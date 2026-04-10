Папа Римский отправляется в масштабное турне по Африке

В понедельник 13 апреля Папа Римский Лев XIV начинает свое первое крупное зарубежное путешествие 2026 года — десятидневный визит в четыре страны Африки, пишет «Российская газета».

За период с 13 по 23 апреля понтифик преодолеет почти 18 тысяч километров, посетит 11 городов и населенных пунктов в Алжире, Камеруне, Анголе и Экваториальной Гвинее. В программу войдут 18 перелетов.

Как сообщил кардинал Майкл Черни, один из ближайших советников Папы, главной целью поездки является «помочь обратить внимание мира на Африку». «Отправляясь в Африку так рано в своем понтификате, Папа показывает, что Африка имеет значение, — отметил Черни, передает Reuters. — Лев XIV хочет быть уверенным, что Африка не будет забыта странами и людьми, поглощенными собственными заботами».

Африка является регионом, где католичество растет быстрее всего. Более 20% всех католиков мира проживают на этом континенте. Три из четырех стран, которые посетит понтифик, имеют значительное католическое население. В Экваториальной Гвинее, где папа не был с 1982 года, католики составляют более 70% населения. В Алжире, преимущественно мусульманской стране, католиков менее 10 тысяч человек при населении около 48 миллионов.

Визит имеет большое личное значение для 70-летнего Льва XIV — первого Папы-американца. Предыдущее крупное зарубежное турне понтифик совершил в Турцию и Ливан в конце прошлого года.

В Алжире Лев XIV планирует провести встречу по межрелигиозному диалогу и посетить Большую мечеть Алжира — это будет его второй визит в мечеть в качестве Епископа Рима. Также он побывает в Аннабе, где находятся руины древнего города Гиппон, имеющего особое значение для августинцев, к ордену которых принадлежит понтифик.

В Камеруне Папа проведет «встречу за мир» в Баменде — крупнейшем городе англоязычных регионов страны, где с 2017 года продолжается конфликт между правительственными силами и сепаратистами.