Неделя молитв о единстве христиан в 2026 году: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания»

Неделя молитв о единстве христиан пройдет в северном полушарии с 18 по 25 января. В этом году она посвящена теме: «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф 4, 4). По традиции, в богослужении принимают участие христиане различных конфессий и деноминаций.

Молитвы и размышления для Недели молитв о христианском единстве 2026 года были подготовлены верующими Армянской Апостольской Церкви совместно с их братьями и сестрами из Армянской Католической и Евангельских Церквей. Подготовка, составление и обсуждение этих материалов происходили в Эчмиадзине в Армении.

В Москве богослужение о христианском единстве состоится 20 января в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, его возглавит митрополит Архиепархии Божией Матери владыка Павел Пецци.

В Санкт-Петербурге вспомогательный епископ Архиепархии владыка Николай Дубинин OFMConv возглавит молитвы о единстве христиан 19 января в храме св. Адальберта и 20 января в храме Успения Пресвятой Девы Марии.

В Новосибирске экуменический молебен пройдёт в субботу 24 января в Кафедральном соборе Преображения Господня. Предстоятелем на богослужении, которое начнётся в 13:00, будет вспомогательный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке SJ. (Епархиальный делегат по экуменизму и диалогу — о. Коррадо Трабукки OFM)

НЕДЕЛЯ МОЛИТВ О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН

«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания» (Еф 4, 4)

Международная комиссия, назначенная совместно Дикастерией по содействию единству христиан (DPUC) и Комиссией по вере и конституции (F&C) Всемирного совета церквей (CEC) для пересмотра и доработки материалов для Недели молитвы о единстве христиан 2026 года, собралась с 13 по 18 октября 2024 года в Эчмиадзине, Армения. Составление материалов для Недели молитв о единстве христиан было поручено Департаменту межконфессиональных отношений Армянской апостольской церкви. Департамент координировал работу экуменической группы армянских христиан, которая подготовила первый проект текстов. Во время встречи в Эчмиадзине представители местной армянской группы сотрудничали с Международной комиссией в подготовке окончательного варианта текста. Встречу совместно возглавили д-р Мики Робертс (член CEC) и о. Мартин Браун, OSB, из Дикастерии по содействию единству христиан. 17 октября 2024 года члены местной группы и международной комиссии были приняты на аудиенции Его Святейшеством Гарегином II, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян.



БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ

Послание к Ефесянам 4, 1-13

«Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова.

Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли?

Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, иных — пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

Свет от Света для Света

П – Предстоятель

Л – Лектор

Хор – Хор или Канторы

В — Все

ОТЧЕ НАШ

Местной общине следует согласовать версию молитвы Отче наш, которую будут произносить во время богослужения

П: Да будет благословен Господь наш Иисус Христос. Аминь.

В: Отче наш…

П: Ибо Твое есть Царство, и сила и слава во веки.

В: Аминь.

ВОЗЗВАНИЯ

Л1: Да будет благословенно во веки имя Господне, ибо имя Его предшествует солнцу.

Л2: Через Него будут благословлены все народы земли, и все поколения будут прославлять Его.

Л1: Благословен Господь Бог Израилев, единый творец чудес, да будет всегда благословенно Его святое и преславное Имя. Весь мир да будет наполнен Его славой.

В: Аминь! Аминь!

Л2: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Л1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В: Аминь!

Л2: И вновь, восполненные покоем, молим Господа. Услышь наши молитвы, воскреси нас к жизни и помилуй нас.

П: Слава и честь Отцу, Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков.

В: Аминь.

ГИМН СВЕТА

Исполняется произвольно выбранное песнопение по мотивам Псалма 73(72), 15-18

Во время пения гимна зажигается большая свеча в передней части храма.

ЛИТАНИЯ

Л: От восхода на востоке до заката на западе и во всем христианском мире, везде, где свято призывается имя Господне, по нашим молитвам и Его заступничеству, Господь помилует нас. Молим Господа избавить нас от греха и искушений мира. Да примет Господь желание и мольбу нашего сердца и да сочтет нас достойными веры в Него и Его заповедей вместе со всеми Своими святыми.

Всемогущий Господи, Боже наш, воскреси нас к жизни и помилуй нас.

В: Воскреси нас к жизни, Господи.

Л: (Если богослужение проводится утром) Дабы Господь озарил это солнечное утро и сохранил наступающий день в мире — с верой молим Господа.

или

Л: (Если богослужение проводится вечером) Дабы Господь наполнил миром этот вечер и наступающую ночь — с верой молим Господа.

В: Услышь нас, Господи.

Л: Просим Господа о прощении и милосердии за наши проступки.

В: Услышь нас, Господи.

Л: Просим Господа, чтобы великая и могущественная сила Святого Креста поддерживала нас.

В: Услышь нас, Господи

Л: Прося для нас самих святую и истинную веру, вместе воззовем к Господу.

В: Господи, помилуй.

Л: Вверяем всемогущему Господу Богу наши обязанности и обязательства друг перед другом.

В: Уповаем на Тебя, Господи.

Л: Помилуй нас, Господи Боже наш, по великому милосердию Твоему. Все вместе воззовем

В: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

МОЛИТВА И ПРИВЕТСТВИЕ МИРОМ

Для следующей молитвы, которая произносится с распростертыми руками, Предстоятель может обратиться лицом на восток:

П: От восхода солнца до запада, благословен Ты, Господи, ибо Ты Царь, и имя Твое почитается во всей вселенной. Пусть наши псалмы сладко звучат в Твоих ушах. Пусть Твоя справедливость возвысится над нашей хрупкостью, и да прославится Твое святейшее Имя. Сделай нас достойными соблюдать Твои заповеди и воспевать хвалу и славу Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

В: Аминь.

Предстоятель обращается к собравшимся и может совершить крестное знамение, говоря:

П: Мир с вами.

В: И со духом твоим.

Присутствующие на богослужении обмениваются приветствием в соответствии с местным обычаем.

Л: Поклонимся нашему Богу.

Присутствующие обращаются в молитве к Господу

В: Вот мы предстоим пред Тобою, Господи.

Затем Предстоятель может вновь обратиться на восток

П: Вездесущий, вечный Боже, Ты взошел как Свет в этом мире и просветил нас из тьмы наших грехов. Бесконечный Боже, Ты вошел в наше ограниченное бытие, изливая на нас, Своих творений, обильные дары Святого Духа. Теперь и во веки мы славим Тебя, всемогущий Боже, с Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков.

В: Аминь.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО

Первое чтение: Исаия 58, 6-11

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро возрастёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдёт во тьме, и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождём твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают.

Второе чтение: Послание святого апостола Павла к Ефесянам 4, 1-13

Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас.

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, иных — пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова

Хор (или все) (поют):

Аллилуйя. Аллилуйя.

В Тебе, Господи, источник жизни,

Во Свете Твоем мы видим свет.

Аллилуйя. Аллилуйя.

Л: Аллилуйя. Встанем

Предстоятель обращается к собравшимся и может совершить крестное знамение, говоря:

П: Мир всем вам.

В: И со духом твоим.

Л: Внимательно вслушаемся в слова святого Евангелия Иисуса Христа от Иоанна

Хор (или все): Слава Тебе, Господи Боже наш.

Л: Внимайте, Господь говорит.

Евангелие: Евангелие от Иоанна 12, 31-36 [Иисус ответил]: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесён буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрёт. Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? кто Этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: ещё на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, — а ходящий во тьме не знает, куда идёт. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошёл и скрылся от них

Хор (или все): Слава Тебе, Господи Иисусе Христе.

ПРОПОВЕДЬ

МОЛИТВА

Л: Всемилостивый Боже, Господь всего сущего, Ты – Путеводитель для заблудших, Свет для тех, кто пребывает во тьме. Наши очи обращены на Тебя, услышь наши молитвы. Пусть Солнце Твоей славы сияет, даруя жизнь и свет каждому творению, от востока до запада, от севера до юга. Пусть утренние лучи Твоей вечной весны пробудят нас, ожидающих Твоего пришествия.

О Иисусе Христе, Свет от Света, пребудь в нас, собравшихся, чтобы поклониться Твоему святому и драгоценному Имени. Пусть Твое животворящее сияние разожжет в нас любовь друг к другу, и пусть Твой Свет ведет нас ко все более глубокому единству. Как различные цветы в саду Твоего Царства, пусть Твое божественное сияние заставит нас расцвести в гармонии. И таким образом, как одно тело, мы всегда будем с радостью прославлять и возвеличивать Тебя, Отца и Духа Святого, ныне и во веки веков. Аминь.

(Адаптировано из текста Святого Григория Нарекаци)

ОТВЕТНЫЙ ПСАЛОМ

Читается поочередно хорами: одна сторона присутствующих (Хор 1) произносит первую часть стиха Псалма, а другая сторона (Хор 2)— вторую часть, и все вместе произносят ответ. Во время чтения или пения Псалма участникам раздают свечи.

Л: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

Господь царствует: да радуется земля;

да веселятся многочисленные острова

Хор 2:

Облако и мрак окрест Его;

правда и суд – основание престола Его.

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

Пред Ним идет огонь

и вокруг попаляет врагов Его.

Хор 2:

Молнии Его освещают вселенную;

земля видит и трепещет.

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

Горы, как воск, тают от лица Господа,

от лица Господа всей земли.

Хор 2:

Небеса возвещают правду Его,

и все народы видят славу Его.

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами.

Поклонитесь пред Ним, все боги.

Хор 2:

Слышит Сион и радуется,

и веселятся дщери Иудины

ради судов Твоих, Господи,

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

ибо Ты, Господи, высок над всею землею,

превознесен над всеми богами.

Хор 2:

Любящие Господа, ненавидьте зло!

Он хранит души святых Своих;

из руки нечестивых избавляет их.

В: Очи наши обращены на Тебя, Боже человечества.

Помилуй нас и услышь наши молитвы.

Хор 1:

Свет сияет на праведника,

и на правых сердцем – веселие.

Хор 2:

Радуйтесь, праведные, о Господе

и славьте память святыни Его.

В: Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Псалом 97 (96)

ПЕСНОПЕНИЕ

Можно выбрать подходящее по смыслу песнопение

Во время пения гимна двое из присутствующих зажигают свои свечи от центральной свечи и передают этот источник света всем участвующим в богослужении.

ВЕРУЮ*

П: Погруженные в свет Мудрости Христовой, исповедуем вместе нашу веру.

П: Верую во единого Бога

Отца Всемогущего,

Творца неба и земли,

видимого всего и невидимого.

И во Единого Господа Иисуса Христа,

Сына Божия Единородного,

от Отца рожденного прежде всех веков,

Света от Света,

Бога истинного от Бога истинного,

рожденного, несотворенного,

единосущного Отцу,

через Которого все сотворено.

Ради нас, людей,

и ради нашего спасения

сошедшего с небес,

и воплотившегося

от Духа Святого и Марии Девы,

и ставшего Человеком;

распятого за нас при Понтии Пилате,

страдавшего и погребенного,

воскресшего в третий день по Писаниям,

восшедшего на небеса

и сидящего одесную Отца,

вновь грядущего со славою

судить живых и мертвых,

и Царству Его не будет конца.

И в Духа Святого,

Господа Животворящего,

от Отца исходящего;

Которому вместе с Отцом и Сыном

подобает поклонение и слава;

Который вещал через пророков.

И во единую Святую

Вселенскую и Апостольскую Церковь.

Исповедую единое Крещение

во отпущение грехов.

Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущего века.

Аминь.

* Приведенный здесь Никео-Константинопольский Символ веры был использован во время 3-й встречи Конференции европейских церквей (КЕК) и Совета конференций европейских епископов (ССЕЕ) в Рива-дель-Гарда, 1984, и обычно используется на экуменических торжествах на итальянском языке. Согласно указаниям Международной комиссии, ответственной за подготовку текста для экуменического богослужения, выражение «Бог от Бога», первоначально присутствовавшее в тексте, было опущено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

П: Помолимся.

Прославим вместе всемогущего Бога, который озарил Своим Светом Свои творения. Да проявит Он вновь Свою безграничную милость к тем, кто прославляет Имя Его.

Всемогущий Господи, Боже наш, воскреси нас к жизни и помилуй нас.

В: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

П: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, всемогущий и богатый милостью, Ты – истинный свет, который изгнал тьму греха и озарил наши сердца радостью и надеждой Твоего вечного царства.

В: Господи, помилуй.

П: Всемилостивый Боже, прими молитвы твоих верных по всему миру, которые взывают к тебе единым духом, единым гласом и единым сердцем.

Через своего возлюбленного ученика Иоанна Ты обещал, что, если мы будем ходить в Твоем Свете, будем жить в единстве друг с другом, и Твоя драгоценная Кровь очистит нас от всякого греха. Даруй нам эту благословенную общину, Спаситель наш!

В: Господи, помилуй.

П: Даруй нам мир, всемилостивый Боже, и избавь землю от бедствия насилия и беспорядков. Вразуми сердца тех, кто ведет войну, и исцели раны тех, кто страдает от нее. Утешь всех военнопленных и верни их скорее домой. Пусть свет Твоей любви озарит все темные уголки нашего мира и ускорит наступление дня, когда все народы смогут жить в мире и справедливости.

В: Господи, помилуй.

П: Господи Иисусе Христе — Убежище наше и надежный Приют, с состраданием взгляни на беженцев всего мира, которые страдают от скитаний и потери своих жилищ. Помоги нам явить нашу связь с Тобой, с ними и между нами посредством гостеприимства и всеобъемлющей помощи.

В: Господи, помилуй.

П: Христе, Спаситель наш, молимся за народы Армении и Арцаха а также за их семьи, разбросанные по всему миру, которые издавна взирают на Тебя, Свет Незакатный, привлеченные проповедью апостола Фаддея и чудесное свидетельство святого Григория Просветителя.

В: Господи, помилуй.

П: Просвети светом Твоей справедливости и Твоей мудрости все творения Твои. Сделай нас чадами света и дня, чтобы мы всегда могли жить в Твоем присутствии со смирением, и стать для всего мира достойными маяками Твоего животворящего Света.

В: Господи, помилуй.

П: Ибо Тебе — Спаситель наш — слава, сила и честь, ныне и присно и во веки веков.

В: Аминь.

Поется подходящее по смыслу песнопение

ОТЧЕ НАШ

Местная община согласовывает версию «Отче наш», которую все будут использовать для совместной молитвы.

П: Благословен Господь наш Иисус Христос

В: Отче наш…

П: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будут со всеми вами

В: Аминь