ИИ как инструмент насилия над детьми

Прекратить растаптывать ценность и достоинство человека: этот призыв, вознесенный многократно и в разных формах Папой Франциском и Папой Львом XI, вновь звучит в послании Итальянской епископской конференции, адресованном руководителю ассоциации «Метер» дону Фортунато Ди Ното.

Поводом для послания стала резонансная презентация досье этой ассоциации, уже более тридцати лет борющейся с детской порнографией и сексуальным насилием над детьми: на этот раз темой расследования стали злоупотребления искусственным интеллектом и связанные с этим риски для несовершеннолетних.

В послании епископата – за подписью его президента кардинала Маттео Дзуппи и генерального секретаря архиепископа Джузеппе Батури — говорится, что досье не оставляет пространства для интерпретаций: «Сегодня ИИ является также и инструментом насилия. Наиболее продвинутые технологии, спроектированные для улучшения жизни, используются для создания порнографических изображений с детьми, для манипуляции фотографиями с малолетними, манипуляций с диалогами и для генерирования связей, способных обмануть бдительность взрослых и сознательность детей».

Речь идет не об отдельных случаях, а о «структурированной и развивающейся системе, в которой фальшивые образы приводят к реальному ущербу». При этом ответственность за произошедшее размывается, и становится невозможным отличить правду от фейка.

К сожалению, отсутствие глобальных и четких правовых определений того, что следует понимать под «виртуальной детской порнографией» или «сгенерированным изображением насилия», делает крайне сложными скоординированные действия между правоохранительными органами разных государств. К этому нужно добавить распространение одноранговых сетей и зашифрованных систем, препятствующих расследованиям и требующих более технически оснащенных форм сотрудничества.

Итальянский епископат обращается с воззванием к компетентным органам: необходимо обновить законодательство, чтобы можно было наказывать также и виртуальное насилие. Цифровые платформы и поставщики услуг ИИ должны нести ответственность за сгенерированный контент, распространяемый посредством их систем, утверждается в послании.

«Технологии – это не враг, но им является бездушие! — подчеркивают далее руководители епископата Италии. — И еще прежде им является такое видение человека, которое отрицает его целостность, сводя его к предмету для манипуляций, раздробления и разборки на данные».

В конце послания прелаты обращаются ко всем компонентам гражданского общества – «законодателям, педагогам, родителям, работникам СМИ и разработчикам технологий» — с призывом безоговорочно признать, что защита детей должна быть мерилом цивилизованного общества.



Источник: русская служба Vatican News