Лев XIV поблагодарил швейцарских гвардейцев за верность Церкви (+ ФОТО)

Вечером 6 мая Лев XIV принял участие в церемонии принесения присяги новобранцами Папской швейцарской гвардии. В этом году к корпусу присоединились 28 молодых швейцарцев, поклявшихся хранить верность Папе Римскому и служить Церкви. Подробности сообщает Vatican News.

Торжественная церемония прошла в Зале Павла VI в присутствии церковных и гражданских властей, делегации кантона Тургау и родственников новобранцев.

Обращаясь к собравшимся, Епископ Рима приветствовал президента Швейцарской Конфедерации, представителей политических и военных кругов, а также семьи гвардейцев. Особые слова благодарности прозвучали в адрес молодых людей, только что принёсших присягу. Святейший Отец подчеркнул, что их клятва свидетельствует о верности, которая рождается из юношеского энтузиазма, веры в Бога и любви к Церкви. Папа выразил признательность гвардейцам за их готовность нести ответственное служение рядом с Епископом Рима.

В своём выступлении командир корпуса Кристоф Граф назвал участие Святейшего Отца знаком его близости к гвардейцам и их служению.

Военачальник размышлял о самом смысле служения, которое в современном мире нередко воспринимается как нечто унизительное или мешающее личной свободе. По его словам, подлинное человеческое достоинство раскрывается именно через способность быть рядом с другими и использовать свои таланты ради общего блага.

Офицер напомнил, что наивысшим примером такого служения является Сам Христос, пришедший не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Именно поэтому задача швейцарских гвардейцев – поддерживать Святейшего Отца в его апостольском служении.

Завершая церемонию, командир корпуса поблагодарил новобранцев за готовность посвятить себя этой миссии и выразил надежду, что годы, проведённые в гвардии, помогут им возрасти человечески и духовно.