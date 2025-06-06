«Последний звонок» прозвенел в Католической школе францисканцев (+ ФОТО)

29 мая в Католической школе Рождества Христова раздался «Последний звонок» для десяти выпускников 4-го класса. Напомним, что эта Школа, опекаемая францисканским Орденом Братьев Меньших (директор — отец Коррадо Трабукки, OFM), расположена в левобережной части Новосибирска.

Дети с большим вниманием отнеслись к деталям по подготовке своего выпускного вечера. Например, заготовили наградные медали для каждого школьного сотрудника, которые на протяжении всех лет обучения активно участвовали в школьной жизни ребят. И как всегда — с выдумкой и задором — были подготовлены песни, танцы.

Праздник получился душевным, теплым, конечно — со слезами, но будем, надеяться, что все то прекрасное, что началось в нашей школе, не засохнет и не угаснет, а будет приумножаться и расти в каждом нашем выпускнике.

Мы благодарны всем, кто своими молитвами и пожертвованиями поддерживают нас и всегда хотим делиться нашими успехами, переживаниями и радостью со всеми вами. Желаем хорошего летнего настроения!



Оксана Кондратьева