Папская академия защиты жизни заявила о «параллельной пандемии»

«Пандемия и воспитательная задача»: так озаглавлен недавний документ Папской академии защиты жизни, посвященный детям и подросткам во времена COVID-19.

Хотя клинические проявления вируса в случае детей умеренны, психосоциальный стресс, которому подверглись несовершеннолетние, привел к различным патологиям, которые позволяют говорить о «параллельной пандемии». Она «глубоко отразится на психике детей, в особенности подростков», — утверждается в документе. Эта «параллельная пандемия» не может оставаться без внимания старшего поколения, хотя бы потому, что дети «доверяют способности взрослых интерпретировать нынешний застой, проявляя устойчивость и креативность, необходимые для того, чтобы извлечь из него урок».

Есть несколько позитивных аспектов, которые, как утверждается в тексте, можно почерпнуть из сложившейся ситуации. Во-первых, во время последних трагических месяцев мы смогли убедиться в устойчивости молодых поколений. Несмотря на пережитые травмы и тяжелые условия жизни они по-прежнему устремлены в будущее. Кроме того, опыт пандемии – это хорошая возможность для того, чтобы внушить детям доверие к науке, прежде всего в отношении создания новых вакцин.

Авторы документа возвращаются к теме закрытия школ, которую уже неоднократно затрагивали международные организации, призывая прибегать к этой мере лишь в самых крайних случаях. Папская академия защиты жизни также рекомендует принимать другие меры эпидемиологического контроля, такие как «реорганизация помещений и транспортных средств, переустройство всей школьной жизни и школьного расписания».

«Мы не можем не подчеркнуть, — гласит документ, — что ежедневное посещение школы – это не просто инструмент образования. Для всех, и в первую очередь для подростков, речь идет также о «школе жизни», отношений, дружеских связей и воспитания чувств. Закрытие школ прервало или тяжко покалечило социальные отношения». Одним из последствий закрытия школ стало то, что по меньшей мере 10 миллионов учеников так не вернулись на школьную скамью после локдауна; кроме того, повсеместно растет риск регресса в усвоении знаний. Для детей же, живущих в неблагополучных ситуациях, закрытие школ привело к недоеданию, поскольку именно в школе они получали питание. В наиболее развитых странах, наоборот, закрытие школ спровоцировало нездоровый образ жизни, а уменьшение физической активности стало причиной избыточного веса у детей, что может вызвать в будущем проблемы со здоровьем, привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Прекращение занятиями спортом оказало негативное влияние как на физическое, так и на ментальное развитие детей. Социальный дискомфорт, порожденный закрытием школ, усилил тревожные расстройства, депрессию и стресс, а сокращение пребывания детей на открытом воздухе привело к нехватке витамина D и к ухудшению зрения. Увеличилась зависимость несовершеннолетних от интернета и видеоигр.

Повсеместное распределение вакцин и другие меры профилактики сами по себе не решат этих проблем: необходимо вновь отстроить систему образования и восстановить социальное взаимодействие.

В документе Папской академии отмечается, что вынужденное закрытие школы помогло детям осознать важность ее посещения, о чем свидетельствуют результаты кампании вакцинации против COVID-19 среди детей и подростков.

Особое внимание в документе уделено внутрисемейным отношениям. Во время пандемии увеличилось время общения родителей с детьми. В то же время более чем на 40 процентов участились случаи насилия в семье. На всемирном уровне наблюдаются расстройства поведения личности, что тяжко отражается на ментальном благополучии детей.

Вышеперечисленные факты указывают на необходимость обновленной пастырской заботы Церкви о самых юных ее чадах. «Исходя из опыта пандемии Католическая Церковь указывает на безотлагательность устранения серьезных преград, которые во всем мире препятствуют здоровому и позитивному включению детей и подростков в общество, и создания всех необходимых для этого условий, — говорится в документе Папской академии защиты жизни. — Кроме того, мы должны отчетливо слышать в наших сердцах и в нашей пастырской деятельности стремление привести молодежь к Иисусу и воспитывать ее в Его школе».



Источник: Vatican News