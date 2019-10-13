Наследник британской короны написал статью по случаю канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена

Наследник британской короны написал статью по случаю канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена

Октябрь 13, 2019

Вера Ньюмена была поистине католической потому, что она охватывала все аспекты человеческой жизни, пишет наследник британской короны в статье для ватиканской газеты «Оссерваторе Романо». Сообщает корреспондент Ольга Сакун.

Чарльз, принц Уэльский, был одним из почетных гостей Ватикана на пяти подвижников Католической Церкви, прошедшей в воскресенье 13 октября. По случаю прославления в лике святых кардинала Джона Генри Ньюмена он написал статью для газеты «Оссерваторе Романо», в которой подчеркивает, что речь идет о первой британца более чем за сорок лет, и это – причина для радости «не только в Соединенном Королевстве и не только для католиков, но для всех, кому близки вдохновлявшие его ценности». Ньюмен – пишет принц Чарльз – «был выразителем жизни духа против сил, обесценивающих достоинство и участь человека». Он «умел защищать, не обвиняя, быть несогласным, не теряя уважения», а также «в различиях умел видеть пространство встречи, а не отказа».

Принц Уэльский называет Ньюмена одним из величайших богословов ХХ века, в первую очередь потому, что он «использовал свой интеллект для ответа на один из самых насущных вопросов нашей эры: какими должны быть отношения между верой и эпохой скепсиса и секуляризма?». «Какими бы ни были наши верования, какой бы ни была наша традиция, мы не можем не быть признательны Ньюмену за дары, укорененные в его католической вере, которыми он делился с обществом», — утверждает принц Чарльз. Ньюмен «положил начало открытой дискуссии между католиками и другими христианами, прокладывая путь для дальнейшего экуменического диалога».

Вера кардинала Джона Генри Ньюмена была «по-настоящему католической, поскольку она охватывала все аспекты жизни, — отмечает принц Уэльский. – И мы, католики и не только, с тем же самым духом, внутри многовековой традиции христианской Церкви, можем объять единую перспективу, ту особенную мудрость и то понимание, которые эта исключительная душа привнесла в наш универсальный опыт. Мы можем черпать вдохновение из его сочинений и из его жизни, признавая вместе с тем, что, как и любая человеческая жизнь, она была неизбежно несовершенной. Сам Ньюмен осознавал свои недостатки, признавал свою гордость и оборонительную позицию, что не было на высоте его идеалов, — но, в сущности, они только сделали его еще более благодарным Божьему милосердию».

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