На Рождество вспомогательный епископ Преображенской епархии посетил общину Новокузнецка (+ ФОТО)

Подробности нам сообщил настоятель новокузнецкого прихода Св. Иоанна Златоуста о. Роман Мокрий:

На Рождественские праздники католическую общину латинского обряда в южной столице Кузбасса посетил вспомогательный епископ Преображенской епархии владыка Штефан Липке.

Для прихожан каждый его приезд — это радостная возможность пообщаться с архипастырем, испросить совета или просто поделиться своими житейскими мыслями. Многие используют эту встречу, чтобы приступить к таинству Покаяния.

Праздничный вечер начался с рождественской сценки, исполненной силами юных и взрослых членов общины. Затем под председательством епископа Штефана была совершена Святая Месса. Храм в эту святую ночь был переполнен: помимо местных прихожан, на богослужение пришли верующие восточного обряда и представители других христианских конфессий.

После Мессы праздник продолжился в приходском доме. Для детей и взрослых были организованы весёлые игры, Дед Мороз вручил всем подарки, а завершился этот радостный день братской трапезой.