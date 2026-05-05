Павильон Святейшего Престола на Венецианской биеннале

С 5 по 8 мая в Венеции пройдет предварительный показ для прессы павильона Святейшего Престола в рамках 61-й Международной художественной выставки Биеннале.

Проект объединяет 24 художника разного происхождения, обращающихся к духовному и культурному наследию святой Хильдегарды Бингенской. Она была провозглашена святой и Учителем Церкви в 2012 году Папой Бенедиктом XVI. Экспозиция раскрывается в двух взаимосвязанных пространствах, создавая атмосферу своего рода «звуковой молитвы» и приглашая к созерцательному слушанию.

В подготовке экспозиции приняли участие куратор из Швейцарии, исследователь современного искусства Ханс Ульрих Обрист и американский куратор Бен Викерс при сотрудничестве с художественным коллективом Soundwalk, работающим на пересечении звука, кино и мультимедийного искусства.

Павильон Святейшего Престола задуман как единый художественный маршрут, проходящий через два разных района Венеции: Мистический сад босых кармелитов и комплекс Санта-Мария-Аузилиатриче. Такой формат формирует последовательное посещение двух взаимодополняющих площадок.

Предварительное открытие для журналистов даст возможность познакомиться с экспозицией до официального старта и пообщаться с художниками и кураторами. В частности, 6 мая в Мистическом саду босых кармелитов состоится встреча с участием ряда авторов проекта и кураторской группы, что станет важной частью профессионального диалога вокруг выставки.

7 мая программа продолжится в комплексе Санта-Мария-Аузилиатриче, где ожидается участие кардинала Жозе Толентино де Мендонсы и куратора Бена Викерса. Эти события подчеркивают значимость проекта не только в художественном, но и в культурно-духовном контексте.

Павильон Святейшего Престола, таким образом, складывается в целостную художественную структуру, где главным становится опыт участия зрителя.



Источник: русская служба Vatican News