Пепельная среда-2026 в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

У католиков латинского обряда начался Великий Пост. Богослужение Пепельной среды – св. Мессу начала Святой Четыредесятницы с обрядом освящения и возложения пепла – возглавил утром 18 февраля в Кафедральном соборе Преображения Господня настоятель прихода о. Кшиштоф Корольчук SJ. Ему сослужили собратья-священники Янез Север и Юрий Обруча.

Великий Пост – это время внутреннего делания, а его пространство – это глубина души. В евангельском чтении «Бог, Который в тайне» и прозревает тайное наполнение наших сердец, призывает нас к преобразованию тайников нашей души, чтобы стать угодными Ему. Это «тайное» необходимо вывести на свет и представить «Видящему тайное» для его исправления и исцеления…



Сорок фото с первого великопостного богослужения 2026 года от с. Татьяны Авдокушиной MSC: