‌Итоги конкурса рисунков «Ангелы надежды»

В рамках Святого Юбилея-2025 «Паломники надежды» Катехитической комиссией Преображенской епархии в конце этого года был проведëн Всероссийский конкурс рисунков «Ангелы надежды».

Конкурсные работы, нарисованные детьми и взрослыми, присылались по почте из разных уголков России. Перед участниками стояла непростая задача — нужно было не просто нарисовать ангела, а раскрыть в своëм рисунке смысл словосочетания «Ангелы надежды», с помощью различных художественных материалов изобразить, какую роль в нашей жизни играют ангелы и как именно они могут давать человеку надежду. Кроме того, в нескольких предложениях нужно было раскрыть суть концепции своего рисунка.

Проявив свои творческие способности, все участники прекрасно справились с поставленной задачей. Представленные работы изображают совершенно разных ангелов — больших и маленьких, весëлых и задумчивых, парящих в воздухе и ходящих по земле. Есть ангелы, запечатлëнные в моменте совершения какого-либо чуда, оказания помощи человеку, поддержки нуждающегося, утешения страждущего, наставничества путника. Некоторые работы рассказывают целую историю. На каких-то рисунках представлены абстрактные герои.

Перед членами жюри стояла, действительно, непростая задача: нужно было выбрать лучших из лучших. И вот, наконец, итоги в разных номинациях подведены:



Среди взрослых —

1 место — «Ангел дома», сестра Анна, город Сургут.

2 место — «Ангел, несущий свет», Полина Васильева, город Сургут.

3 место «Благая весть», Екатерина Ротина, город Великий Новгород.



Среди детей —

1 место — «Я надеюсь встретить тебя», Ева Сметанская, город Сургут.

2 место — «Надежда как ангел», Таисия Бер, город Калининград.

3 место — «Ангел — Паломник», Ксения Ракевич, город Чита.



За оригинальность исполнения, мастерство и профессионализм, особенно хочется выделить следующих участников:

Ксения Фëдорова, город Москва.

Ирина Зятькова, город Сургут.



Выставка творческих работ размещена на цокольном этаже церкви Святого Иосифа Труженика в Сургуте.

Кроме того, работы победителей можно посмотреть на этом видео:

Совсем скоро победители получат заслуженные дипломы и призы, а участники — сертификаты.

От всей души благодарим всех за проявленную творческую инициативу!

Надеемся, что подобные конкурсы станут доброй традицией, объединяющей совершенно разных людей из разных уголков нашей большой страны!

Итоги конкурса будут также размещены в телеграм-канале «Ангелы — наши друзья»