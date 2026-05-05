Споры о Книге Иисуса Навина

Книга Иисуса Навина, в ряду библейских текстов расположенная сразу после Торы[1], с нарративной точки зрения занимает стратегическое положение в макроповествовании, поскольку рассказывает о поворотном этапе для народа Израилева, который, наконец, входит в Землю Обетованную после долгого пути из Египта в Ханаан, через Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

Однако Книга Иисуса Навина легко становится жертвой неверного понимания, поскольку повествует о завоевании и оккупации территории, уже обитаемой другими народами, — о военных кампаниях, оправданных словом Божиим[2]. В нынешних геополитических обстоятельствах на Ближнем Востоке фундаменталистское религиозное прочтение этой книги способно ожесточить души и подлить масла в огонь конфликтов, и есть опасность, что слово Божие будет использовано для усиления напряженности. Повествование о захвате Ханаана может послужить моделью для богословского обоснования власти над землей по Божьей воле. С другой стороны, страх перед такими экстремальными толкованиями не должен препятствовать попыткам понять эту книгу правильно, с учетом условий, в каких она была написана, и в диалоге с герменевтическими науками, что позволит читателю и верующему восполнить свое понимание. Как же нам толковать эту книгу, чей смысл легко подвержен искажениям?



Кто он — Иисус Навин?

Обычно Иисуса Навина считают военачальником, поскольку он руководит народом в завоевательной войне, но этот образ не вполне верен и может оказаться обманчивым. Книга начинается со смены поколений, от Моисея к Иисусу, и Бог обращается к нему напрямую. И Сам Бог велит Иисусу, служителю Моисея, перейти через Иордан вместе со всем народом. Иисусу обещана та же милость, что и Моисею, ради успешного выполнения поставленной задачи. Поэтому он характеризует себя главным образом как того, кто послушен слову Торы, Богом преподанной Моисею. Полководец призван прежде всего жить по Закону Господа. Это самая важная задача, поставленная перед Иисусом с самого начала. Итак, чтобы успешно ввести народ в Землю Обетованную, Иисус должен исполнять слово Божие. Он — тот лидер, кто после смерти Моисея прокладывает дорогу Израилю для получения в дар той земли, где будет жить еврейский народ.



Тора прежде всего

Первая глава дает читателю координаты для толкования смысла книги, которая повествует о сражениях и завоеваниях, но выразительными средствами и перспективами сильно отличается от реалистичных и жестких описаний в ассирийских анналах и от торжествующих и пафосных формулировок в египетских текстах[3].

Земля — дар: именно эта тема звучит настойчиво в первой главе, да и во всей книге[4] и присутствует как в речи Господа к Иисусу, так и в последующих словах Иисуса к начальникам народа и к коленам Рувима, Гада и половине колена Манассии. Так говорит Господь Иисусу: «Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Нав 1, 2–5).

Задача Иисуса не воевать, а перейти через Иордан и вступить в Землю Обетованную со всем народом Израилевым. Глагол «перейти через» встречается 20 раз во всей книге и указывает как на пересечение Иордана — географической границы Ханаана, так и на продвижение Израиля по земле, которую Бог дал, как обещал (ср. Втор 11, 24–25). Далее в тексте обозначены пределы территории, предоставленной Израилю: эта земля гораздо обширнее Ханаана, охватывает и другие области Ближнего Востока. В Библии не раз упомянуты границы, опоясывающие утопическую территорию Израиля «от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата» (Быт 15, 18), «от моря Чермного до моря Филистимского и от пустыни до реки» (Исх 23, 31), «от пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного» (Втор 11, 24), «от входа в Емаф до реки Египетской» (3 Цар 8, 65) или, более общими словами, «от моря до моря» (Мих 7, 12), «от моря до моря и от реки до концов земли» (Пс 72/71, 8; ср. Зах 9, 10)[5]. Эти тексты следует трактовать не столько с военной точки зрения, как оккупацию территории, сколько с богословской, то есть они означают изобилие Божьего обещания. Бог дает Своему народу обширную и безопасную территорию, где можно жить и процветать, соблюдая Тору.

Последний сегмент Божьей речи — обещание верности: Господь будет сопровождать Иисуса, как прежде Моисея (ср. Исх 3, 12) и народ (ср. Исх 13, 21–22; 33, 14; Лев 26, 12; Числ 14, 9; 23, 21; Втор 1, 30; 20, 1; 20, 4; 31, 3; 31, 6). В подобных выражениях Моисей уже обращался к Иисусу в книге Второзакония: «Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся» (Втор 31, 8). Однако на этот раз Сам Бог говорит и подтверждает слово, уже сказанное Моисеем.

Какими качествами должен обладать предводитель народа Израилева? Опять-таки и в этом случае слово Божие удивляет: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Нав 1, 7–8).

Сила и мужество Иисуса не в стратегической смекалке и не в военных кампаниях по захвату земли Ханаанской, а в решимости соблюдать всю Тору, переданную Моисеем. Свиток Торы — насущный предмет, на нем сосредоточено внимание и народа, и руководителя, о чем свидетельствует Втор 17, 18–19: «Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей». Таким образом, Иисус Навин должен исполнять то, что было указано Моисеем, который записывает Тору и вручает ее левитам для чтения и соблюдения (ср. Втор 31, 9–13)[6].

Иисус Навин, вождь народа, призван всегда размышлять над Торой, чтобы жить по ней и воплощать ее на практике. Выражение «да не отходит от уст твоих» (ср. также Ис 59, 21; Исх 13, 9; Втор 30, 14) означает, что Тора не должна удаляться от Иисуса, пусть он ее читает и размышляет о ней, и тогда слова лидера будут соответствовать словам книги закона. Жить и действовать по Торе — вот единственное задание, в котором Иисус должен выказать силу и мужество, решимость и мудрость, чтобы успешно исполнить возложенную на него миссию — привести Израиль в землю Ханаанскую. В центре Тора, а не завоевание земли. Здесь слова Божии снова вторят тому, что Моисей уже говорил Иисусу: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему» (Втор 31, 7).

Послушание Торе — задача для лидера, но и для всего народа. Войдя в Ханаан и сокрушив Гай, Иисус переписывает копию закона и зачитывает во всеуслышание и полностью перед всем Израилем, по распоряжению Моисея (ср. Втор 27): «Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева, — жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железа; и принесли на нем всесожжение Господу и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. […] И потом прочитал Иисус все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона» (Нав 8, 30–32.34).

Впоследствии, когда земля уже поделена между коленами Израилевыми, Иисус напоминает о ценности Торы, обращаясь к Рувиму, Гаду и половине колена Манассии, чьи территории находятся к востоку от Иордана: «Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею» (Нав 22, 5).

В конце книги Иисус Навин, уже старик, чей закат близок, обращается ко всему Израилю: «Во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево» (Нав 23, 6). Эти слова — парафраз сказанного Иисусу Господом в начале книги. Тогда как вождь Израиля приближается к смерти, весь народ перенимает обязанность быть твердыми в соблюдении предписаний Торы. Следовательно, соблюдение закона требуется не только от главнокомандующего, но за выполнение этой обязанности отвечает весь Израиль, если хочет жить на земле, дарованной Господом. В конце книги Иисус уже именуется не «служитель Моисеев», а «служитель Господень» — фактически он уподоблен самому Моисею (ср. Нав 24, 29).



Закон заклятия

Еще одна трудность при толковании Книги Иисуса Навина — ḥērem («заклятие»), много раз упомянутое в библейском тексте[7]. Во Второзаконии содержится требование истребить хананейские народы, чтобы Израиль не подражал их идолопоклонству и не грешил против Господа (ср. Втор 7, 1–5; 20, 16–18): «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите огнем» (Втор 7, 1–5).

Это предписание Второзакония исполняется именно в ходе завоеваний Иисуса Навина. Глагол ḥāram переводится как «запретить, обречь на истребление»[8] и означает, что военная добыча и пленные посвящены Богу. Поэтому народ не может забрать их себе, а должен все принести в жертву Господу, то есть уничтожить (ср. Лев 27, 28). Практика ḥērem известна на древнем Ближнем Востоке. Важное внебиблейское свидетельство находим на стеле Меша: этот моавитский царь, который при поддержке бога Хамоса (Кемоша) дал обет истребить всех жителей Нево, израильского города к востоку от реки Иордан[9].

Как верующему толковать это требование от Бога — явно жестокое? Современный читатель смущен, в его глазах подобная практика — не что иное, как геноцид. Богословский смысл этих предписаний — отделить народ Израилев от других народов, поскольку они могут заразить его своим идолослужением и отдалить от Господа (ср. Втор 20, 16–18). Таким образом, это требование представляет собой призыв к Израилю хранить верность Господу ценой решительного отделения от народов, с которыми он встретится в Ханаане. На этапе заложения основ, когда народ должен закрепить свою веру, возникает необходимость в этом отделении через разрушение всего чужого[10]. Цель этих текстов — побудить верующего к радикальному отделению от всего ради служения одному лишь Господу.

Раввинистическое толкование гласит, что заклятие связано только с обязательными войнами против библейских народов и в настоящее время уже не применяется, потому что изменились исторические условия, и хананейские народы не подлежат идентификации. Кроме того, хотя вроде бы и явствует из Книги Иисуса Навина, что заклятие должно применяться абсолютно ко всем иностранцам, в той же книге есть важные исключения. А тот факт, что не все народы Ханаана были истреблены, подтверждает уже следующая книга — Книга судей, где описана ханаанская земля, по-прежнему населенная хананеями.



Хананейская проститутка и уважаемый израильтянин

Как ни удивительно, первое исповедание веры в Господа в Книге Иисуса Навина исходит от иностранки, проститутки Раав. Она говорит разведчикам, посланцам Иисуса[11]: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили; когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу» (Нав 2, 9–11).

Удивляет, что хананейской женщине известна пошагово история народа Израилева: начиная с Египта, через пустыню, до земли Ханаанской. Это история с богословским смыслом, в ней главное действующее лицо — Господь, Бог неба и земли, то есть всего и всех. Кроме того, Раав говорит об ужасе, который охватил всех жителей Ханаана и уже был предсказан в Книге исхода (ср. Исх 15, 15–16, Песнь моря)[12].

Раав, хотя и хананеянка, прячет у себя разведчиков Иисуса и вместе с семьей получает освобождение от заклятия, постигшего Иерихон: «Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона» (Нав 6, 24).

Да и само падение стен города Иерихона описано в библейском тексте не как насильственное, а как литургическое действие, обряд: народ Израилев шествует вокруг городских стен раз в день в течение шести дней, затем семь раз в седьмой день, со священниками, которые трубят в трубы, и с Ковчегом Завета впереди всех. Не обошлось без иронии: проститутка-иностранка спасена от истребления и включена в народ Израилев, тогда как в следующей главе Ахан, израильтянин с безупречной родословной (торжественно перечислены его предки), из такого значимого колена, как Иудино, создает первые проблемы для Израиля на земле Ханаанской: «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля» (Нав 7, 1).

Ахан нарушил запрет, присвоив то, что посвящено Богу, и результатом стало первое серьезное поражение Израиля после перехода через Иордан. Господь велит Иисусу провести жеребьевку, чтобы выявить виновного (ср. Нав 7, 14). Загнанный в угол, Ахан озвучивает драматичное признание: «Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то: между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним» (Нав 7, 20–21).

Ахан признается, что его поразили красота и ценность добычи, поэтому он решил ее присвоить и утаить. Народ побивает его камнями, и смерть виновного, израильтянина, восстанавливает порядок, нарушенный грехом, и позволяет Израилю продолжить поход. Этот рассказ с кровавым исходом, хотя и вписывается в канон жестоких военных обзоров в литературе древнего Ближнего Востока, все же модифицирует основные черты этого канона: умерщвлен не чужеземец-нечестивец, а неверный израильтянин, нарушивший Божье повеление. Таким образом, злая участь не у хананеянки, верующей в Господа, а у израильтянина, который ослушался Божьего слова, нарушил завет с Господом и пошел на поводу у своих желаний, у своей жадности.

Эти два персонажа как бы составляют повествовательный диптих: Раав с одной стороны, Ахан — с другой. Согласно этой схеме, верующий читатель-израильтянин призван подражать вере проститутки-иностранки и не следовать примеру своего неверного соотечественника. В конечном итоге и на удивление этот рассказ демонстрирует, что спасение не зависит от крови или родословной, подтверждающей принадлежность к Израилю; главное — искренне верить в Господа и поступать по Его слову.

Причем Раав, иностранная проститутка — не единственное исключение в Книге Иисуса Навина; Гаваон хитростью[13] добивается пощады от Израильтян и объединяется с ними, заключая союз: «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость: пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина; и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан Израильский в Галгал и сказали ему и всем Израильтянам: из весьма дальней земли пришли мы; итак заключите с нами союз» (Нав 9, 3–6).

Весьма находчивые жители Гаваона покидают свои города, надевают поношенную одежду и обувь, притворяясь кочевниками, чтобы не войти в глазах Израиля в число хананеев, обреченных на истребление. Предъявляя израильтянам свои подпорченные запасы, демонстрируя мнимую бедность, жители Гаваона заключают союз, привязывающий их к Израилю (ср. Нав 6, 12–14). В результате израильтяне, обнаружив, что гаваонитяне не кочевники, а обитатели Ханаана, уже ничего не могут поделать, потому что вступили в союз и дали клятву.

В этом случае вся ответственность за ошибку падает на израильтян: в тексте прямо сказано, что они, приняв дары от гаваонитян, неосторожно связали себя, прежде не спросив совета у Господа (ср. Нав 9, 14). Ирония в том, что это упущение, с одной стороны, непоправимо для Израиля, потому что данное слово обратно не возьмешь, а с другой — становится якорем спасения для Гаваона.



Земля — дар Божий

Так называемый «рассказ о завоевании земли Ханаанской», если его читать на более глубоком уровне, повествует о том, как Бог дарует землю. Ее распределяют по жребию (ср. Нав 14, 2)[14], а исходом жеребьевки распоряжается только Бог (ср. Притч 16, 33). С одной стороны, бросать жребий — единственный способ избежать произвола при распределении земли; с другой — жеребьевка гарантирует, что не возобладает логика силы, противопоставляя племена друг другу, что грозит разделением не только земле, но и народу Божию[15]. Как сказано в Книге притчей, «жребий прекращает споры и решает между сильными» (Притч 18, 18). Земля не завоевание и владение, а щедрый дар и наследие, вверенное Господом Израилю, для распределения согласно числу колен и для передачи в дар детям, из поколения в поколение (ср. Нав 14, 1–19, 51). Земля принадлежит Господу, и нельзя ни отчуждать у одного колена в пользу другого, ни перераспределять произвольно; таким образом, каждый израильтянин останется привязан к наследию отцов.

Главное действующее лицо в Книге Иисуса Навина, без сомнения, Господь. Он дает Своему народу побеждать и сопровождает в пути, верный Своим обещаниям. Отправная точка для верующего — слушать слово Господа. Если народ «будет тверд» в послушании Торе и верен Богу, то останется на этой земле; в противном случае будет изгнан из Ханаана, как народы, побежденные в ходе военной кампании Иисуса Навина (ср. Нав 23). В конце книги Иисус прямо обращается к верующему народу с призывом избрать Господа, признав все чудеса, Им совершенные со времен Авраама доныне, когда все получено в дар: «Дал Я вам землю, над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Нав 24, 13).

* * *

В Новом Завете именем древнего вождя назван Иисус из Назарета. Еврейское Yehoshua — в греческом переводе Iesous — значит «Господь спасает». Эта параллель ясна для Отцов Церкви, особенно для Оригена. Иисус Навин — пророчество о Христе, поскольку он носит то же имя и своими делами предвосхищает дела Спасителя[16]. Поэтому можно попробовать перечитать Книгу Иисуса Навина в свете Евангелия и наоборот — прочитать Евангелие в свете Иисуса Навина. Как Иисус Навин послушен Торе ради успеха вверенной ему миссии, так Иисус всецело послушен Отцу и исполняет закон и обещания Божии. Он — истинный руководитель народа на пути к земле. Как некогда Иисус Навин, Иисус в Новом Завете, при крещении, пересекает Иордан вместе со всем народом, солидарный с грешниками, приходящими к Иоанну Крестителю (ср. Мк 1, 1–11). Иисус Навин побеждает всех своих врагов, но именно на кресте Иисус одерживает окончательную победу над злом и грехом, совершая решающий переход из смерти в жизнь и прокладывая путь спасения для всех, кто верит в Него.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] В еврейском каноне, как и в греческом, Книга Иисуса Навина следует за Торой, в первом случае давая начало корпусу Ранних пророков, а во втором — разделу так называемых исторических книг.

[2] О политическом толковании Книги Иисуса Навина в Государстве Израиль вплоть до недавних осложнений, связанных с движением колонистов, ср. R. Havrelock, The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible, Princeton, Princeton University Press, 2020. Книга Иисуса Навина, когда в ней видят учебник для завоевателей, может породить и поощрить экстремистские и радикальные настроения в обществе.

[3] Ср. K. Lawson Younger, Jr., Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing, Sheffield, JSOT Press, 1990.

[4] «Прочитанная в этом смысле, книга не просто говорит о завоевании — и это не эпопея победителей, — но настаивает на том, что земля — дар от Ягве (ср. 1, 2.3.11.13.15; 2, 9.14; 5, 6; 9, 24; 18 ,3; 24, 13) и что она дана Израилю “в наследие” (ср. 1, 6; 11, 23; 13, 6)» (F. Dalla Vecchia, Giosuè, Cinisello Balsamo [Mi], San Paolo, 2010, 13).

[5] В отличие от другого географического выражения, более реалистичного, «от Дана до Вирсавии» (Суд 20, 1; 1 Цар 3, 20; 2 Цар 3, 10; 17, 11; 24, 2; 24, 15; 3 Цар 5, 5; 1 Пар 21, 2; 2 Пар 30, 5).

[6] Кроме того, свиток хранится в самом священном месте — рядом с Ковчегом (ср. Втор 31, 24–26).

[7] Ср. Нав 6, 17; 6, 18; 6, 21; 7, 1; 8, 26; 10, 1; 10, 28; 10, 35; 10, 37; 10, 39; 10, 40; 11, 11; 11, 12; 11, 20; 11, 21.

[8] Ср. H. H. Cohn, «ḥerem», в Encyclopaedia Judaica, vol. 9, 2007, 10–16.

[9] Ср. H. Donner — W. Röllig (edd.), Kanaanäische und Aramäische Inschriften, Wiesbaden, Harrassowitz, 2002, 181, 16–17: «Я его взял и убил всех, семь тысяч мужчин, юношей, женщин, девушек и беременных женщин, потому что обещал его Аштар-Кемош».

[10] См. Вавилонский Талмуд: Sanhedrin 20b.

[11] В Новом Завете Раав получает похвалу как за свою веру — «Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев… не погибла с неверными» (Евр 11, 31), — так и за дела — «Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» (Иак 2, 25), — и включена в родословие Иисуса (ср. Мф 1, 5).

[12] Ср. F. Dalla Vecchia, Giosuè, цит., 37.

[13] Еврейское слово ormah, «хитрость», амбивалентно и может быть истолковано как в положительном смысле, так и в отрицательном, в зависимости от контекста. Оно может значить «обман» в случае предумышленного убийства (ср. Исх 21, 14) или «благоразумие и мудрость» в сапиенциальной литературе (ср. Притч 1, 4; 8, 5; 8, 12). В Нав 9 это слово содержит в себе оба смысловых оттенка. Хитрость жителей Гаваона — обман в ущерб Израилю, но и мудрый шаг, который спасет их от закона заклятия.

[14] Ср. Числ 26, 55; 34, 13; 36, 2.

[15] Показательна история Ахава, царя израильского: забрав себе виноградник Навуфея, наследие отцов, полученное согласно распоряжениям Господа, этот царь дал начало эпохе незаконных присвоений и узурпации в Израиле. Наследие становится владением, оно уже не дар, полученный, хранимый и передаваемый из поколения в поколение, как исповедует Навуфей в согласии с Торой в своей единственной реплике: «Сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!» (3 Цар 21, 3).

[16] Ср. Ориген, Гомилии на Книгу Иисуса Навина.

Винченцо Ансельмо SJ

Источник: La Civiltà Cattolica

(Изображение: Никола Пуссен, «Битва израильтян с амаликитянами»)