Община святого Эгидия проводит в Риме межрелигиозный форум

26 октября 2025 года в аудиториуме Parco della Musica в Риме состоялось открытие межрелигиозного форума, ежегодно проводимого католической Общиной святого Эгидия. В нынешнем году эта встреча проходит под лозунгом «Осмелиться на мир».

Русскую Православную Церковь на мероприятии представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе торжественной церемонии открытия перед участниками встречи выступили Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Королева Бельгии Матильда, основатель Общины святого Эгидия Андреа Риккарди, председатель Конференции католических епископов Италии кардинал Маттео Мария Дзуппи, мэр Рима Р. Гуальтьери, Великий имам аль-Азхара Ахмад Аль-Тайиб.

Среди участников форума – Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всея Албании Иоанн, Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Католикос-Патриарх Мар Ава III и другие высокие гости.