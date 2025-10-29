Община святого Эгидия проводит в Риме межрелигиозный форум

Община святого Эгидия проводит в Риме межрелигиозный форум

Октябрь 29, 2025

26 октября 2025 года в аудиториуме Parco della Musica в Риме состоялось открытие межрелигиозного форума, ежегодно проводимого католической Общиной святого Эгидия. В нынешнем году эта встреча проходит под лозунгом «Осмелиться на мир».

Русскую Православную Церковь на мероприятии представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В ходе торжественной церемонии открытия перед участниками встречи выступили Президент Итальянской Республики , Королева Бельгии Матильда, основатель Общины святого Эгидия , председатель Конференции католических епископов Италии кардинал , мэр Рима Р. Гуальтьери, Великий имам аль-Азхара .

Среди участников форума – Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всея Албании Иоанн, Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Католикос-Патриарх и другие высокие гости.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна