Open Doors: рост преследований христиан в мире в 2025 году

388 миллионов человек: именно столько христиан, по данным международной благотворительной правозащитной христианской организации «Открытые двери» (Open Doors), в настоящее время сталкиваются с преследованиями из-за своей веры. Это на 8 миллионов больше, чем год назад, и самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Основой этих оценок стал ежегодный доклад World Watch List 2026. В нём «Открытые двери» анализируют ситуацию с христианами в разных странах и фиксируют формы преследований, называя наиболее опасные регионы.

«К сожалению, это снова рекордный год», — отмечает директор «Открытых дверей» Кристиан Нани. По его словам, особенно уязвимыми остаются женщины и дети, которые составляют значительную часть пострадавших.

Доклад также показывает, что увеличилось число государств с экстремальным уровнем преследований — с 13 до 15. Северная Корея остаётся страной, где быть христианином особенно рискованно. Среди других государств с экстремальным уровнем преследований — Сомали, Эритрея, Ливия, Афганистан, Йемен, Судан, Мали, Нигерия, Пакистан, Иран, Индия, Саудовская Аравия, Мьянма и Сирия. В Сирии, где осталось около 300 000 христиан, ситуация за год ухудшилась: она перешла из категории «тяжёлой» в категорию «экстремальной» из-за политической нестабильности и недавних боёв в Алеппо.

Африка к югу от Сахары в докладе выделена как регион особого риска. Здесь живёт около восьмой части всех христиан мира, но из-за слабых государственных институтов верующие часто остаются без защиты. Наибольший риск фиксируется в Судане, Нигерии, Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго и Мозамбике.

В 2025 году зафиксировано 4 849 погибших из-за своей веры (почти 13 человек в день), из них около 3,5 тысяч — в Нигерии, что составляет примерно 70 процентов от общего числа. Почти без изменений осталось количество арестованных за веру — более 4,5 тысяч человек, а число похищенных верующих сократилось до 3 тысяч. Нападения на церкви и другие объекты христианских общин стали реже, но всё ещё остаются серьёзной проблемой. При этом растёт число жертв сексуального насилия и принудительных браков — около 5 тысяч христианок. Последствия преследований серьёзны: семьи теряют кормильцев, дети остаются без родителей, а женщины и девочки особенно подвержены опасностям и насилию.



Источник: русская служба Vatican News