Король Карл III посетил ораторий св. Филиппа Нери в Бирмингеме

Король Англии Карл III отметил своё возвращение к работе после летних каникул посещением оратория святого Филиппа Нери. В Бирмингеме он также официально открыл университетскую больницу Мидленд-Метрополитен в Сметвике, сообщает «Седмица» со ссылкой на британское издание The Tablet.

Король Карл III 3 сентября вернулся к работе после летнего отпуска, совершив экскурсию по Бирмингемскому молельному дому, тем самым отметив канонизацию кардинала Джона Генри Ньюмена в 2019 году.

По прибытии его встретили архиепископ Бирмингема Бернард Лонгли и настоятель Бирмингемского оратория отец Игнатиус Харрисон. Король осмотрел библиотеку и посетил приходскую церковь Непорочного Зачатия, национальную святыню Ньюмена.

Короля сопровождал Дэниел Джойс, куратор Музея Ньюмена, на экскурсии по зданию, включая ризницу, где были выставлены некоторые облачения Ньюмена. В библиотеке монарх осмотрел Полиглотскую Библию 1657 года с посвящением Карлу II.

Король посетил комнату Ньюмена, которая сохранилась в том же состоянии, что и на момент смерти прелата в 1890 году, вместе с книгами, чётками, одеждой и другими личными вещами. В память о визите монарх открыл во дворе мемориальную доску.

Будучи принцем Уэльским Чарльзом, король встречался с Папой Франциском и присутствовал на канонизации в Риме кардинала Джона Генри Ньюмена, основавшего Бирмингемский ораторий в 1848 году, через год после того, как он присоединился к Конгрегации ораторианцев в Риме.

Церковь была построена между 1907 и 1910 годами в стиле барокко по образцу оратория святого Филиппа Нери в Ораторио деи Филиппини в Риме.

Среди документов в старом кабинете Ньюмена есть страницы из рукописей «Апологии» и «Сна Геронтия». В статье принца Чарльза о Ньюмене, опубликованной в L’Osservatore Romano и The Tablet накануне канонизации кардинала, он цитирует «Сон Геронтия», отмечая, что в кульминации поэмы душа, приближаясь к небесам, воспринимает нечто от божественного видения: «Величественная таинственная гармония: она наполняет меня, словно глубокий и торжественный шум многих вод». Ньюмен часто говорил о важности гармонии – в архитектуре, во взаимоотношениях человечества с природой и во взаимоотношениях людей друг с другом – и о пагубных последствиях её отсутствия в современной жизни.