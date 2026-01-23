Новая книга текстов св. Франциска Ассизского представлена в Москве

Презентация книги «Франциск и его братья» (М.: издательство «Гранат»), составленной поэтом и переводчиком Ольгой Седаковой, состоялась 21 января в Культурном центре «Покровские ворота». Это книга переводов раннефранцисканской литературы XIII–XIV веков и авторских комментариев, посвященная св. Франциску Ассизскому и включающая тексты, продиктованные самим святым.

Представляя новую книгу, Джованна Парравичини, научный сотрудник КЦ «Покровские ворота», отметила, что 2026-й в Католической Церкви объявлен юбилейным годом Франциска Ассизского – исполняется 800 лет с того дня, когда святой «встретил Сестру Смерть как человек, обретший мир» (это слова из Послания Папы Льва XIV по случаю открытия юбилейного францисканского года). Говоря об особой популярности этого святого, о его живом и современном наследии, Парравичини задалась вопросом: почему весь мир и сегодня так стремится к св. Франциску?

Фото: Юлия Зайцева/blagovest-info.ru

Размышлениям на эту тему посвятил свое выступление архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве. Как известно, Франциск, выходец из богатой аристократической семьи, оставил мир, чтобы «служить Госпоже Нищете». Он стал нищим, и для него это означало не просто «что-то делать для бедных», но «следовать за Христом согласно Евангелию, восприняв Нищету как свою «невесту», как «высочайший дар Господа», пояснил архиепископ. «Обвенчавшись» с Госпожой Нищетой, Франциск получил величайшее богатство: Самого Иисуса Христа! Знаком этого богатства и этого венчания был распространяющийся свет», – сказал выступавший и привел слова Папы Григория IX в день канонизации Франциска: «Явилась утренняя звезда».

Архиепископ считает очень удачным заглавие новой книги «Франциск и его братья», потому что О. Седакова не ограничивается личностью и наследием самого святого, ведь «харизма после смерти основателя передаётся всей общине». Книга дает возможность читателю увидеть общину св. Франциска, которая является «по-настоящему апостольской общиной, где Госпожа Нищета позволяет ученикам пребывать во Христе и, ничем не обладая, всё иметь». По его словам, именно Госпожа Нищета дала Франциску «чёткое осознание всех существ на свете и бескорыстную любовь ко всем», он видел во всех и во всем братьев и сестер. Но святого нельзя считать экологом в сегодняшнем понимании: «он не любил «природу» саму по себе, но любил ее потому, что вся вселенная состоит во Христе и, как и всё в этой вселенной, является тварью в руках Божиих, поэтому все — братья и сёстры», отметил архиепископ.

Фото: granat-books.ru

Ольга Седакова рассказала, что с юных лет тексты св. Франциска «составили вещество моей жизни». Она впервые услышала о Франциске в старших классах школы, но достать его тексты, книги о нем в «пустыне научного атеизма» было практически невозможно. Выучив итальянский язык, она все же стала переводить новеллы «Цветочков» и «Зеркала» – сначала для самиздата, потом была сделана попытка подготовить издание в серии «Литпамятники». В этом ей помогали С. Аверинцев, М. Гаспаров, Д. Лихачев, но тщетно. Только в 1990-е появилась возможность легально работать с текстами Франциска и францисканцев при подготовке русского перевода большого сборника «Истоки францисканства». Некоторые из этих текстов вошли в новую книгу.

Седакова рассказала о структуре книги, которую она сравнивает с «мозаикой» из разных текстов. В первом разделе – «ключевые» францисканские тексты: это сложенная св. Франциском «Песнь брату Солнцу, или Похвала творений» с присоединенной к ней историей ее создания, взятой из «Зеркала совершенства»; знаменитая Притча о совершенной радости в версии, признанной наиболее аутентичной; «Завещание святого Франциска» – в нем он передает братьям не имущество, которым не обладал, а «отказ от обладания любой собственностью, свою преданность нищете».

Второй раздел составляет «Легенда трех спутников» – ее долгое время считали самым первым житием св. Франциска, написанным тремя первыми учениками. Сейчас авторство оспаривается, но признано, что в основе текста – местные ассизские предания и воспоминания о Франциске.

Третий раздел называется «Продиктованное св. Франциском»: молитвы, послания, наставления, завещания. По мнению Седаковой, Франциск, будучи грамотным, ничего сам не писал потому, что и в этом хотел подражать Христу.

Четвертый раздел – разрозненные рассказы о св. Франциске, взятые из «Зеркала совершенства», «Цветочков» и «Второго жития» Фомы Челанского.

Пятый раздел – «Размышления о святых стигматах». Как отметил в своем слове архиепископ Пецци, стигматы св. Франциска – это первый случай в истории в течение двенадцати веков христианства.

Шестой раздел – выборка из «Слов брата Эгидия», одного из первых учеников св. Франциска.

Седакова называет Франциска «глашатаем мира». «Где он появлялся, затихали склоки и драки, во время крестового похода он даже проповедовал султану Аль-Камилю, приветствуя всех словами «Мир вам!»». Ему было важно, чтобы именно этот мирный дух братья приносили в мир – переживание мира между Богом и человеком и между людьми», – сказала она. Архиепископ Пецци в своем слове процитировал молитву Папы Льва XIV к св. Франциску, которая сегодня звучит особенно актуально: «Ты, безоружный, переступивший линию фронта и непонимания, даруй нам мужество строить мосты там, где мир возводит границы. В это время, омрачённое конфликтами и разделениями, моли Бога о том, чтобы мы стали миротворцами: безоружными и обезоруживающими свидетелями мира, исходящего от Христа».

Фото: Юлия Зайцева/blagovest-info.ru

Современники воспринимали Франциска как «взрывное явление какой-то неописуемой новизны», к Франциску «стекались толпы, движение распространялось, как пожар, переходя границы стран и языков», пишет Седакова. В чем причина этой новизны? Ведь «новые апостолы» – Франциск и его братья – несли евангельскую весть не язычникам, а своим верующим соотечественникам, которым христианские истины были хорошо известны. По словам Седаковой, Франциск «сообщал о Евангелии как о самом свежем, только что им лично полученном известии», он дал возможность пережить заново то, что как будто всем было и так известно, причем обращался к людям на понятном народном языке. (Его «Похвала творению» – одно из первых сочинений на умбрийском языке.) Седакова пишет: «Новизна Франциска изменила самый воздух эпохи, ее освещение, ее температуру. «Как будто взошло новое солнце» – в один голос говорили об этом современники и повторил за ними Данте… И через 800 лет, читая о нем, мы можем ясно почувствовать этот новый свет».

К вечеру по видеосвязи подключился искусствовед из Перуджи Франческо Виньароли. Он рассказал о том, как в росписях базилики св. Франциска в Ассизи отразилось восприятие духовности Франциска, как «в камне и цвете была выражена его «Похвала творений». На вечере прозвучала средневековая итальянская музыка: «лауды» (прославления) в сопровождении игры на виеле – любимом музыкальном инструменте св. Франциска.



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»