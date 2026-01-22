Экуменический молебен о единстве христиан прошел в Санкт-Петербурге

Богослужение в рамках Недели молитв о христианском единстве состоялось 20 января в католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге. В молебне приняли участие представители различных христианских конфессий и деноминаций Северной столицы, а также представители городской администрации, сообщает «Благовест-инфо».

Участников молитвенной встречи приветствовал вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин, возглавивший богослужение. «Эта Неделя молитв о единстве христиан приглашает нас обратиться к древнему христианскому наследию народа Армении как части общехристианского предания и глубже войти в наше общение во Христе, объединяющее христиан по всему миру. Единство — это не просто идеал, это заповедь Божья, лежащее в самом основании нашей христианской идентичности», – сказал иерарх. По его словам, единство не означает единообразие, но предполагает «общую приверженность основополагающим истинам христианской веры». Оно становится мощным свидетельством преображающей силы Святого Духа, когда христиане с различными историческими, культурными традициями, с различным опытом объединяются вокруг общей цели и общего видения, делают это искренне и подлинно. «Духовная зрелость подразумевает способность принимать различия между нами, стремясь к единству с таким же рвением, как и к точности в вероучении», – сказал владыка Николай.

После чтения молитв и стихов из Послания апостола Павла к Ефесянам своими размышлениями на тему Недели поделился епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Владимир Проворов. «Мы видим разделения между конфессиями, внутри общин, иногда даже в наших семьях; эти разделения бывают очень жестокие, наполненные лицемерием, отстаиванием сугубо своих интересов, а Бог видит иное — одно тело, оживленное одним Духом», – сказал епископ. В мире, где нас часто разделяют исторические, культурные, национальные, богословские различия, легко забыть основополагающую реальность. «Жизнеспособность Церкви зависит только от ее главы Христа. Один Дух — это не метафора, это реальность, которая предшествует нашим человеческим договоренностям и убеждениям. Прежде чем мы решили присоединиться к той или иной общине, Святой Дух уже действовал в нас, возрождая нас в крещении, приобщая нас ко Христу», – отметил В. Проворов.

Епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Иван Лаптев в своем размышлении обратился к словам из Послания ап. Павла к римлянам (6:23) «Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе», в котором отметил «две вещи, которые объединяют поистине не только христианские конфессии, а абсолютно всех людей на нашем земле». Первое –греховность каждого человека независимо от того, в какой стране и в какой конфессии проходит свой жизненный путь, это объединяет всех людей на этой земле. Второе – дар Божий, возможность вечной жизни, благодать и любовь, принесенная в этот мир Христом – «великая радость, которая будет всем людям, каждому без исключения». Иван Лаптев призвал молиться о том, чтобы были преодолены все человеческие разделения и страсти, чтобы все мы «вспомнили о том, что мы несчастные грешники, нуждающиеся в Божьей любви и милости», и что каждый из нас имеет надежду на спасение и вход в Вечное Царство только лишь благодаря Христу.

Заместитель начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Дмитрий Шатров поделился своим опытом ревностного служения с юности в своей конфессии. Посещал с детства другие церкви, но только для того, чтобы сказать: «Вы ходите в неправильную церковь». Впоследствии понял, что его «ревностное служение было лишь тем, что я гнал благодать Божию». «Каждый раз, когда я утверждаю превосходство своего понимания над вашим, я, по сути, являюсь гонителем благодати», – подытожил он и напомнил слова Иисуса Христа в его первосвященнической молитве: «Так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17). Сейчас, по его словам, он «готов послужить любой конфессии, церкви», только чтобы люди неверующие могли прийти туда и воцерковиться.

Заместитель епископа в Северо-Западном Федеральном округе Российской Церкви христиан веры евангельской (РЦХВЕп) Игорь Соколов подчеркнул, что представляемое им объединение дорожит развивающимися, добрыми отношениями с церквями, которые ведут активную духовную и просветительскую деятельность, участвуют в развитии межконфессионального диалога, утверждают традиционные ценности, оказывают социальную помощь, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Участников встречи приветствовал старший сотрудник Отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Антон Винокур. «Сегодняшнее богослужение непосредственно показывает, что христианство — это религия, в которой есть единое стремление к истине, единые нравственные и духовные ценности», – сказал представитель городской администрации. И если «это продолжается уже на протяжении многих лет, значит, это востребовано», и это то, что может поддерживаться государством, властями — «духовно-нравственные ценности, которые всех нас объединяют», отметил сотрудник администрации Петербурга.

В завершение участники богослужения исполнили совместную молитву «Отче наш».



(Фото: Артем Павлов / Информационная служба Архиепархии)