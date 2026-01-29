«Слово Божье живёт и развивается в истории». Катехизическое наставление Папы Льва XIV на общей аудиенции 28 января 2026 года

28 января, в рамках общей аудиенции в Зале Павла VI, Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений на тему документов Второго Ватиканского собора.

Обращаясь к тысячам паломников со всего мира, Лев XIV сказал:

Продолжая чтение соборной конституции Dei Verbum о Божественном Откровении, сегодня мы размышляем о соотношении между Священным Писанием и Преданием. В качестве фона можно взять две евангельские сцены.

Первая происходит в Горнице; Иисус в своём великом прощальном наставлении ученикам говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. <…> Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин 14,25–26; 16,13).

Вторая сцена переносит нас на холмы Галилеи. Воскресший Иисус является ученикам, охваченным изумлением и сомнениями, и поручает им: «Итак идите, научите все народы, <…> уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28,19–20). В обеих сценах ясно прослеживается глубокая связь между словом, произнесённым Христом, и его распространением на протяжении веков.

Именно это утверждает Второй Ватиканский собор, прибегая к выразительному образу: «Священное Предание и Священное Писание тесно связаны и взаимно сообщаются друг с другом: ведь оба они, проистекая из одного и того же Божественного источника, некоторым образом сливаются воедино и устремляются к одной и той же цели» (Dei Verbum, 9). Церковное Предание простирается сквозь историю посредством Церкви, которая хранит, истолковывает и воплощает Слово Божие. Катехизис Католической Церкви (см. n. 113) в связи с этим отсылает к изречению Отцов Церкви: «Священное Писание читается прежде в сердце Церкви, нежели в вещественных средствах письма», то есть в самом священном тексте.

Вслед за приведёнными выше словами Христа собор утверждает, что «апостольское Предание развивается в Церкви при содействии Святого Духа» (DV, 8). Это происходит через более полное понимание – «через созерцание и исследование, осуществляемое верующими», через опыт, рождающийся из «глубокого постижения переживаемой ими духовной реальности», и прежде всего через проповедь преемников апостолов, получивших «достоверный благодатный дар истины». В итоге «Церковь в своем учении, жизни и богослужении непрерывно сохраняет и передаёт всем поколениям всё то, чем она является, всё то, во что она верует» (там же).

В этом контексте широко известно изречение святого Григория Великого: «Божественные слова растут вместе с читающим их». Уже святой Августин утверждал, что «одна-единственная речь Бога развивается во всем Священном Писании и одно-единственное Слово звучит из уст всех священных авторов» . Следовательно, Слово Божие не является застывшим: это живая и органичная реальность, которая развивается и возрастает в Предании. Последнее, благодаря Святому Духу, постигает его во всей полноте истины и воплощает в изменчивых координатах истории.

Этому весьма созвучны мысли святого Учителя Церкви Джона Генри Ньюмена из его «Эссе о развитии христианского вероучения». Он утверждал, что христианство – и как общинный опыт, и как доктрина – является динамичной реальностью, в том смысле, который Сам Иисус указал в притчах о семени (см. Мк 4,26–29): живой реальностью, развивающейся благодаря внутренней жизненной силе.

Апостол Павел неоднократно увещевает своего ученика и сотрудника Тимофея: «О Тимофей! храни преданное тебе» (1 Тим 6,20; см. 2 Тим 1,12.14). Догматическая конституция Dei Verbum вторит этому тексту Павла, когда говорит: «Священное Предание и Священное Писание составляют единый священный залог Слова Божия, вверенный Церкви», который истолковывается «живым Учительством Церкви, власть которого осуществляется во имя Иисуса Христа» (n. 10). Термин «залог» в своём исходном значении имеет юридический характер и возлагает на хранителя обязанность сохранять вверенное содержимое – в данном случае веру – и передавать его неповреждённым.

«Залог» Слова Божьего и сегодня находится в руках у Церкви, и все мы, в различных церковных служениях, призваны и далее хранить его во всей целостности, как путеводную звезду на нашем пути среди сложностей истории и человеческого бытия.

В завершение, дорогие братья и сёстры, вновь прислушаемся к Dei Verbum, которая возвеличивает переплетение Священного Писания и Предания: «Они так связаны и соединены между собою, что без одного нет и другого, и все они вместе – каждое по-своему под действием Святого Духа – успешно способствуют спасению душ» (см. n. 10).



Источник: русская служба Vatican News