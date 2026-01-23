Крест дома и молчание в церкви: призыв кардинала Долана к благочестию

Кардинал Тимоти Долан призвал американских католиков возродить забытые традиции, такие как крестное знамение в ресторанах, пост по пятницам и молитвенное молчание перед Мессой.

Почетный архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан обратился к верующим через социальные сети с призывом вернуть простые католические обычаи в повседневную жизнь. Среди них — присутствие распятия в квартире как знак христианской идентичности семьи и посвящение дома Святейшему Сердцу Иисуса. Иерарх подчеркнул, что такие жесты делают веру живой и видимой.

По мнению кардинала, ритм дня следует задавать утренними и вечерними молитвами, а также крестным знамением перед едой — даже в общественных местах. Это помогает помнить о Боге посреди повседневной суеты.

Кардинал Долан уделил особое внимание культуре поведения в церквях. Он призвал к возвращению в церкви обрядов молчания перед началом литургии, чтобы достойно подготовиться к Евхаристии, а также напомнил о важности воскресной Мессы и пятничного поста. По мнению иерарха, именно эти практики позволяют католику оставаться верным Христу в современном мире.



По материалам Vatican News