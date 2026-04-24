Семья в Европе: проблемы и возможности

Десятая годовщина публикации апостольского обращения Папы Франциска Amoris laetitia (2016) — повод поразмышлять о положении супружеской пары и семьи в Европе. Мы живем не только в эпоху крайне важных социальных перемен, падающих тяжким грузом на институт семьи, но и в пору уникальных возможностей для евангельской истины о семье. Нужно внимательно рассмотреть ряд факторов, действующих в нашем обществе. Они очень заметны в Европе, но выходят далеко за ее пределы.

Сначала поговорим о сегодняшних проблемах, затем попробуем наметить план действий на будущее, укорененный в нынешнем опыте[1].



Общество стареет

В наших обществах число пожилых — беспрецедентное в истории человечества. В Италии, например, 25 % населения старше 65 лет, а средний возраст превышает 46 лет[2]. Никогда прежде в мире процент пожилых не был так высок. Да и тот факт, что возраст рождения первого ребенка неуклонно увеличивается — зачастую превышает тридцать лет — ведет всю семейную структуру к старению. Папа Франциск усиленно подчеркивал роль дедушек и бабушек, но завтрашние дедушки и бабушки — это люди, рожденные в шестидесятые годы, гораздо более слабые и индивидуалистичные, чем военное и послевоенное поколение. Наше общество стареет, тяготеет к индивидуализму и хуже приспособлено к большим семьям и маленьким детям.



Обвал рождаемости

Резкое падение рождаемости — поразительное явление в нашем обществе. Многие пары выбирают бездетность — например, согласно Итальянскому институту по сбору статистики, около 30 % в Италии уже в 2011 году, — и большие семьи встречаются все реже. Факторов, толкающих к сокращению рождаемости, очень много (к некоторым из них мы вернемся позже): новая модель так называемого «доброжелательного воспитания», изнуряющая родителей; более позднее вступление в брак; приоритетность карьеры; удлинение маршрутов обучения, связанных с рынком труда; экономические и жилищные трудности у молодежи в геронтократических странах; экологическая тревожность; подспудная дискриминация молодых матерей; структурный рост бесплодия, усугубляемый поздним браком; эмоциональная незрелость в связи с отсутствием реальных порогов вступления во взрослый возраст и т. д. В большинстве европейских стран очень низкий индекс плодовитости, что ведет к уполовиниванию населения в среднесрочной перспективе (исключая иммиграцию)[3]. Опять-таки это неслыханное явление в истории человечества.

Недостаточно говорят о последствиях этой демографической ситуации, не щадящей даже католиков. Соответственно, в обществе растет экзистенциальная тревога, когда коренные европейцы наблюдают массовую смену населения.

У того факта, что рождаемость уже несколько десятилетий резко падает, есть еще одно непрямое следствие: процент единственных детей заметно вырос, а у единственных детей неблагоприятный социальный старт: часто они менее склонны ко вступлению в брак или монашеской жизни, поскольку всегда занимали центральное место в семье. Нередко они испытывают сильное давление во имя обязательного успеха по родительским критериям. Это заметно в Китае[4], равно как и в Италии. По статистике, они станут более уязвимыми супругами.



Эволюция системы ценностей

Ценности, поощряемые господствующей культурой, не благоприятны для долговременных обязательств и верности. Западная система ценностей сильно изменилась: принцип удовольствия и индивидуализм вышли на первый план, в то время как в тень отступила способность контролировать фрустрацию, сохранять постоянство, то есть христианская ценность, ключевая для св. Павла, hypomonē, «упорство, постоянство, отвага, терпение, выносливость». Люди, не привыкшие жить в нужде и солидарности, как жили послевоенные поколения, скорее отступают перед трудностями. Часто звучат такие фразы: «Я не обязан быть несчастным»; «В этих отношениях я несу потери: так продолжаться не может»; «Хочу пожить для себя»; «Почему я должен жертвовать карьерой, работой, друзьями?» и т. д.

Целое общество рискует превратиться в кучку избалованных детей. Неудивительно, что лучше идут дела у больших верующих католических семей — или иудейских, или мусульманских, — где дети чем-то заняты помимо школы, а гаджеты более или менее под запретом. Это не значит, что там все безоблачно! На самом деле бесполезно пытаться полностью отгородиться от большого общества. Брак уже отнюдь не очевидный выбор, католическое представление о браке все дальше от реальной жизни молодых взрослых. Тем не менее семья остается важной ценностью, согласно всем опросам.



Совокупный ущерб от расставаний

Это социальное табу, но нельзя недооценивать вред, наносимый детям при разводе и расставании родителей. Психологическое насилие развода, травмы, сопряженные с расставанием, в Европе обычно замалчиваются. И государство не проявляет интереса, хотя все исследования указывают на негативное влияние этого феномена на социальном уровне (хуже успеваемость в учебе, насилие в школах, тюремная история, жилищные проблемы, изоляция матерей-одиночек, низкая самооценка и т. д.). Тема деликатная, и на светских ужинах часто говорят, что разводы «проходят гладко», а дети «отлично справляются». Нельзя сказать, что это полная неправда, учитывая масштабы явления, но тут недооценивается влияние развода на детей, которые либо приходят к убеждению, что в брак вступать не надо, либо усиливается их тревога при вступлении. Увы, весьма высок процент детей, растущих в такой среде[5].



Гендерный вопрос

Национальный институт демографических исследований опубликовал во Франции в апреле 2025 года итоги тщательного опроса. Только 80 % молодых женщин от 18 до 29 лет считают себя гетеросексуальными. Сегодняшние 15-летние девочки утверждают, что вступали в интимные отношения с лучшей подругой, в то же время преспокойно называют себя гетеросексуальными. Цифры варьируются в разных странах, но тенденция ясна. Очевидно, этим людям — весомому меньшинству — будет труднее выбрать христианский брак; да и на курсах по подготовке к браку встречаются пары, сообщающие о своем гомосексуальном опыте или о внутренних колебаниях касательно гендера. Это ослабляет их готовность к семейным обязательствам.

Наблюдается четкая тенденция — несомненно, она получает поддержку от «модной» медийной культуры, но и выходит за ее границы — к увеличению количества молодых «трансов», как они себя определяют. Эта хрупкость гендерной границы, эта эмоциональная и психологическая неуверенность бьет по новому поколению и должна еще найти свое место в программах подготовки к браку. Хотя мы радушно принимаем всех, но должны признать, что таким людям труднее брать на себя обязательства и хранить верность. Известны и неожиданные разводы после двадцати лет вместе: один из супругов вдруг уходит к лицу своего пола.

Нельзя обойти вниманием еще один важный фактор — вездесущую порнографию. Она захватывает главным образом мальчиков (но не только) с 11/12 лет (а иногда и моложе) и оказывает устойчивое влияние на их отношение к сексу и женщинам. Борьба с этой зависимостью должна войти в число приоритетов Церкви. Многие сексологи обоснованно утверждают, что порнография наносит вред супружеской сексуальности и молодым взрослым[6], внося вклад в ослабление связи, и без того непростой и хрупкой. Помимо порнографии, нужно учитывать вездесущность цифровой среды с ее извращениями.



Экологическая тревожность

Потепление климата стало для молодых поколений слишком тяжким бременем. От 12 до 25 % молодых взрослых в Европе заявляют, что не хотят иметь детей из-за нынешнего состояния планеты[7]. Климатический кризис, набирающий обороты, а также кризис демократической системы и голос отрицателей глобального потепления создают тревожную атмосферу, наносящую удар по самой идее долговременного союза, в котором передача жизни воспринимается как фундаментальный элемент радости и счастья. А между тем это восприятие — сердцевина христианского и евангельского мировоззрения: щедро делясь своим временем и ресурсами, свободно отдавая себя другим, мы обретаем радость. У этой точки зрения сокращается число сторонников.

Все эти факторы ослабляют готовность вступать в брак. Между тем, как указывал Папа Франциск, «в семье исполняются многие мечты Бога о человеческом обществе. Поэтому мы не можем смириться с тем, что она отступает перед неуверенностью, индивидуализмом и потребительством, которые мостят дорогу в будущее, состоящее из одиночек, думающих только о себе»[8].

Каковы же основания для надежды? Какие пастырские направления уже перспективны и нуждаются в развитии? Хотелось бы предложить несколько соображений и познакомить с новыми пастырскими начинаниями.



Как вернуть евангельский смысл супружескому союзу?

У нас есть историческая возможность вернуться к евангельской модели супружества. Веками брачный союз определяли культурные обычаи предков, господствовала патриархальная модель, очень влиятельная и древняя, идет ли речь о латинских, германских или семитских традициях. А евангельская модель произвела революцию. Павел, заявив: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор 7, 4), установил принцип равенства и взаимности, которые зачастую в истории не получалось воплощать в жизнь. А один из его учеников такими словами начинает наставление супругам: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием» (Еф 5, 21). Друг другу! Однако христиане в основном копировали патриархальную модель, где женщина существо низшее и обречена на подчинение.

В последнем тысячелетии, несмотря на борьбу Церкви за свободу и за таинство, браки на Западе часто заключались по материальному расчету — и у знати, и у крестьян. Именно в «буржуазном социальном браке» многие пары оставались вместе, будучи далеки от евангельского идеала. К счастью, те времена миновали. Но тема домашнего насилия в католической среде до сих пор жестко табуирована, несмотря на ясное учение Церкви. Сколько женщин даже сегодня отказываются рассмотреть возможность расставания с агрессивным мужем, в том числе поскольку думают, что Церковь это запрещает, что вовсе не так!

Уровень общественных ожиданий от супружеской жизни вырос, и это в сущности хорошо: уже нельзя довольствоваться минимальными критериями («руку не поднимает, не изменяет и не пьет»). Нужен бескорыстный взаимообмен, диалог, другого человека надо рассматривать как дар, не ревновать супруга, находить место для передышки и общения. Задача очень сложна, но прекрасна. Вступление в брак стало подлинно свободным выбором, жениться и выходить замуж никто не обязан. Именно этого хотел Иисус. Один из богословов утверждает: «Объявив безбрачие ради Царства законным выбором, Христос превратил брак в призвание»[9]. В самом деле, никто не обязан вступать в брак, вступление в брак правомерно только как выбор этого жизненного пути для исполнения своего крещального обязательства любить подобно Христу. Разумеется, завышенные ожидания неуместны.

Специалист в области нравственного богословия Ксавье Лакруа говорил: от супруга не нужно ожидать того, что только Бог может дать. В этой шутке глубокий богословский смысл. Избыточная идеализация ни к чему. С другой стороны, если брак действительно путь святости, он должен стремиться к лучшему, к более евангельскому. Мы должны избегать слишком идеалистических рассуждений о браке, иногда звучащих в Церкви (и ожидания у некоторых благочестивых молодых католиков бывают завышенными) и подчеркивать красоту и трудность супружества: именно поскольку дело это нелегкое, брак может быть настоящим путем святости!



Пара — пространство благовестия

В условиях нынешнего кризиса — нравственного, духовного, экологического и антропологического — христианские пары как никогда могут стать ярким светом и компасом для наших современников. Чтобы этому содействовать, Церковь должна усилить свое пастырское присутствие в семьях. Как повысить готовность католиков к принятию решения о браке и рождении детей? И предоставить им инструменты для стойкого исполнения взятых на себя обязательств? Это важный вопрос, требующий привлечения наших лучших ресурсов, интеллектуальных и духовных. Творческим и самобытным пастырским инициативам есть где развернуться.

Во-первых, нужно способствовать всему, что укрепляет эмоциональную автономию и открытость навстречу другим: скаутское и вообще все молодежные движения очень важны и представляют собой одну из немногих площадок, где молодежь общается и возрастает в вере при поддержке ответственных взрослых. Некоторые приходы воссоздают оратории, и это должно быть приоритетом: пусть молодежь, гиперопекаемая, одержимая гаджетами (а они на самом деле изолируют и угнетают своего пользователя) выходит наружу и общается со сверстниками.

Во-вторых, надо признать: подготовка к браку, предлагаемая Церковью, в целом действительно полезна, ее проводят ответственные миряне, работая с важными темами (свобода, бесплодие, деньги, совместное родительство, инвалидность, бремя труда, дети, прощение и т. д.). Но проблема часто обнаруживается потом. Сколько пар входят в приходские семейные группы? Или в такие супружеские движения, как «Команды Пресвятой Девы» (Équipes Notre-Dame) или «Любовь и истина» (Amour et Vérité), представленные по всей Европе? Они не защищают ни от развода, ни от гнета переработок[10], но оказывают реальную помощь. Духовные упражнения для пар проводятся, но пользуются спросом только у 1 % католических пар и, как правило, идут на пользу тем, у кого уже дела неплохи, что служит иллюстрацией к духовно ясному, но пугающему слову Иисуса: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф 25, 29).



Помощь парам и семьям

Во Франции запущена инициатива, которая, на наш взгляд, заслуживает поддержки: Maisons Familya, «дома семьи»[11]. Их девиз: «А если уделить время самим себе, своей паре, своей семье?» Эти многопрофильные площадки предоставляют квалифицированные услуги: семейное консультирование, помощь детям и подросткам, одиноким матерям, семьям после развода и нового брака и т. д. Когда они в такой форме излагают свои цели, нам представляется, что говорят они то, что могли бы сказать все приходы и епархии: «[Maisons Familya] принимают и сопровождают, не ставя условий, всех людей независимо от происхождения, убеждений и семейного положения, желающих строить и развивать качественные и устойчивые отношения со своей семьей и близкими». Цель — такое «общество, где каждый уделяет время тому, чтобы научиться больше любить своего супруга, детей, окружающих людей; где пары спонтанно прибегают к профессиональной помощи для преодоления трудностей; где родители проходят подготовку к достойному исполнению своей роли первых наставников для детей; где молодежь, родители, пары, одинокие, хрупкие в своей эмоциональной жизни, находят сопровождение и помощь на своем пути»[12].

Прав был Папа Франциск, когда сказал: «От блага семьи зависит будущее мира и Церкви»[13]. Да, «наша важнейшая пастырская задача в попечении о семьях — укреплять любовь и помогать залечиванию ран»[14].

Заслуживают упоминания «Дома Луи и Зели Мартен» (Accueils Louis e Zélie Martin), куда может обратиться любая семья в нескольких странах (Франция, Испания, Бельгия, Швейцария)[15]. Их специально обученные волонтеры направляют семью к компетентным профессионалам. Пусть люди мало-помалу привыкают к мысли, что пара и семья может найти в Церкви щедрую и компетентную помощь. Впрочем, одна из проблем заключается в том, что пары неохотно обращаются за консультацией и помощью. А если обращаются, то зачастую слишком поздно (в среднем через два года после первых трудностей). Нужно создать такую атмосферу, общественную и церковную, где нормально и естественно для пары просить помощи, признавать свою уязвимость. Пастыри — священники и епископы — должны этому способствовать своим словом, простым и сильным.



Инновационные проекты

Некоторые епархии и приходы организуют «праздники брачного союза», или праздники семьи, иногда с обновлением брачных обетов, иногда без. Возможно, следовало бы активнее подчеркивать наше уважение к браку в самой литургии. С учетом апостольского обращения Amoris laetitia, важно разрабатывать новые варианты вотивных месс к годовщине свадьбы и для пар, ожидающих ребенка или находящихся в трудном положении. Нужно больше пастырских проектов для пар, уже состоящих в браке, и для пар, испытывающих конкретные трудности, и многие верные над этим работают. Пользуются успехом паломничества для отцов семейств, дающие мужчинам возможность разговаривать друг с другом[16]. Параллельные встречи для матерей тоже очень популярны.

Некоторые приходы, пользуясь праздником св. Валентина — в разгар зимы, — устраивают ужины не только для обрученных, но и для супружеских пар. Можно себе представить «день семьи» по образцу «дня прощения»: лекции, молитвы, занятия для детей, сопроводительные беседы с брачным консультантом, таинство примирения, встреча с более старшей парой и т. д., в радостном настроении и благочестивом духе. Так пустой потребительский праздник становится подспорьем для значимой пастырской работы.

Стэнли Хауэрвас, американский богослов и специалист по делам пары и семьи, преподававший богословие семьи в Университете Нотр-Дам (1970–1983), пишет: «Христиане не возлагают надежд на своих детей; правильнее сказать, что дети — это знак надежды». И далее: «Мы надеемся, что Бог, вопреки знакам, указывающим на обратное, не покинул этот мир. Именно благодаря упованию на Бога мы достаточно верим в себя, чтобы рождать новую жизнь, хотя и не можем быть уверены, что наши дети разделят нашу миссию»[17]. Ребенок — знак нашей веры в Бога, но он не тот, кто оправдывает нашу жизнь. Можно адаптировать эту фразу к нынешнему положению дел в Европе: «Христиане не возлагают надежд на семью, но семья — знак их надежды».

В заключение предложим читателям восемь соображений в расчете на будущее семьи в Церкви:

1) Молодежные движения вообще, оратории и все, что позволяет молодым становиться самостоятельнее, развивать коммуникативные способности и личную веру, должны быть приоритетом. Они помогают молодежи подготовиться к браку (или к посвященной жизни). Это — семена на будущее.

2) Борьба с порнографией, бок о бок со всеми людьми доброй воли в гражданском обществе, должна быть приоритетом. Порнография причиняет значительный вред супружеской жизни. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы защищать от нее несовершеннолетних как можно дольше, организуя обучающие и объяснительные занятия по этой теме. Юридическую битву должна сопровождать позитивная работа по воспитанию чувств, гораздо более серьезная, чем сейчас (в школах и приходах).

3) Служение семье должно быть центральным пастырским приоритетом: надо предоставить площадки, где семью примут и выслушают компетентные профессионалы, при поддержке со стороны прихода. Пусть Церковь охотно помогает парам и семьям — не только на словах, но уделяя время, деньги, направляя священников и ответственных мирян.

4) Нужно прилагать гораздо больше усилий к обучению священников по вопросам, относящимся к пастырскому консультированию. В семинариях слишком часто преподают одну теорию или надеются на стажировку и не уделяют достаточно внимания сопровождению пар и семей. Требуется профессиональное образование, серьезное и непрерывное. Священники должны научиться слушать внимательно и направлять нуждающихся в помощи к опытным парам и компетентным профессионалам.

5) Тема бесплодия неизбежно становится заметнее и требует более серьезного отношения. Необходимо предоставлять заинтересованным парам площадки для диалога и поддержки, по возможности в группе и с профессиональным сопровождением. Порой католические круги настолько нацелены на передачу жизни, что сама их вера в итоге добавляет бесплодной паре лишних страданий.

6) Современными средствами коммуникации следует пользоваться творчески и с умом: например, христианская группа может выпускать короткие подкасты (такие как подкаст «Заботьтесь о своей паре» от «Команд Пресвятой Девы»).

7) Уместно прославлять супружескую святость литургическими праздниками. Из древних времен вспоминаются апостольские пары Акила и Прискилла, Андроник и Юния — им можно посвятить литургический праздник в честь пар, занятых церковной миссией. Еще один вариант — супруги Луи и Зели Мартен, их день — 18 июля. Они хорошо известны, их совместный жизненный путь — подлинный источник надежды. В послании, опубликованном 18 октября 2025 года, Папа Лев XIV выразил надежду, что десятая годовщина их канонизации станет «поводом рассказывать о жизни и достоинствах этих исключительных супругов и родителей, чтобы семьи, столь любезные Божьему Сердцу, но порой очень хрупкие и подверженные испытаниям, обретали в этих святых, при любых обстоятельствах, поддержку и благодать, необходимые в пути»[18]. Кроме того, уместно яснее показывать в богослужении, насколько христиане, состоящие в браке, важны в жизни Церкви[19].

8) Наконец, нужно помнить, с одной стороны, что раны от первородного греха останутся до конца времен, а с другой — что современное общество очень разрушительно воздействует на супружеские пары, потому что система ценностей, пропагандируемая средствами массовой информации, и общая культурная атмосфера противоположны евангельским ценностям и потому что люди более уязвимы, менее структурированы, более тревожны. В этих обстоятельствах очень ценен образ самарянки — источник вдохновения для пастырей, желающих врачевать многочисленные «раны брака»: Церковь — это «полевой госпиталь», ее материнское сердце принимает всех крещеных.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] В этой статье частично воспроизведена лекция, прочитанная автором 9 ноября 2025 г. на встрече делегатов европейских епископских конференций в Риме на тему семьи (CCEE); лекция частично опубликована в Avvenire от 23 ноября 2025 г.

[2] Ср. Istat, Censimento e dinamica della popolazione. Anno 2024, https://tinyurl.com/5cxbd26w

[3] Ср. M. Rastoin, L’invecchiamento della popolazione mondiale e il futuro dell’umanità, в Civ. Catt. 2014 II 444–456.

[4] Ср. Xinran, Buy Me the Sky: The Remarkable Truth of China’s One-child Generations, London, Rider & Co, 2015.

[5] В 2023 г. во Франции около 30 % несовершеннолетних не проживали с обоими биологическими родителями: 23 % в семье с одним родителем (в большинстве случаев с матерью), 10 % в перестроенной семье (с одним родителем и отчимом или мачехой). В Италии — около 20–25 %.

[6] Ср. Th. Hargot, Tout le monde en regarde (ou presque). Comment le porno détruit l’amour, Paris, Albin Michel, 2024; M. Fradd, The Porn Myth. Exposing the Reality Behind the Fantasy of Pornography, San Francisco, Ignatius, 2017.

[7] Ср. Франция ~12,2 % (Ined 2024); Финляндия ~15 % (Family Barometer 2023); Бельгия ~13 % (25–35 лет, опрос VUB); Испания ~20 % (CIS 2024); Германия ~20 % (Destatis 2022); Италия ~21 % (Istat); Нидерланды ~20–25 % (TFR et CBS); Швеция ~25 % (Uppsala 2025).

[8] Франциск, Послание в связи с запуском программы «Family Global Compact», 30 мая 2023 г.

[9] Пишет американский богослов Стэнли Хауэрвас: «Христианство […] считает безбрачие одной из законных форм жизни […]. Христианство подготовило почву для романтического взгляда на брак и семью, создав институциональные рамки, в которых брак доброволен» (S. Hauerwas, A Community of Character. Toward a Constructive Christian Social Ethic, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 1981, 174).

[10] Зависимость от работы, выгорание и депрессия стали тяжкими угрозами для пары.

[11] «Дома семьи», основанные в 2013 г., работают в нескольких епархиях. Ср. сайт familya.fr

[12] «Notre réponse», www.familya.fr/notre-reponse.html

[13] Ср. Франциск, Amoris laetitia, № 31.

[14] Там же, № 246.

[15] Ср. Parler en confiance peut aider à resoudre bien des difficultés, www.accueillouisetzelie.fr

[16] Ср. Pèlerinage des Pères de Famille en Ile-de-France, www.peledesperes.org/; B. de Blanpré, Lettre aux pères de famille, Paris, Mame, 2025.

[17] Ср. S. Hauerwas, A Community of Character…, цит., 191.

[18] Послание Святого Отца Льва XIV по случаю 10-й годовщины канонизации родителей св. Терезы Младенца Иисуса, https://tinyurl.com/3zcwynke

[19] Вспомним, что Иоанн XXIII 8 декабря 1962 г. добавил слова: «Св. Иосиф, Ее Обручник» в римский канон, опять-таки в знак высокой ценности брака. Это добавление включили в 2013 г. в евхаристические молитвы II, III и IV.

Марк Растуа SJ

Источник: La Civiltà Cattolica

(Фото: Serge Degtyarev / Pexels)