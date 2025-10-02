Опубликованы академические переводы трех булл Папы Римского Пия V

В библиотеке «Una fides» опубликован академический перевод булл св. Пия V «Quo primum» (об обнародовании единого Римского Миссала) и «Quod a nobis» (о Бревиарии), а также ранее не издававшейся на русском языке буллы «Intra cordis».

Эти тексты представляют собой приложение к статье Ильи Аникьева и Ивана Фадеева, которая посвящена литургической реформе, реализованной Папой св. Пием V по поручению Триденсткого Собора.

Статья не только призвана развеять целый ряд мифов, бытующих как в историографии, так и, особенно, среди значительной части католиков, клириков и мирян, а главное — авторы впервые попытались предложить полноценное определение понятию «органическое литургическое развитие».

Ссылки —

Quo primum: https://unavoce.ru/library/quo_primum_a.html

Quod a nobis: https://unavoce.ru/library/quod_a_nobis.html

Intra cordis: https://unavoce.ru/library/intra_cordis.html Аникьев И.И., Фадеев И.А. Тридентская реформа и католическая традиция: литургическая преемственность, идентичность и проблема унификации // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2025. Т. 16, No. 7(153).

URL: https://history.jes.su/s207987840036149-2-1/ DOI: 10.18254/S207987840036149-2.

Статья доступна также по адресу: https://www.researchgate.net/publication/395924242

Источник: «Ассоциация Una Voce Russia»