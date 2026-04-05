Литургия Святой Пасхальной Ночи-2026 в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Субботним вечером 4 апреля, празднуя со всей Вселенской Церковью победу Воскресшего Христа над грехом и смертью, Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Преображения Господня Мессу Навечерия Пасхи. Преосвященному Владыке сослужили отцы-иезуиты Кшиштоф Корольчук и Янез Север.

Богослужение Святой Ночи – это кульминация Пасхального Триденствия, открывающая собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период по древней традиции воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения. Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменяются бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение «Слава в вышних Богу», которое мы не слышали на протяжении Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное «Аллилуйя»!

Все начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огнем друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.

Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего. В нынешнем году этот гимн, являющий свидетельство вступления Церкви в новый литургический период перехода от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ужаса Креста к радости Воскресения, возгласил воспитанник Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» Кирилл Зимин.

Все литургические тексты, предлагаемые верным на Мессе Святой Ночи, посвящены главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.

Центральному смыслу самого главного, самого радостного и светлого праздника христиан, его краеугольному значению как для всего человечества, так и для каждого отдельного человека, верующего во Христа Воскресшего, посвятил свою проповедь настоятель кафедрального собора о. Кшиштоф Корольчук SJ.

В эту Святую ночь община прихода Преображения Господня в Новосибирске увеличилась на четырех человек, которым Правящий Епископ преподал Святое Крещение. Свои крещальные обеты обновили также все присутствовавшие на богослужении верные: они вновь торжественно исповедали свою веру, после чего Владыка Иосиф в напоминание о принятом ими Крещении окропил всех освященной по специальному пасхальному чину водой.

А окончание праздничного богослужения было ознаменовано обрядом, который совершается один-единственный раз в году – освящением пищи к пасхальному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий и прочей снеди.

Пасхальная ночь – это ночь «безумия Бога», принимающего последних как первых. Каждый из нас может повторить вопрос жен-мироносиц: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Кто отвалит камень от гроба наших грехов, слабостей, невзгод и падений? Но и в глубине этого нашего «гроба» мы взором веры сможем разглядеть Ангела Света.

Христос воскрес из мертвых – и камень наших грехов отвален!

Христос воскрес – и ночь стала светлее дня! Ибо Его есть Царство и сила и слава во веки!

О центральном богослужении литургического года в главном храме Преображенской епархии также рассказывает большая фотогалерея нашего внешт. корреспондента Елены Симаковой: