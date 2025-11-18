В Германии проводили в последний путь о. Вильгельма Палеша (+ ФОТО)

Ноябрь 18, 2025

В понедельник 17 ноября состоялись монсеньора Вильгельма Палеша, более 20 лет прослужившего в Челябинске и бывшего первым настоятелем местного прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Отец Вильгельм скончался 8 ноября на 94-м году жизни и 68-м году священства. По завещанию самого о. Вильгельма проходило в немецком городе Кюльштедте, где он жил последние годы как пенсионер.

Траурную службу вели два епископа – приехавший на похороны из России Ординарий Епархии Святого Климента в Саратове епископ и вспомогательный епископ из г. Эрфурта Райнхард Хауке.

На прощании присутствовало 35 священников, около 400 мирян (среди них двое родных братьев о. Вильгельма). Были также 20 бывших прихожан из Челябинска, которые теперь живут в Германии. Челябинцы украшали литургию некоторыми песнями на русском языке.

О жизненном пути отца Вильгельма, в том числе его многолетнем миссионерском служении на Южном Урале, вспоминал в своей проповеди свящ. Петр Даниш.

В конце заупокойной Мессы было публично зачитано присланное из России письмо Ординария Преображенской епархии в Новосибирске Владыки Иосифа Верта.

Весь день похорон был пасмурным, но во время Мессы внезапно яркое солнце нашло себе путь в храм.

А после похорон пошел первый снег…


Благодарим Владыку Клеменса Пиккеля за информацию и фото

