходского собрания, в котором заявили, что, во-первых, вы готовы приложить ощутимую сумму денег на это святое дело, и во-вторых, что община берёт на себя текущие расходы по содержанию храма, когда он будет построен. Но вы помогали и помогаете не только деньгами, вы всегда активно помогали во всяком приходском деле. Спасибо вам за всё!

Дорогие! Храм, — это здание церкви, служит главной нашей цели в жизни: привести нас к вечной жизни с Господом Богом. Но мы знаем, что в XX веке много храмов пришли в запустение, потому что не было священников, которые служили бы в этих храмах. И сегодня, то ли случайно, то ли по Провидению Божиему, вместе с освящением храма, будет рукоположен в первую степень священства – во диакона – Илья. Мы же будем сопровождать его и сегодня во время этого обряда, будем сопровождать его и дальше к рукоположению во пресвитера – священника, будем молиться о нём и о всех священниках часто и всегда, потому что через их служение мы получаем благодать и помощь Христа в нашем паломничестве к вечной Отчизне.

Дорогие, молитва — это та духовная сила, которая может очень много. Иногда бывают случаи и ситуации, в которых мы, смотря по-человечески, ничего не можем делать или изменить. Но у нас, верующих, остаётся всегда ещё одно и самое сильное средство — это молитва. Как раз сейчас мы переживаем такое время, такую ситуацию: это конфликт между двумя нам самыми близкими странами и народами. Всё это время конфликта, и даже уже раньше, Церковь, Папа Римский Франциск призывали и призывают нас молиться о мире. И я не могу не напомнить вам об этом призыве. Будем молиться и сегодня, в этот праздничный день, в этот день освящения вашего храма, в день рукоположения диакона Илии, о мире и согласии между нашими народами. И да услышит Господь молитву народа Своего. Аминь.



Воскресенье, 22 мая 2022 года,

г. Нижневартовск, Божественная Литургия в храме во имя Святого Николая Чудотворца