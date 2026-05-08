Опубликован русский перевод документа «Пути катехумената для супружеской жизни»

Конференция католических епископов России представляет русский перевод документа Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни «Пути катехумената для супружеской жизни. Пастырские ориентиры для поместных Церквей».

Этот документ был подготовлен по инициативе Папы Франциска и посвящен обновлению подготовки к таинству брака, а также сопровождению супругов в первые годы семейной жизни. Развивая идеи, изложенные в апостольских обращениях Familiaris consortio и Amoris laetitia, Святейший Отец предложил рассматривать подготовку к браку не как краткий курс занятий перед венчанием, а как подлинный путь христианского возрастания, вдохновленный логикой древнего катехумената.

В соответствии с этим видением документ предлагает продолжительный путь подготовки к браку, который не ограничивается несколькими встречами непосредственно перед венчанием, но дает почувствовать почти «непрерывный» характер пастырства супружеской жизни. Этот путь состоит из трех больших фаз: фазы отдаленной подготовки, включающей пастырство детей и молодежи; промежуточной фазы принятия кандидатов; и, собственно, катехуменальной фазы, которая, в свою очередь, предусматривает три отдельных этапа. Первый этап — близкая подготовка, более продолжительная и вариативная по длительности; второй этап — непосредственная подготовка, более краткая; и третий этап — сопровождение пар в первые годы супружеской жизни.

Документ подчеркивает, что эти «пастырские ориентиры» не следует воспринимать как готовые, структурированные и окончательные «курсы подготовки к браку», предназначенные для непосредственного использования в повседневной пастырской практике. Их цель иная: предложить некоторые общие принципы и целостное конкретное пастырское видение, которое каждая поместная Церковь приглашена учитывать при разработке собственного пути катехумената для супружеской жизни, тем самым творчески отвечая на призыв Папы.

Русский перевод публикуется с надеждой, что этот текст станет полезным инструментом для развития пастырства семей в католических общинах России, а также поможет заново осмыслить красоту и ответственность христианского супружеского призвания.



Источник: официальный сайт ККЕР