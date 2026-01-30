Первая женщина-архиепископ официально возглавила Церковь Англии

Юридическая церемония подтверждения избрания Сары Маллалли, после которой она официально вступила в должность архиепископа Кентерберийского и стала первой женщиной во главе Церкви Англии, 28 января состоялась в Лондоне, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на СПЖ.

Церемония прошла в соборе святого Павла и является ключевым юридическим этапом вступления в должность архиепископа. Хотя Всемирное англиканское сообщество не имеет формального главы, архиепископ Кентерберийский традиционно считается его духовным лидером.

Назначение кандидата одобряет Королевская комиссия по выдвижению кандидатур Кентербери, куда входят представители Церкви Англии, всего Англиканского сообщества и Кентерберийской епархии. Для назначения кандидата необходима поддержка большинства в две трети голосов. The Guardian пишет, что Маллалли выбрали по итогам длительного процесса общественных консультаций, начавшихся в феврале 2025 года.

Интронизация нового, 106-го архиепископа Кентерберийского, которым стала Сара Маллалли, запланирована на 25 марта 2026 года в Кентерберийском соборе.

***

Сара Маллалли родилась в 1962 году в Уокинге. Более 35 лет она проработала в Национальной службе здравоохранения. В 1999 году в возрасте 37 лет Маллалли была назначена главной медсестрой Англии, став самой молодой женщиной в истории, занявшей этот пост. За заслуги в здравоохранении в 2005 году ей присвоили титул дамы-командора ордена Британской империи.

Параллельно она изучала богословие и в начале 2000-х решила уйти в церковное служение. В 2001 году была рукоположена в диаконы, а в 2002-м – в священники. Она служила в приходах Саутуорка и Лондона, а затем стала каноником собора Солсбери. В 2015 году Маллалли была посвящена в сан епископа и возглавила викариат Кредитона, в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона, а в 2019 году была назначена деканом Королевских капелл.

Она замужем за Аймоном Маллалли, у них двое детей.

Сара Маллалли – сторонница либеральных реформ в Церкви Англии, включая поддержку рукоположения женщин, благословения однополых союзов, а также более мягкой позиции по вопросам абортов, что вызывает резкую критику со стороны консервативных англикан.