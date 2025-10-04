Мощи св. Франциска впервые будут выставлены для почитания

Впервые в истории мощи святого Франциска Ассизского будут выставлены для почитания верующими. Почтить честные мощи Ассизского бедняка можно будет в период Великого поста: с 22 февраля по 22 марта 2026 года.

В официальном сообщении Сакро-Конвенто в Ассизи говорится: «Мы не прославляем смерть, но вместе со святым Франциcком признаем ее “сестрой“, прославляя жизнь, прорастающую из самоотдачи и самопожертвования». Именно в такой перспективе пройдет это важное событие, когда мощи святого Франциска будут перенесены из гробницы, которая находится в критпе, и положено перед Папским алтарем в нижнем храме базилики Святого Франциска.

До сих пор смертные останки Франциска Ассизского были извлечены из гробницы лишь несколько раз на короткое время. После смерти тело святого поместили в недоступное место под главным алтарем базилики, чтобы защитить его от похищения. Там оно было сокрыто веками, до тех пор пока не было обнаружено 12-13 декабря 1818 года. Первое официальное освидетельствование мощей состоялось в 1819 году, подтвердив, что это и были останки святого. Последующие освидетельствования позволили изучить и сохранить эти драгоценные останки: в 1978 году и в 2015-м.

Выставлению мощей небесного покровителя Италии предшествовал процесс получения специального разрешения от Апостольского Престола. Прошение от прокуратора Ордена меньших братьев конвентуальных фра Маурицио Ди Паоло поступило 23 февраля этого года, а 16 июня госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин передал ордену авторизацию на выставление мощей, назвав несколько условий, которые францисканцы должны соблюсти. Во-первых, почитание смертных останков святого Франциска должно быть «выражением подлинного христианского духа, в созвучии с тем, что утверждается в 111 параграфе Sacrosanctum Concilium: “Согласно традиции Церковь почитает святых, а также их подлинные мощи и изображения. Праздники этих святых проповедуют дивные дела Христа в рабах Его и предлагают верным подобающие примеры для подражания”». Второе условие – специфика периода Великого поста: именно Четыредесятница должна вдохновлять акт почитания, дабы он стал проявлением искреннего народного благочестия. Третьим условием Паролин называет предпочтение Литургии часов в молитвах, сопровождающих акт почитания, и четвертым – то, что, согласно существующему Чину освящения храмов и алтарей, мощи не должны быть помещены на алтарную плиту.

Чтобы гарантировать каждому паломнику доступ к мощам, францисканская кустодия предусмотрела систему записи на сайте www.sanfrancescovive.org. Обязательное бесплатное бронирование позволяет выбрать две формы участия в событии: индивидуальную или с группой в сопровождении одного из братьев-францисканцев. В этом случае можно выбрать язык, на котором будет проходить совместная молитва. Доступно сопровождение на английском, итальянском, испанском, немецком и польском языках; для других языков необходимо направить просьбу по адресу info@sanfrancescovive.org. При выборе этой формы акта почитания будет совершаться небольшой обряд и каждый участник получит памятный дар от францисканцев.

Чтобы содействовать участию паломников с проблемами мобильности и зрения, предусмотрены специальные маршруты. В момент записи необходимо сообщить о присутствии людей с такими проблемами.

В период выставления мощей святого Франциска с понедельника по субботу в верхней церкви базилики Святого Франциска будут священнопраздноваться две международные Мессы: в 11 и в 17 часов. Будут также организованы специальные вечерние паломничества для разных категорий Народа Божьего.



Источник: русская служба Vatican News