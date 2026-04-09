Пасхальное послание Патриарха Варфоломея о мире и надежде

В этом году Православная Церковь празднует Пасху 12 апреля, и в этом контексте Патриарх Константинопольский Варфоломей обнародовал послание, раскрывающее центральное значение Воскресения для человека и общества.

Перед лицом ежедневных свидетельств жестокости войны предстоятель Константинопольской Православной Церкви напоминает о высшей ценности человеческой жизни и призывает к миру, примирению и справедливости.

Ссылаясь на святого Григория Богослова и Послание к Филиппийцам, Патриарх подчеркивает: «Воскресение Господа — это восстановление человека для его предвечного предназначения. Как “начало иной вечной жизни”, оно исцеляет отчуждения и устанавливает мир “превыше всякого разумения”, включающий примирение и земной покой».

По словам Варфоломея, учение, исходящее из Креста и Воскресения, звучит сегодня как Евангелие мира, примирения и справедливости против войны, ненависти и несправедливости, противоречащих фундаментальным христианским принципам, для осуществления и утверждения которых народ Божий трудится ежедневно.

Патриарх Константинополя призывает молиться «о жертвах военного насилия, о сиротах, о тех, кто скорбит о своих детях, о тех, кто несет в теле и душе последствия жестокости и человеческой боли». Война, отмечает Варфоломей, порождает хаос и смерть, но «Воскресение побеждает смерть и дарует нетление». А Святая Пасха является «всей нашей духовной культурой, средоточием нашей веры».



