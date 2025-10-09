Новый сборник исследований по «Евангелию от Фомы о детстве Спасителя» вышел в издательстве Peeters Publishers

В 2025 году в рамках научной серии «Исследования по раннехристианским апокрифам» (Studies in Early Christian Apocrypha), издаваемой с 2000 года авторитетным академическим издательством Peeters Publishers (Лёвен, Бельгия), вышел коллективный труд, посвященный одному из древнейших памятников христианской апокрифической литературы — «Евангелию от Фомы о детстве Спасителя» (Euangelium Thomae de infantia Saluatoris).

Апокрифическое «Евангелие от Фомы о детстве Иисуса» содержит описания чудес, совершенных отроком Иисусом в период между бегством в Египет и посещением Иерусалимского храма в двенадцатилетнем возрасте, которые отсутствуют в канонических евангелиях. Текст памятника сохранился в греческой, латинской, сирийской, арабской, эфиопской, грузинской и славянской версиях, демонстрирующих значительные расхождения. В научной среде до сих пор нет консенсуса относительно датировки, происхождения и языка оригинала памятника. Превалирует гипотеза о его создании на греческом языке ориентировочно во II веке н. э., при этом текстовая традиция сложилась к началу V века. Дискуссионным остается и вопрос о гностическом или ортодоксально-назидательном происхождении апокрифа.

Несмотря на свою значимость для изучения генезиса и развития евангельской традиции, это сочинение остается одним из самых проблемных в корпусе раннехристианской литературы и до сих пор не получило достаточного внимания, даже с учетом недавних успехов в его исследовании, таких как публикация критического издания в 17-м томе Corpus Christianorum Series Apocryphorum (Burke T. De infantia Iesu euangelium Thomae Graece. Turnhout, 2010).

Сборник открывается двумя программными вводными статьями. Первую, посвященную вопросам датировки, происхождения и культурно-исторического контекста памятника, написал Ян Бреммер (Jan N. Bremmer), профессор факультета религиоведения и теологии Гронингенского университета (Нидерланды). Вторую, в которой рассматриваются основные направления в истории изучения апокрифа, подготовил Рейдар Аасгард (Reidar Aasgaard), профессор кафедры философии и классической филологии Университета Осло (Норвегия).

Последующие пять глав содержат литературный анализ сюжета и ключевых мотивов апокрифа. Заключительные три главы посвящены источниковедческим аспектам: в них дан обзор грузинской, старославянской и старочешской версий, которые до сих пор оставались малоизученными в западной науке и впервые представлены в сборнике в переводе на английский язык.

Выходные данные книги: The Infancy Gospel of Thomas / Ed. by D. Cielontko, T. Nicklas, J. N. Bremmer. Leuven; Paris; Bristol, 2025. (Studies on Early Christian Apocrypha; Vol. 23). 212 p. ISBN: 9789042954021; E-ISBN: 9789042954038.



Источники: Богослов.Ru / NASSCAL