Камерный хор храма Христа Спасителя принял участие в фестивале «Россия – Италия. Сквозь века»

Завершился третий этап проекта Министерства культуры РФ «Культурная миссия в Италии». Разножанровые события фестиваля состоялись в Риме, Тарквинии, Милане и Калолциокорте (областях Ломбардия и Лацио), сообщили «Благовест-инфо» в Центре кинофестивалей и международных программ.

Мероприятия были осуществлены совместно с храмом Христа Спасителя в Москве, итальянской культурной ассоциацией «Дестинационе Соларис», Российско-итальянским Форумом-диалогом по линии гражданских обществ при поддержке и участии посольства России в Италии, приходов Московского патриархата на территории страны – храма св. Екатерины в Риме и церкви Преображения и св. Антония в Тарквинии, а также базилики свв. мучеников Виталия, Велерии, Гервасия и Протасия в Риме, муниципальных властей Тарквинии и Калолциокорте, кинокомпании «Синтез-интегра», фонда «Монастеро ди Санта Мария дель Лавелло», ассоциации «Кантьере Мультиполаре», компании «Транснефть» и др.

Программа фестиваля традиционно была продолжена выступлениями русского православного хора в области Лацио. Для участия в проекте в Италию прибыл камерный хор московского храма Христа Спасителя. Его выступления были приурочены ко дню памяти великомученицы Екатерины. Хор принял участие в литургии в день престольного праздника в храме св. Екатерины в Риме, которую совершил протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя

В базилике мучеников Виталия, Валерия, Гервасия и Протасия в Риме состоялся концерт русской и европейской церковной и классической музыки в исполнении камерного хора храма Христа Спасителя. Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратились настоятель базилики дон Элио Лопс, посол России при Святейшем Престоле Иван Солтановский и другие ответственные лица.

Концерт посетили представители итальянской общественности и деловых кругов, дипломатического корпуса, аккредитованного в Италии и при Св. Престоле, прихожане базилики св. Виталия и храма великомученицы Екатерины в Риме.

В заключительный день фестиваля концерт камерного хора храма Христа Спасителя прошел в храме Преображения и св. Антония Великого в Тарквинии, где был включен в официальный перечень рождественских мероприятий города. На мероприятии присутствовали представители муниципальных властей, дипломатического корпуса, итальянской общественности, католические и православные священнослужители, проживающие в области Лацио российские соотечественники.

Проект «Культурная миссия в Италии» осуществляется с 2004-го при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и в прошлом году отметил свое двадцатилетие.

За эти годы российское искусство было широко представлено более чем в десяти регионах Италии, состоялось 600 культурных событий, в которых приняли участие более 5000 артистов из различных уголков России.

В 2025 году мероприятия проекта были запланированы к проведению в четыре этапа в восьми областях Италии: Лигурии, Трентино-Альто Адидже, Тоскане, Пьемонте, Венето, Ломбардии, Лацио и Апулии.

Мероприятия первого и второго этапов проекта – фестивали российского искусства «Поющий май» (апрель-май) и «Русская осень в Италии» (август-ноябрь) были успешно реализованы в шести областях Италии.