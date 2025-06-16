Всероссийский конгресс «Мария — Матерь Надежды» состоялся в Иркутске (+ ФОТО)
В минувшие выходные в Иркутске проходил Всероссийский конгресс «Мария — Матерь Надежды», приуроченный к переживаемому ныне Церковному Юбилею-2025.
В этом крупном мероприятии, организованном по благословению Ординария Иркутской епархии Преосвященного Кирилла Климовича и при поддержке ККЕР, приняли участие священники, монашествующие и миряне из всех четырёх католических епархий России.
Делегацию Преображенской епархии представляли оба её архипастыря — Правящий епископ Иосиф Верт и вспомогательный епископ Штефан Липке.
Программа форума была очень насыщенной. В первый день гости отправились в паломничество в небольшой город Усолье-Сибирское, где посетили Монастырь кармелиток, приход Святого Рафаила Калиновского и Общину сестёр-альбертинок.
Также паломники приняли участие в Святой Мессе, на которой предстоятельствовал Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ Клеменс Пикель. Затем выслушали доклад настоятеля прихода Святого Рафаила Калиновского священника Мирослава Земба об истории католиков на этой земле, о традиции почитания Матери Божьей Кармилской, о небесном покровителе прихода — св. Рафаиле Калиновском.
А ещё участников мероприятия ждал спектакль, поставленный прихожанами усольского прихода в содружестве с сёстрами-альбертинками (и посвящённый основателю их конгрегации — святому Альберту Хмелевскому).
Кульминацией же Конгресса стало литургическое празднование Пресвятой Троицы в кафедральном соборе Иркутска, завершившееся торжественной процессией во главе с чтимым образом Пресвятой Богородицы «Спасение народа Римского», а также Её опекой и любовью, которой Она ведёт верных в самое сердце Триединого Бога, Чью непостижимую сущность Вселенская Церковь прославляла в минувшее воскресенье.
Большой фотоотчёт о событии предлагает ВК-паблик
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