Папа Франциск на общей аудиенции: Рождество – это вечный огонь, возженный Богом в мире

Предлагаем вниманию наших читателей полный текст катехезы Папы Франциска, прозвучавшей на общей аудиенции в Ватикане в среду 23 декабря 2020 г.:

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

В сегодняшней катехезе в преддверии Рождества я хотел бы дать вам некоторую пищу для размышлений, как мне кажется, полезную, чтобы должным образом подготовиться к этому великому торжеству. В евангельском чтении полуночной святой Мессы Ангел сообщает пастухам: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк 2,10-11).

По примеру пастухов также и мы духовно устремляемся в Вифлеем, где Мария родила Младенца в пещере, «ибо не было им места в гостинице» (Лк 2,7). В наше время Рождество стало общераспространенным праздником, так что даже неверующие воздают должное его привлекательности. Но христианин знает нечто большее: он знает, что Рождество – это решающее событие всемирной истории, это вечный огонь, который Бог зажег в мире, а потому оно стоит неизмеримо выше всякой суеты. Важно не сводить Рождество к сентиментальным переживаниям и не превращать его в праздник потребления. В минувшее воскресенье я заострил внимание на этой проблеме, подчеркнув, что дух потребительства ныне едва ли не подчинил себе Рождество. Конечно же, Рождество не может и не должно быть редуцировано к «теплой семейной атмосфере» и «празднику удовольствий», к обмену подарками и добрыми пожеланиями; не должно становиться празднованием, изобилующим этими мирскими вещами, но при этом крайне бедным тем, что касается христианской веры, нищим в своем человеческом измерении. Необходимо преодолеть эту мирскую ментальность, неспособную постичь пылающее огнем ядро нашей веры, выраженное следующими словами: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин 1,14). Вот средоточие Рождества, вот истина Рождества, а иной просто нет.

Событие Рождества побуждает нас, с одной стороны, задуматься о драме истории, действующие лица которой – уязвленные грехом люди, непрестанно взыскующие истины, милосердия и искупления; а с другой стороны – воздать должное благости Господа, пришедшего к нам, чтобы возвестить нам истину о Спасении, предложить нам Свою дружбу и сделать нас сопричастными Своей жизни. И этот дар жизни есть исключительно благодать, здесь нет абсолютно никакой нашей заслуги. Один из Отцов Церкви сказал:»Взгляни туда и сюда, попробуй обнаружить хоть где-то твою заслугу, и ты не найдешь ничего, кроме благодати». Всё есть благодать, дар благодати. И этот дар благодати мы получаем в простоте и человечности Рождества. Благодаря ему из наших сердец и умов изгоняется пессимизм, столь свойственный нашему времени в том числе и по причине продолжающейся пандемии. Мы сумеем справиться с охватившим нас чувством тревожного замешательства, мы не позволим поражениям и неудачам подавить нашу волю, и это – благодаря актуализированному осознанию того факта, что это беспомощное и слабое дитя, неприметное и беззащитное, есть Сам Бог, ради нас ставший человеком. Второй Ватиканский Собор в знаменитом фрагменте «Конституции о Церкви в современном мире» настаивает, что событие Боговоплощения прямо касается каждого из нас: «Ибо Он, Сын Божий, через Своё воплощение некоторым образом соединился с каждым человеком. Человеческими Своими руками Он трудился, человеческим разумом Он мыслил, человеческой волей действовал, человеческим сердцем любил. Рождённый от Девы Марии, Он поистине стал одним из нас, уподобившись нам во всём, кроме греха»(Пастырская Конституция Gaudium et Spes, 22-23). Но кто-то спросит: Иисус родился две тысячи лет назад, так какое же это имеет отношение ко мне? Но это непосредственно касается тебя и меня, каждого из нас. Иисус – один из нас; Бог в Иисусе Христе – один из нас.

Сознание того, что дело обстоит именно так, приносит нам массу радости и вселяет в нас мужество. Бог не взирает на нас свысока и издалека, Он не проходит мимо, Он не отворачивается брезгливо от наших немощей, Он не облекается в материальную плоть лишь по видимости… Напротив, Он в полной мере принял нашу природу, свойственные нам человеческие кондиции. Он не оставил за бортом ничего из присущего нам, кроме греха. Грех есть единственное, чего Он лишен. Он вместил в Себя всё человеческое. Он принял всё наше, стал таким же как мы. Это – существеннейший момент нашей веры, без которого ее невозможно понять. Святой Августин, размышляя о пути своего обращения, так пишет об этом в своей книге «Исповедь»: «Я, сам не смиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас Его уничиженность [немощь]» (Исповедь VII, 18). Что же представляет собой эта «немощь Иисуса?». «Немощь» Иисуса есть преподанный нам урок! В этой немощи открывается нам любовь Божия. Рождество есть праздник воплощенной Любви, Любви, рожденной нас ради в лице Иисуса Христа. Иисус Христос есть Свет людям, сияющий во тьме, придающий смысл человеческому существованию и всей истории человечества.

Дорогие братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы эти краткие размышления помогли нам отпраздновать Рождество с большим пониманием дела. Но есть и иной способ подготовиться к празднику, о котором я хочу напомнить и вам, и самому себе, и который легко доступен всякому человеку. Нужно всего лишь немножко молитвенно поразмышлять в тишине перед Яслями. Эта наглядная демонстрация Рождества есть посвященная той святой реальности катехеза – катехеза о том, что происходило в тот год, в тот день; о том, что мы слышали в Евангелии. Вдохновляясь этими мыслями, я написал в прошлом году послание, к которому было бы неплохо опять обратиться. Оно озаглавлено Admirabile signum, «Чарующий образ». Поступив в школу святого Франциска Ассизского, мы имеем шанс стать хоть чуточку похожими на детей, самозабвенно созерцая сцену Рождества и позволяя чуду «чудесного пути», коим Бог соблаговолил прийти в мир, заново осуществиться в нас. Мы будем молить о благодати чуда: перед этой тайной, реальностью столь трепетно и нежно любящей, столь прекрасной, столь близкой нашему сердцу… Мы будем умолять Господа подарить нам благодать чуда, чтобы мы смогли встретиться с Ним, приблизиться к Нему, предельно Приблизившемуся ко всем нам. Это пробудит и в наших сердцах нежную любовь. На днях мне довелось беседовать с некоторыми учеными: мы говорили об искусственном интеллекте, о роботах… Уже сейчас имеются роботы, запрограммированные на всё и вся, и всё это продолжает развиваться. А я спросил: «Как вы полагаете, чего никогда не смогут делать роботы?». Мои собеседники высказывали по этом поводу разные мнения, делали разные предположения, но в итоге все мы сошлись на одном: есть в мире нежность и любовь, на которые роботы никогда не будут способны. Это и есть то, что Господь дарит нам сегодня: чудесную немощь, в которой Богу было угодно прийти в мир, а она, в свою очередь, пробуждает в нас ответную нежность, человеческую трепетную нежность, в чём-то подобную Божьей. Сегодня мы очень нуждаемся в нежности, как же мы нуждаемся в человеческом участии перед лицом стольких страданий! Если пандемия принудила нас отдалиться друг от друга, то Младенец Иисус в Яслях указует нам путь нежности, путь трепетной любви, чтобы стать ближе друг к другу, стать по-настоящему людьми. Так пойдем же именно этим путем! Счастливого Рождества!

Перевод «Сибирской католической газеты»