Патриарх Кирилл сообщил о завершении издания «Православной энциклопедии»

«Этот грандиозный труд завершен», – сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 марта 2026 г. на заседании попечительского совета «Православной энциклопедии» в Храме Христа Спасителя.

Но при этом остался вопрос о будущем церковно-научного центра, занимавшегося изданием энциклопедии. Патриарх отметил, что оно определится «нашими сегодняшними решениями».

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, церковно-научный центр может продолжить работу над популяризацией энциклопедии, обеспечением ее доступности. В развитии нуждается и электронный портал энциклопедии, и перевод ее статей на английский язык. Но для этого должно быть принято соответствующее решение.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продолжать просветительскую деятельность в рамках работы над энциклопедией, столица окажет всю необходимую поддержу, передает ТАСС. Мэр заявил, что Москва на 10 лет продлевает решение о предоставлении здания для тех, кто работает над энциклопедией. Кроме того, столица закупила 12,5 тыс. экземпляров томов для московских школ и библиотек. «Для того, чтобы в каждой школе, в каждой библиотеке были энциклопедии. Это очень и очень важно», – добавил он.

«Православная энциклопедия» издавалась одноимённым церковно-научным центром с 2000 года (руководитель — Сергей Кравец). Было издано 75 томов. В издании приняли участие 3200 авторов статей, более 100 редакторов, общее число статей составило более 30 000.

В составлении статей участвовали выдающиеся ученые, преподаватели духовных школ РПЦ, сотрудники институтов РАН, Московский, Санкт-Петербургский и региональные российские университеты, синодальные комиссии и отделы Московской патриархии, зарубежные научные центры и представители поместных Православных Церквей. В прошлом году на XXXVIII Московской международной книжной ярмарке Православная энциклопедия в 75 томах признана «Книгой года».



Источник: «Благовест-инфо»

