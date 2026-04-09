Кардинал Паролин призвал к «здоровому реализму» в дипломатии

В международном контексте, обозначенном возвратом логики силы и ослаблением международных организаций, дипломатия испытывает все больше трудностей: об этом в интервью католическому изданию «Диалоги» рассуждает госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин.

«Не нужно прятать голову в песок, ведь логика сильнейшего существовала всегда», — констатирует Паролин, подтверждая, что «дипломатическая креативность» в последние годы стала угасать. Выбор военной силы все чаще представлен как решение международных проблем, а многосторонние отношения регулируются способностью проявить самодостаточность и власть, утвердить первенство и превосходство собственного государства, упоминая о международном праве только когда это удобно. Паролин заявляет о «двойных стандартах»: «Многие правительства были возмущены атаками на украинских мирных жителей российскими дронами и ракетами, налагая санкции на агрессоров, но, как мне кажется, этого не произошло в случае бедствий и разрушений в Газе».

Иерарх убежден: думать, будто мир можно гарантировать оружием, а не международными договоренностями, — утопия, хотя бы потому, что на карту поставлены колоссальные экономические интересы. Люди все больше осведомлены о суммах, которые идут в карманы производителям оружия и которые можно было бы употребить на строительство больниц и школ. «Мы твердо убеждены, что арсеналы должны быть опустошены, начиная с ядерных», — подчеркивает ватиканский госсекретарь и цитирует слова Папы Франциска, произнесенные в Хиросиме в 2019 году: тогда Папа назвал безнравственным не только применение ядерного оружия, но и обладание им.

В 1989 году, после падения Берлинской стены, мы надеялись на более справедливый и солидарный мир. Иоанн Павел II мечтал о Европе, которая дышит двумя легкими — западным и восточным. Однако после 11 сентября 2001 года, после нескончаемой серии войн, наиболее кровавая из которых происходит сейчас на восточных границах континента, можно предположить, что всё «пошло не так». «Безусловно, святой Иоанн Павел II мечтал о Европе, объединенной не потребительством, не глобализацией, а общими ценностями, — комментирует Паролин. – Нужно учесть, что история пошла в ином направлении, и вместо свободного, солидарного мира мы имеем дело с миром более нестабильным». Мы видим миллионы людей, страдающих от голода, жажды, отсутствия медицинской помощи и достойной человека работы. «Российско-украинский конфликт – это рана в сердце христианской Европы, и она взывает к нам особым образом. У меня складывается впечатление, что Европа недостаточно осознает разрушения, которые принесла эта война, высокую плату человеческими жизнями, уничтожение городов и инфраструктур. Человечество должно содрогнуться, все должны принять на себя ответственность».

Последствия сегодняшних политических решений, отмечает Паролин, станут бременем для будущих поколений. Политика должна быть устремлена к общему благу, а не нацелена лишь на успех в предстоящих выборах. Со стороны дипломатии это означает стремиться к решениям, обеспечивающим продолжительный мир. Здесь необходим «здоровый реализм»: «Действовать, учитывая реальность вещей, а не на основе недостижимых идей. Это значит принимать во внимание возможные результаты и стараться достигать их шаг за шагом».



Источник: русская служба Vatican News