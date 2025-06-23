«Corpus Christi»-2025 и Первое Причастие в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

22 июня 2025 года Католическая Церковь в России праздновала торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых (Corpus Christi), праздник Евхаристии.

Напомним, этот праздник возник в XIII веке как ответ на еретические учения, ставившие под сомнение реальное присутствие Христа в Евхаристии, и как венец католического благочестия. В 1264 году Папа Римский Урбан IV распространил этот праздник на всю Церковь. Церковь на Западе уже отметила праздник 19 июня, в минувший четверг. Но также во многих странах это торжество обычно переносится на ближайшее воскресенье, как это давно принято и в столице Сибири, где Божественную Литургию в Кафедральном соборе возглавил Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт.

Преосвященному Владыке сослужили эконом епархии отец Александр Деппершмидт, настоятель прихода отец Кшиштоф Корольчук SJ, а также епархиальный священник о. Георгий Мецлер.

В самом начале торжественного богослужения Владыка Иосиф обратился ко всем присутствующим:

— Дорогие братья и сёстры! Каждый церковный праздник имеет своё происхождение – как, например, Рождество, Пасха, Пятидесятница, Преображение Господне. Сегодня Церковь празднует Торжество Святейшего Тела и Крови Христа. Этот праздник тоже имеет своё происхождение и свою историю. Установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечери в Великий четверг Сам Иисус Христос. И мы в Страстной четверг вспоминаем это важное событие в жизни Церкви, но мы не можем по-настоящему его праздновать, потому что идёт Страстная Неделя и мы находимся в трауре. На следующий день в Великую пятницу мы уже будем скорбеть о смерти Спасителя на Кресте. Поэтому Церковь внесла в литургический календарь ещё один праздник – летом, чтобы наша радость могла проявиться в полной мере. Сегодня, наверное, особенно радуются наши дети, которые приступят к первому Святому Причастию. Но и мы все тоже постараемся сегодня принять Причастие особым образом, более глубоко осознавая, ЧТО происходит в этом Действии. Мы сейчас с Апостолами, с Иисусом входим в горницу Тайной Вечери, где совершается первая Святая Месса. Также образом Святой Мессы является смерть Иисуса Христа на Кресте, Его жертва за нас. Эта жертва продолжается во всех Святых Мессах. Каждый раз, когда мы участвуем в Таинстве Евхаристии, мы говорим об этом в нашей молитве: «Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твоё исповедуем, ожидая пришествия Твоего».

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Отрывок из Евангелия от Луки, посвящённый истории чудесного насыщения народа пятью хлебами (Лк 9, 11-17), прочитал священник Александр Деппершмидт. Он же затем произнёс слово проповеди.

В своем духовном размышлении отец Александр остановился на богословском содержании сегодняшнего праздника. Проповедник размышлял о Святом Причастии – как о пути паломника. Евхаристия – наше самое прекрасное сокровище, высший знак бесконечной любви Бога. Евхаристия делает нас святыми, и не может быть святости, которая не была бы тесно связана с ней. Почему Церковь даёт нам это Таинство ежедневно? Ответ мы находим в сегодняшнем Евангелии — чтобы утолить наш вечный голод. Пока ещё находимся на Земле – мы своеобразные паломники по пути в Царство Небесное. И как каждый паломник организует свой маршрут и намечает его важные точки, так и мы, образно говоря, имеем такие регулярные пункты духовного и физического подкрепления через Причащение Святых Тайн.

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Также в этот торжественный день трое юных прихожан Кафедрального собора Преображения Господня приняли своё Первое Святое Причастие. Правящий Епископ преподал им проникновенное и теплое напутствие.

А по завершении праздничной Мессы состоялась традиционная Евхаристическая процессия, которая в нынешнем году была ограничена приходским двором кафедрального собора, где были устроены четыре алтаря для чтения отрывков из Евангелия, молитв и поклонений. Торжественная процессия с Пресвятыми Таинствами – характерная черта праздника Пресвятых Тела и Крови Христовых – напоминает о нашем призвании идти и радостно нести Иисуса тем, кого мы встречаем в повседневной жизни.

«Пресвятое Таинство несут в процессии по улицам городов и селений, чтобы показать, что воскресший Христос шествует среди нас и ведет нас к Царству Небесному. То, что Иисус даровал нам в сокровенности Тайной вечери, мы сегодня открыто являем миру, ибо любовь Христова даруется не избранным, а всем без исключения» (Папа Бенедикт XVI).



Главные моменты насыщенного воскресного дня иллюстрирует фоторепортаж Юлии Шулус: