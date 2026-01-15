Курс для специалистов по тяжким каноническим преступлениям

12 января в Папском Урбанианском университете в Риме открылся цикл лекций, посвящённый материально-правовым и процессуальным аспектам delicta graviora — наиболее тяжких канонических преступлений, отнесённых к исключительной компетенции Департамента вероучения.

Курс, который продлится до июня, предназначен для специалистов из епархиальных курий, церковных судов и монашеских институтов, а также для тех, кто уже получил степень лиценциата по каноническому праву. Программа ориентирована на профессиональную подготовку в сфере применения канонического права к тяжким преступлениям.

К delicta graviora относятся преступления против Таинства Евхаристии, включая хищение и осквернение освящённых Даров; против Таинства Покаяния, в частности, прямое нарушение тайны исповеди и отпущение грехов соучастнику в грехе против шестой заповеди; хранение и распространение духовенством порнографических материалов с участием несовершеннолетних; попытки рукоположения женщин; а также сексуальные злоупотребления, совершённые священнослужителями против несовершеннолетних.

Согласно motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001) Папы Иоанна Павла II, эти дела относятся к исключительной компетенции Конгрегации вероучения (ныне Департамент вероучения). К motu proprio прилагался документ Normae de gravioribus delictis, который в 2010 году был существенно пересмотрен с одобрения Бенедикта XVI: в перечень тяжких преступлений были включены преступления против веры — ересь, вероотступничество, раскол; попытка рукоположения женщин, а также незаконное прослушивание, запись и распространение исповеди. Тогда же срок давности по делам о сексуальных злоупотреблениях был увеличен до двадцати лет, исчисляемых с момента достижения жертвой 18-летнего возраста.

Реформа Папы Франциска 2021 года не расширила перечень тяжких канонических преступлений (delicta graviora), но внесла уточнения в процессуальные механизмы, направленные на повышение эффективности и правовой ясности в каноническом уголовном судопроизводстве.



Источник: русская служба Vatican News