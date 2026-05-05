Всемирная сеть молитвы Папы: 22 миллиона человек, одна молитва, обновленная миссия

Более 22 миллионов человек в более чем 90 странах молятся каждый месяц в одном и том же намерении, а именно в том, которое предлагает Папа. Они не принадлежат к одной организации и не следуют одной программе, но объединены в самых разных контекстах — приходах, святынях, молитвенных группах, религиозных общинах — в стремлении направлять свою молитву и свою жизнь к одному и тому же горизонту.

«Всемирная сеть молитвы Папы» недавно получила обновленные Общие положения — документ, определяющий идентичность и миссию сети. Они были официально обнародованы 19 марта, на торжество св. Иосифа. Как отметил отец Артуро Соса, генеральный настоятель Общества Иисуса, в своем письме ко всему Обществу: «Празднование торжества св. Иосифа, покровителя Общества Иисуса, является подходящим поводом для публикации новых Общих положений Всемирной сети молитвы Папы (ВСМП), понтификального апостольского дела, доверенного Обществу Иисуса».

Документ знаменует новую стадию в долгом процессе обновления. То, что началось в 2010 году как усилие по обновлению Апостольства молитвы, постепенно переформатировало его в глобальную духовную сеть, служащую миссии Папы. Окончательные уставы были утверждены Папой Франциском в июле 2024 года. Общие положения теперь, как пишет отец Соса, «четко формулируют идентичность, природу и миссию этого дела», а также структуру и руководство сетью.



Формирование апостолов сострадания

В сердце новых Положений лежит четкое подтверждение миссии: формировать апостолов сострадания — людей, способных объединить свою жизнь с Христом и открыться нуждам мира.

Эта миссия глубоко укоренена в духовности Сердца Иисуса. Иезуиты призваны сделать «любовь Христа, символизируемую почитанием Его Сердца, центром нашей духовной жизни, чтобы глубже провозглашать богатства Христа и утверждать в нашей миссии приоритет милосердия», — пишет отец Соса. Это не абстрактное благочестие, а преобразующая встреча с любовью Христа, способная обновлять сердца и посылать нас служить миру, израненному ненавистью и насилием. «В Сердце Христа, — пишет он, — мы находим живой синтез между служением вере и продвижением справедливости как источник преобразования для людей, социальных отношений и использования природных ресурсов».

Эта миссия распространения почитания Сердца Иисуса имеет глубокие корни в истории Общества. 23-я Генеральная конгрегация (1883) приняла ее «с духом, переполненным радостью и благодарностью, как сладчайшее бремя (munus suavissimum)», а 26-я Генеральная конгрегация (1915) в особенности поручила ее Апостольству молитвы.

ВСМП продолжает эту традицию, адаптируя ее к духовным вызовам сегодняшнего дня. В ее основе лежит отождествление с состраданием Пресвятого Сердца к нуждам мира и Церкви, выраженное в ежемесячных молитвенных намерениях Папы. Два ключевых выражения этой традиции — Путь Сердца (духовная программа) и Евхаристическое молодежное движение (молодежная инициатива сети).

Укорененный в традиции Апостольства молитвы и переосмысленный в свете Духовных упражнений, Путь Сердца предлагает путь «от сердца к Сердцу», который уподобляет нас Христу в Его миссии сострадания к миру. Он переводит сокровища почитания Пресвятого Сердца «в программу для жизни отдельных людей и общин веры», проводя участников через девять шагов — связанных с традицией первых пятниц — к большей близости к Сердцу Иисуса и участию в Его миссии примирения.

Присутствующее в более чем 50 странах, Евхаристическое молодежное движение получило сильную папскую поддержку на частной аудиенции 30 января 2026 года. Папа Лев XIV призвал ВСМП «способствовать еще большему участию в этой Сети, которая объединяет разнообразные культуры, языки и харизмы в общей миссии», добавив:

«Особенно важно приглашать молодых людей к участию, чтобы они могли сформировать следующее поколение заступников за нужды всего мира. Поскольку многие из них ищут более глубоких и личных отношений с Воскресшим Иисусом, ваше Евхаристическое молодежное движение может стать особенно плодотворным путем, чтобы помочь им расти в большей близости с нашим Господом».



Миссия, порученная Обществу

Публикация обновленных Положений — приглашение углубить и продвигать внутреннее познание Иисуса, символизируемое Его Пресвятым Сердцем, и признать апостольскую ответственность, которую эта всемирная сеть молитвы возлагает на Общество. Положения четко согласовывают ВСМП с Глобальными апостольскими предпочтениями — четырьмя глобальными приоритетами, которым Общество Иисуса посвятило себя во всем мире.

Как пишет отец Соса, Положения предлагают «компас для навигации в миссии, возложенной на нас».



Источник: jesuit.ru