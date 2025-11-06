Опубликован открытый архив ведущего католического журнала «Theologische Revue» за 2020–2025 годы

Ноябрь 06, 2025

На официальном сайте одного из старейших и авторитетнейших научных изданий в области теологии — журнала «Theologische Revue» («Богословское обозрение») — размещен для свободного доступа комплексный архив выпусков за последние пять лет. Здесь находятся материалы 70 томов издания, охватывающих период с 2020 по 2025 год.

Журнал, выпускаемый с 1902 года католическим теологическим факультетом Мюнстерского университета (), выходит шесть раз в год. Его основной специализацией является публикация рецензий на несколько сотен новых монографий и сборников по теологии и смежным дисциплинам, что делает его незаменимым инструментом для отслеживания текущей научной литературы.

Помимо рецензионного блока, в каждом номере публикуются специальные редакционные статьи, посвященные актуальным дискуссиям и углубленному анализу ключевых теологических проблем. В выпусках 2025 года, например, представлены исследования специалиста по новозаветной истории Феликса Джонса (), посвященные Книге Деяний святых апостолов, и работа церковного историка Самуэля Фернардеша (Католический университет Чили), анализирующая аспекты Никейского Собора.

Ознакомиться с архивом и текущими выпусками можно по ссылке: https://www.uni-muenster.de/Ejournals/index.php/thrv/


Источники: Богослов.RuСайт журнала «Theologische Revue»

