Наследник британской короны написал статью по случаю канонизации кардинала Джона Генри Ньюмена

Вера Ньюмена была поистине католической потому, что она охватывала все аспекты человеческой жизни, пишет наследник британской короны в статье для ватиканской газеты «Оссерваторе Романо». Сообщает корреспондент Ольга Сакун.

Чарльз, принц Уэльский, был одним из почетных гостей Ватикана на канонизации пяти подвижников Католической Церкви, прошедшей в воскресенье 13 октября. По случаю прославления в лике святых кардинала Джона Генри Ньюмена он написал статью для газеты «Оссерваторе Романо», в которой подчеркивает, что речь идет о первой канонизации британца более чем за сорок лет, и это – причина для радости «не только в Соединенном Королевстве и не только для католиков, но для всех, кому близки вдохновлявшие его ценности». Ньюмен – пишет принц Чарльз – «был выразителем жизни духа против сил, обесценивающих достоинство и участь человека». Он «умел защищать, не обвиняя, быть несогласным, не теряя уважения», а также «в различиях умел видеть пространство встречи, а не отказа».

Принц Уэльский называет Ньюмена одним из величайших богословов ХХ века, в первую очередь потому, что он «использовал свой интеллект для ответа на один из самых насущных вопросов нашей эры: какими должны быть отношения между верой и эпохой скепсиса и секуляризма?». «Какими бы ни были наши верования, какой бы ни была наша традиция, мы не можем не быть признательны Ньюмену за дары, укорененные в его католической вере, которыми он делился с обществом», — утверждает принц Чарльз. Ньюмен «положил начало открытой дискуссии между католиками и другими христианами, прокладывая путь для дальнейшего экуменического диалога».

Вера кардинала Джона Генри Ньюмена была «по-настоящему католической, поскольку она охватывала все аспекты жизни, — отмечает принц Уэльский. – И мы, католики и не только, с тем же самым духом, внутри многовековой традиции христианской Церкви, можем объять единую перспективу, ту особенную мудрость и то понимание, которые эта исключительная душа привнесла в наш универсальный опыт. Мы можем черпать вдохновение из его сочинений и из его жизни, признавая вместе с тем, что, как и любая человеческая жизнь, она была неизбежно несовершенной. Сам Ньюмен осознавал свои недостатки, признавал свою гордость и оборонительную позицию, что не было на высоте его идеалов, — но, в сущности, они только сделали его еще более благодарным Божьему милосердию».