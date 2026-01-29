Крест спортсменов на пути к зимним Олимпийским играм 2026

Крест спортсменов — духовный знак, сопровождающий Олимпийские и Паралимпийские игры с 2012 года, — войдёт в пространство зимних Олимпийских игр 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Подробности сообщает русская служба Vatican News.



Athletica Vaticana — официальная мультиспортивная ассоциация Святейшего Престола — передаст Крест спортсменов во время Святой Мессы 29 января. Богослужение возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. В Мессе примут участие монсеньор Пол Тай, секретарь Департамента культуры и образования, представители Athletica Vaticana и мира спорта. Выбор этого момента связан с началом олимпийского перемирия, поддержанного международным сообществом.

В течение всего олимпийского и паралимпийского периода миланская базилика Сан-Бабила станет своеобразной «церковью спортсменов» — пространством молитвы и встреч, связанных с событием мирового масштаба. Инициатива осуществляется при поддержке Департамента культуры и образования, Athletica Vaticana и Итальянской епископской конференции, при участии церковных и общественных структур, работающих с молодёжью, спортсменами и людьми с инвалидностью.

Крест спортсменов — простой и вместе с тем насыщенный символ в самом сердце мирового спорта — был доверен мультиспортивной ассоциации Святейшего Престола Athletica Vaticana во время Юбилея спорта в 2025 году. Этот знак уже прошёл путь, объединяющий руководителей спортивных организаций, профессиональных атлетов и всех, кто связан со спортом.

Созданный английским художником Джоном Корнуоллом специально к Олимпийским играм в Лондоне 2012 года, крест составлен из фрагментов дерева, происходящих из разных частей мира. Святая Земля, Китай, Россия, Индия, страны Африки, Северная и Южная Америки, Австралия и сама Великобритания представлены не географически, а символически, как напоминание о всеобщем характере спорта и его призвании быть языком встречи между народами, культурами и традициями.

С тех пор крест сопровождал Олимпийские и Паралимпийские игры, Всемирные дни молодёжи и другие крупные международные события, став знаком присутствия Церкви там, где спорт переживается как опыт мира, ответственности и надежды.

Именно в этом ключе он входит и в контекст зимних игр 2026 года, предлагая участникам и зрителям взгляд, устремлённый дальше соревновательного результата, к человеку и его достоинству.