Издательство ОЦАД выпустило в свет книгу «Памятники византийской литературы»

В издательстве Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия (ОЦАД) вышли в свет «Памятники византийской литературы», являющиеся первым переизданием двухтомника, опубликованного в 1968–1969 годах Издательством Академии наук СССР под редакцией Л. А. Фрейберг, сообщает сайт ОЦАД.

Тысячелетняя культура Византии — знаменательная страница мировой цивилизации. С одной стороны, она является продолжением античной культуры, с другой — зарождением культуры средневековой. Возникнув на греческой основе, византийская письменность соприкасалась со всеми великими культурами своего времени: грузинской, армянской, славянской, арабской и персидской, — их элементы нашли отражение в литературе, поэзии, искусстве и науке Византии. Данное собрание переводов византийских авторов, выполненных ведущими отечественными филологами, представляет собой попытку в наиболее полном виде и в хронологической последовательности представить эволюцию церковных и светских жанров византийской литературы с IV по XV век включительно.

При его составлении подбирались произведения, получившие всемирную известность, отражающие преемственность античных традиций и наиболее характерные моменты процесса внутренних жанровых и языковых изменений и дающие, таким образом, максимально полное представление об этапах развития византийской литературы. В ходе подготовки переиздания к публикации были исправлены как опечатки, так и терминологические, фактологические и библиографические неточности.

Издание проиллюстрировано цветными изображениями памятников византийского искусства и может быть использовано в учебном процессе в высших образовательных заведениях, а также адресовано широкому кругу читателей.