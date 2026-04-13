35-я годовщина восстановления структур Католической Церкви в России (1991)

Апрель 13, 2026

Сегодня католики в России отмечают 35-ю годовщину со дня восстановления структур Римско-Католической Церкви. Поместная в Российской Федерации – пусть и малая, но неотъемлемая часть многонационального и разнообразного общества нашей страны.

Ровно 35 лет назад – 13 апреля 1991 года – в 12.00 по московскому времени было обнародовано послание Папы Римского. В этот день священник был назначен Апостольским администратором для католиков латинского обряда Азиатской части России. Документы, подтверждающие эти два исторических факта — Папские буллы, подписанные теперь уже Святым Иоанном Павлом II.

С наступление религиозной свободы в России в начале 90-х наиболее актуальными стали проблемы восстановления церковных структур, реанимации приходской жизни, возрождения деформированной или почти полностью утраченной в России католической культуры.

Событием чрезвычайной важности для Католической Церкви страны стало восстановление католических структур. Папой Иоанном Павлом II была подписана булла о создании Апостольских администратур для католиков латинского обряда Европейской и Азиатской частей России с центрами в Москве и Новосибирске. В то время в стране насчитывалось около десятка зарегистрированных католических приходов, работало менее 10 священников, функционировали несколько храмов и часовен.

«Сравнивая то, что было до 91-го и после, хочется петь гимны Божьему милосердию», – сказал Владыка Иосиф Верт в своем интервью Ватиканскому радио.

***

Пять лет назад — в 2021 году — по случаю 30-летия со дня этого славного события широко проходили юбилейные празднования Всероссийского масштаба. Главные же торжества состоялись 16 и 17 октября в столице Сибири.

Новосибирск стал средоточием праздничных мероприятий как один из центров возрожденного «российского католичества», когда в 1991 году, по прошествии 70-ти с лишним лет атеистических гонений, в России (тогда еще в составе СССР) наступила эра религиозной свободы.

Помимо делегаций от всех четырех российских католических епархий во главе с их архипастырями, на празднование также прибыли Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло в сопровождении секретаря нунциатуры монсеньора Петра Тарнавского, архиепископ Тадеуш Кондрусевич (митрополит Минско-Могилевский на покое, Республика Беларусь), вспомогательный епископ Карагандинской епархии (Республика Казахстан) Евгений Зенковский, представитель благотворительного фонда Renovabis Бурхардт Ханеке.

Личное приветствие на торжества российских католиков направил тогда и Папа Римский Франциск.
«Ваше празднование – это не только воспоминание о юридических актах и формальных реалиях. Скорее, это время, дабы со смирением и благодарностью вспомнить добро, полученное от Господа и от многих братьев и сестёр, которые – как истинные ‘святые по соседству’ – поддерживали вас на пути. (…) Я желаю, чтобы это празднование побудило всю католическую общину в Российской Федерации быть евангельским семенем, которое с радостью и смирением предлагает ясность и прозрачность Царства Божьего. Я желаю вам быть общиной мужчин и женщин, детей и взрослых, молодёжи и стариков, священников и мирян, людей богопосвящённых и ищущих призвания, стремящихся к единству со всеми, чтобы просто и великодушно свидетельствовать в семейной жизни и в каждой повседневной сфере о полученном даре благодати: это весьма угодно Богу и способствует общему благу всего общества. В частности, христианское свидетельство наилучшим образом проявляет себя в заботе о других, особенно о самых нуждающихся и обделённых вниманием», – написал в своем послании Предстоятель Вселенской Церкви.

***

А десять лет назад, в связи с 25-летней годовщиной этого знаменательного события, епископы Католической Церкви в России обратились к верным со специальным посланием. В нём, в частности, говорилось:

«В 1917 году Церковь начала свой крестный путь длиной в 70 лет. Она подверглась жесточайшему гонению. Были уничтожены внешние структуры Католической Церкви – епархии, духовные семинарии, храмы. Церковь же из живых камней, из самих верующих, ушла в глубокое подполье. Это были трагические, но и славные страницы истории Церкви. Нам, верующим XXI века, следует бережно хранить память о мучениках и исповедниках века XX. С пониманием мы должны относиться и к тому несчётному количеству людей, которые потеряли ценное наследие веры. Сегодня трудно даже представить себе весь размах той гигантской кампании против веры в XX веке. Воспитатели в детских садах, учителя в средних школах, преподаватели в вузах, политработники в армии, милиция, прокуратура, суды и многие другие подразделения многомиллионной структуры вели целенаправленную работу по искоренению так называемых «религиозных пережитков».

Несмотря на все преследования, гонения, физическое и моральное давление, часть верующих смогла сохранить веру и верность Богу и Церкви. Люди собирались на общие . Позже украдкой стали приезжать священники. Некоторые общины получили даже государственную регистрацию. Большинство же людей лишь смутно помнили о своих католических корнях и духовно прозябали, духовно умирали на огромной территории Советского Союза. Они были ‘изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря’ (Мф 9,36). Без собственных структур: епархий, духовных семинарий, храмов, без нового поколения епископов и молодых священников – этих работников в винограднике Господнем – Церковь была обречена на вымирание. Ещё в 1926 году Святой Престол предпринял отчаянную попытку спасти положение. В глубокой тайне были созданы новые структуры, рукоположены новые епископы. Однако в условиях абсолютной диктатуры эти новые структуры Церкви были недееспособны. НКВД очень быстро вычислил и уничтожил вновь назначенных епископов.

К концу 1980-х годов наступило потепление в политическом климате. Папа Римский встречается с Михаилом Горбачёвым. После этой исторической встречи в Москву прибывает представитель Святого Престола архиепископ Франческо Коласуонно. Он встречается со священниками и мирянами, знакомится с ситуацией католиков в СССР. Ватикан действует быстро и уверенно. 13 апреля 1991 года Католическая Церковь в России и республиках Средней Азии, после 70 лет иллегального положения, обретает новую жизнь в восстановленных церковных структурах!

А сегодня оглянемся назад и возблагодарим Господа Бога за все благодеяния последних десятилетий!

<…>

Всемогущий, вечный Боже!
Своей Церкви в России Ты даровал годы свободы и благоприятствия.
По воле Твоей, она созидается на фундаменте свидетелей веры и мучеников XX века.
Ныне они пребывают перед Престолом Твоим, торжествуют и прославляют Твоё милосердие и долготерпение.
Вместе с ними и мы возносим Тебе благодарственные молитвы.
Благодарим Тебя за тех, кто сохранил и передал нам свет веры через все гонения, за тех, кого Ты побудил к вере в эту новую эпоху.
Благодарим Тебя за солидарность наших сестёр и братьев во всём мире, за их многолетние молитвы об обращении России, за их материальную помощь возрождающейся Церкви, за священников, монахов, монахинь и мирян, оставивших свою родину и прибывших в Россию, чтобы помочь нам в духовном возрождении.
Благодарим Тебя за храмы, часовни и молитвенные дома, где в общине верующих возносится хвала Имени Твоему и Церковь возрастает в святой храм Твой.
Благодарим Тебя за то, что младенцев омывают воды Крещения, взрослые освящаются благодатью таинств, а умирающие получают всякое укрепление и утешение Церкви.
Благодарим Тебя за молодое поколение, — будущее нашей Церкви и страны, — которое заново открывает для себя духовный мир, стремится познать Тебя и строить свою жизнь согласно Твоей воле.
Благодарим Тебя за наших семинаристов и новые призвания к монашеской жизни. В них народ Божий обретёт духовных пастырей, воспитателей и служителей.
Молитвами Пресвятой Богородицы мы вновь обрели доступ к нашему утраченному наследию.
Итак, прими нашу благодарственную молитву и за Матерь Твоего Единородного Сына.
Наше благодарение несравнимо с Её заслугами.
Позволь Ей и впредь быть нашей Покровительницей и Заступницей.
Всматриваясь в прошлое и совершая испытание совести за прошедшие годы, мы просим Тебя о прощении за все наши грехи и упущения, за каждый неиспользованный день и час этого благодатного времени.
Соделай каждого из нас Твоим учеником, ревностно подвизающимся в подражании Тебе, Твоим апостолом, желающим привести к вере и любви весь окружающий нас мир.
Благослови, Господи, Церковь Твою.
Приведи к вере всех людей, чтобы наша страна звалась по праву «Святой Русью».
Молим Тебя через Христа, Господа нашего.
Аминь.

При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна