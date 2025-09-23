Отреставрированный Гентский алтарь вернётся в собор Святого Бавона в 2027 году

Знаменитый Гентский алтарь не вернётся на обозрение публики в собор Святого Бавона в Генте в 2026 году, как было объявлено первоначально. По данным нескольких фламандских новостных агентств, его возвращение на место запланировано на весну 2027 года, сообщает «Седмица» со ссылкой на нидерландское интернет-издание CODART.

Скорректированные сроки означают, что к моменту его возвращения весь проект реставрации будет охватывать уже пятнадцать лет.

Реставрация алтаря началась в 2012 году. Заключительный этап проекта, охватывающий семь верхних панелей, начался в мае 2023 года. В начале этого этапа предполагалось, что он будет завершен через три года, что позволит картинам вернуться из реставрационной студии Музея изящных искусств в Генте в собор Святого Бавона в 2026 году.

Заключительный этап занимает больше времени, чем ожидалось, из-за обнаружения новых записей, которые были добавлены на более поздних этапах для маскировки небольших повреждений. Эти дополнительные слои требуют от реставраторов KIK-IRPA дополнительной, тщательной реставрации.

В результате весна 2027 года стала целевой датой воссоединения всех панелей полностью отреставрированного Гентского алтаря в соборе Святого Бавона.

Для успешного завершения этого заключительного этапа правительство Фландрии выделяет дополнительные средства. Эта поддержка позволит полностью восстановить семь верхних панелей и завершить монументальный проект.