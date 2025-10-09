ОЦАД и НИУ ВШЭ готовят совместную магистратуру по межрелигиозной дипломатии

В ходе актового дня Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД) 3 октября 2025 года было объявлено о разработке новой магистерской программы, которая будет посвящена межрелигиозной дипломатии в современном многополярном мире, сообщает сайт ОЦАД.

Новая магистерская программа будет реализовываться на базе ОЦАД и НИУ ВШЭ. Здесь планируют готовить специалистов в области межрелигиозных и межконфессиональных связей.

«Подготовленный рабочей группой проект будет представлен на утверждение Священного Синода Русской Православной Церкви. Мы надеемся, что в следующем учебном году программа, посвященная межрелигиозной дипломатии в контексте современности, будет открыта к набору», – сообщил ректор ОЦАД, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.

Общецерковная аспирантура и докторантура и Высшая школа экономики сотрудничают с 2012 года. В данный момент стороны реализуют два совместных образовательных проекта. Первый — по теологии и юриспруденции включает магистерские программы: «Православная теология. Каноническое право» и «Государственно-конфессиональные отношения. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений». В рамках второго проекта ОЦАД и НИУ ВШЭ сотрудничают по магистерским программам «Теология в общественном пространстве» и «Религия и общество».