О юбилейном визите Ординария Преображенской епархии Владыки Иосифа Верта в Тальменку

Сентябрь 22, 2025

17 августа 2025 г. в церкви Св. Петра, что находится по адресу: , р.п. , Мельничный переулок, 19, произошло очень большое событие, которое все прихожане ждали с большим нетерпением — ровно 30 лет назад здесь состоялось освящение новопостроенного храма, которое совершил тогда наш Правящий Епископ .

Хорошо помним, как все люди, присутствовавшие тогда на освящении храма, были воодушевлены (всего же в тот день на освящении было более 400 человек!). Сейчас мы тоже очень радовались и с волнением ожидали нашего доброго гостя. И, как и 30 лет назад, Владыка Иосиф снова был с нами.

Во время своей проповеди на Св. Мессе он напомнил нам всю историю построения нашей любимой церкви, и вместе мы вспоминали наших прихожан, которых уже нет сегодня с нами. Это были очень трогательные воспоминания!

Вспомнили тех, кто был у истоков, кто строил Церковь, сколько было вложено труда. Первых священников, очень многих. И сейчас мы очень рады, что к нам в храм ходят много молодых прихожан.

В конце нынешней встречи было организовано для всех участников торжества большое угощение, а дети подготовили для всех концерт. Было также много разных сюрпризов, включая большой праздничный торт.

Во время дружеской трапезы мы ещё раз поздравили и поблагодарили дорогого гостя Епископа Иосифа за то, что он много старается и не забывает нас и нашу церковь. Он вот уже 50 лет служит Господу. Благодарим его за большой труд, за непрестанное внимание ко всем, кто нуждается!

Благодарим нашего отца-настоятеля Яна Бартика за то, что он всегда рядом! Он — наша опора и поддержка. Спасибо сестре Гертруде и другим сёстрам-монахиням за их очень нелёгкий труд!

Но прежде всего благодарим Нашего Господа за то, что у нас есть такая прекрасная возможность быть ближе к Нему. Слава Богу за всё!


Прихожанка из Тальменки

(Фото — с. Татьяна Авдокушина MSC)

