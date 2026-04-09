Кардинал Паролин призвал к «здоровому реализму» в дипломатии

Апрель 09, 2026

В международном контексте, обозначенном возвратом логики силы и ослаблением международных организаций, испытывает все больше трудностей: об этом в католическому изданию «Диалоги» рассуждает госсекретарь Св. Престола кардинал .

«Не нужно прятать голову в песок, ведь логика сильнейшего существовала всегда», — констатирует Паролин, подтверждая, что «дипломатическая креативность» в последние годы стала угасать. Выбор военной силы все чаще представлен как решение международных проблем, а многосторонние отношения регулируются способностью проявить самодостаточность и власть, утвердить первенство и превосходство собственного государства, упоминая о международном праве только когда это удобно. Паролин заявляет о «двойных стандартах»: «Многие правительства были возмущены атаками на украинских мирных жителей российскими дронами и ракетами, налагая санкции на агрессоров, но, как мне кажется, этого не произошло в случае бедствий и разрушений в Газе».

Иерарх убежден: думать, будто мир можно гарантировать оружием, а не международными договоренностями, — утопия, хотя бы потому, что на карту поставлены колоссальные экономические интересы. Люди все больше осведомлены о суммах, которые идут в карманы производителям оружия и которые можно было бы употребить на строительство больниц и школ. «Мы твердо убеждены, что арсеналы должны быть опустошены, начиная с ядерных», — подчеркивает ватиканский госсекретарь и цитирует слова Папы Франциска, произнесенные в Хиросиме в 2019 году: тогда Папа назвал безнравственным не только применение ядерного оружия, но и обладание им.

В 1989 году, после падения Берлинской стены, мы надеялись на более справедливый и солидарный мир. мечтал о Европе, которая дышит двумя легкими — западным и восточным. Однако после 11 сентября 2001 года, после нескончаемой серии войн, наиболее кровавая из которых происходит сейчас на восточных границах континента, можно предположить, что всё «пошло не так». «Безусловно, святой мечтал о Европе, объединенной не потребительством, не глобализацией, а общими ценностями, — комментирует Паролин. – Нужно учесть, что история пошла в ином направлении, и вместо свободного, солидарного мира мы имеем дело с миром более нестабильным». Мы видим миллионы людей, страдающих от голода, жажды, отсутствия медицинской помощи и достойной человека работы. «Российско-украинский конфликт – это рана в сердце христианской Европы, и она взывает к нам особым образом. У меня складывается впечатление, что недостаточно осознает разрушения, которые принесла эта , высокую плату человеческими жизнями, уничтожение городов и инфраструктур. Человечество должно содрогнуться, все должны принять на себя ответственность».

Последствия сегодняшних политических решений, отмечает Паролин, станут бременем для будущих поколений. Политика должна быть устремлена к общему благу, а не нацелена лишь на успех в предстоящих выборах. Со стороны дипломатии это означает стремиться к решениям, обеспечивающим продолжительный мир. Здесь необходим «здоровый реализм»: «Действовать, учитывая реальность вещей, а не на основе недостижимых идей. Это значит принимать во внимание возможные результаты и стараться достигать их шаг за шагом».


Источник: русская служба Vatican News

