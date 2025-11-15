Мистические феномены и святость

Ноябрь 15, 2025

13 ноября Лев XIV встретился в Зале Павла VI с участниками конгресса, организованного Департаментом по прославлению святых в Папском Урбанианском университете на тему мистических явлений и святости. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к гостям, Св. Отец подчеркнул важность богословского рассуждения о подлинных проявлениях духовного опыта. По его словам, в центре мистической жизни находится осознание сокровенного единства любви с Богом. Этот благодатный дар выходит за рамки чистого рационального познания и проявляется в своих плодах, отметил Папа, цитируя Евангелие от Луки (6,43–44).

Мистический опыт может проявляться по-разному, даже в виде противоположных явлений – через свет и тьму, восторг и страдание. Но сами по себе эти исключительные феномены остаются второстепенными и несущественными по отношению к подлинной мистике и святости. Они могут быть лишь признаками, подобно особым харизмам, ведь истинной целью всегда остаётся неисчерпаемое богообщение. Сверхъестественные феномены не являются обязательным условием для признания святости, а если они и присутствуют, то служат для назидания всей Церкви, а не как личные привилегии.

Епископ Рима предостерёг: нельзя связывать лишь с проявлением чудесных феноменов. При рассмотрении кандидатов для почитания следует обращать внимание на их «всеобъемлющее и непрестанное соответствие воле Божьей, открытой в Писании и в живой апостольской традиции».

«Поэтому важно сохранять равновесие: как не следует продвигать процесс лишь при наличии исключительных явлений, так и не следует ими пренебрегать, если такие явления характеризуют жизнь Слуг Божьих. , богословие и духовные авторы постоянно предоставляют критерии, чтобы отличить подлинные духовные феномены – которые могут происходить в атмосфере молитвы и искреннего поиска Бога – от проявлений, которые могут быть обманчивыми. Чтобы не впасть в суеверную иллюзию, необходимо с осторожностью оценивать подобные события через смиренное духовное распознание, соответствующее учению Церкви».

Папа процитировал св. Терезу Авильскую, утверждавшую, что совершенство – не в восторженных видениях, а в идеальном согласии с волей Бога воли человека, который с одинаковой радостью принимает ниспосылаемое, – и сладость, и горечь.

Лев XIV напомнил, что в центре распознания святости верующего находится внимание к его репутации святости и исследование его совершенных добродетелей как проявления церковного единства и сокровенного союза с Богом.

В конце встречи Папа поблагодарил сотрудников ватиканского департамента, организовавшего симпозиум, за ценное служение и призвал вдохновляться примером святых, «взращивая то призвание, которое объединяет всех нас, как крещёных, живых членов единого Народа Божьего».

