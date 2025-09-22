О юбилейном визите Ординария Преображенской епархии Владыки Иосифа Верта в Тальменку

17 августа 2025 г. в церкви Св. Петра, что находится по адресу: Алтайский край, р.п. Тальменка, Мельничный переулок, 19, произошло очень большое событие, которое все прихожане ждали с большим нетерпением — ровно 30 лет назад здесь состоялось освящение новопостроенного храма, которое совершил тогда наш Правящий Епископ Иосиф Верт.

Хорошо помним, как все люди, присутствовавшие тогда на освящении храма, были воодушевлены (всего же в тот день на освящении было более 400 человек!). Сейчас мы тоже очень радовались и с волнением ожидали нашего доброго гостя. И, как и 30 лет назад, Владыка Иосиф снова был с нами.

Во время своей проповеди на Св. Мессе он напомнил нам всю историю построения нашей любимой церкви, и вместе мы вспоминали наших прихожан, которых уже нет сегодня с нами. Это были очень трогательные воспоминания!

Вспомнили тех, кто был у истоков, кто строил Церковь, сколько было вложено труда. Первых священников, очень многих. И сейчас мы очень рады, что к нам в храм ходят много молодых прихожан.

В конце нынешней встречи было организовано для всех участников торжества большое угощение, а дети подготовили для всех концерт. Было также много разных сюрпризов, включая большой праздничный торт.

Во время дружеской трапезы мы ещё раз поздравили и поблагодарили дорогого гостя Епископа Иосифа за то, что он много старается и не забывает нас и нашу церковь. Он вот уже 50 лет служит Господу. Благодарим его за большой труд, за непрестанное внимание ко всем, кто нуждается!

Благодарим нашего отца-настоятеля Яна Бартика за то, что он всегда рядом! Он — наша опора и поддержка. Спасибо сестре Гертруде и другим сёстрам-монахиням за их очень нелёгкий труд!

Но прежде всего благодарим Нашего Господа за то, что у нас есть такая прекрасная возможность быть ближе к Нему. Слава Богу за всё!



Прихожанка из Тальменки

(Фото — с. Татьяна Авдокушина MSC)