Освобождены 130 учеников католической школы, похищенных боевиками в Нигерии

В Нигерии освободили оставшихся 130 школьников, похищенных 21 ноября террористами из католической школы Святой Марии в населенном пункте Папири, штат Нигер, передает ИА «Африканская инициатива» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента страны Байо Онануга.

«Оставшиеся 130 школьников, похищенных террористами в католической школе Святой Марии в Папири 21 ноября, освобождены, – сообщил Онануга. – Они воссоединятся со своими родителями на праздновании Рождества».

По его словам, освобождение детей стало результатом операции, проведенной при участии вооруженных сил и разведывательных служб Нигерии.

Ранее в декабре правительство Нигерии добилось освобождения из плена 100 учеников, похищенных из католической школы Святой Марии. Нападение на школу в штате Нигер произошло 21 ноября. Изначально сообщалось о похищении террористами от 50 до 100 учеников, позже Христианская ассоциация Нигерии (CAN) подтвердила похищение 315 человек — 303 учеников и 12 учителей. На следующий день после похищения 50 школьникам удалось сбежать из плена.

***

В ноябре в нигерийском городе Мага в штате Кебби вооруженные люди напали на государственную женскую школу-интернат, убив заместителя директора и похитив 25 учениц, одна из них смогла сбежать. После этого президент страны Бола Тинубу привел силы безопасности в состояние наивысшей готовности, поручив им активизировать операции по уничтожению террористов и преступных сетей по всей стране. В конце ноября Тинубу объявил о введении в стране чрезвычайного положения из-за участившихся случаев похищения людей.

Нигерия на протяжении многих лет страдает от нападений террористов и действий бандитов, особенно на северо-востоке страны. Наибольшую активность в регионе проявляет повстанческая группировка «Боко Харам», возникшая в Нигерии в 2009 году. Последовавший за этим конфликт, в который втянулись другие джихадистские группировки, привел к гибели более 40 тыс человек и перемещению около 2 млн людей.