Исторический день: в Караганде завершился епархиальный процесс беатификации Гертруды Детцель

24 сентября 2025 года в Малой базилике святого Иосифа в Караганде верующие стали свидетелями события, которое войдёт в историю Католической Церкви Казахстана. Торжественной вечерней молитвой был завершён епархиальный этап процесса беатификации рабы Божией Гертруды Детцель — мирянки, которая своей верностью и жертвенной любовью к Богу поддерживала католическую общину в годы тяжёлых гонений.

Церемонию возглавил Ординарий Карагандинской епархии епископ Аделио Дель’Оро вместе с епископом-помощником Евгением Зинковским. Десятки прихожан и клир Епархии Караганды собрались в храме, чтобы разделить этот момент. В Богослужении также участвовал монсеньор Эннио Апечити, эксперт по делам канонизации из Милана, который помогал епархии в правильном оформлении документации на протяжении последних лет.

«Дорогие братья и сестры, сегодня вечером переживаем важный момент нашей карагандинской епархии, — сказал в приветственном слове епископ Аделио. — Спустя четыре года от начала процесса беатификации нашей Гертруды Детцель, открытие которого произошло именно в этой нашей Малой Базилике, сегодня торжественно и радостно закрываем этот процесс на епархиальном уровне. Мы много работали, мы опросили почти тридцать свидетелей, мы искали во многих бывших архивах разные документы и составили много бумаг».

Монсеньор Апечити, имеющий опыт сопровождения десятков дел о святых и блаженных (среди которых Карло Акутис, родители святой Терезы Младенца Иисуса, Папа Павел VI и многие другие), подчеркнул, что событие имеет значение не только для Караганды, а для Церкви по всему миру: «Каждый святой и каждый блаженный есть не только для поместной Церкви, но для всей Церкви. Блаженного не строим мы, блаженный это Дар Божий для Церкви. Именно поэтому Церковь строга в распознавании, может ли дать этого блаженного для примера Церкви»



Что такое беатификация и чем она отличается от канонизации?

Процесс признания святости в Католической Церкви многоступенчат.

Первым шагом является открытие дела на епархиальном уровне — тогда человека называют Слугой Божиим. Епископ назначает трибунал, в состав которого входит он сам, как председатель, церковный нотариус в этом процессе, поборник правосудия и постулатор (ответственный за продвижение дела). В Караганде ими были, соответственно, епископ Аделио Дель’Оро, епископ Евгений Зинковский, о. Владимир Немец и о. Руслан Рахимберлинов.

В течение четырёх лет этот трибунал тщательно собирал свидетельства и документы о жизни и святости Гертруды. Были опрошены почти тридцать свидетелей, лично знавших Гертруду, работали историческая комиссия, собравшая архивные документы, и богословская комиссия, изучавшая её тексты и воспоминания современников. Все материалы собраны в обширное досье, оно запечатано и передано епископу Евгению Зинковскому, которому поручено доставить его в Рим.

На основании собранных свидетельств и документов в Ватикане будет составлено positio — подробное исследование жизни и добродетелей кандидата. Если комиссии историков, богословов и кардиналов Святого Престола дадут соответствующее заключение, а Папа подпишет декрет о признании героических добродетелей Гертруды Детцель, она получит титул Достопочтенной. Следующим шагом станет ожидание чуда, после чего возможна ее беатификация.

Слово «беатификация» происходит от латинского beatus — «счастливый, блаженный». Это процесс, в ходе которого Католическая Церковь официально признаёт, что умерший христианин жил верно Христу и проявил героические добродетели. После беатификации человек получает титул Блаженного, а верующие могут почитать его публично на местном уровне — обычно в тех местах где он жил, служил и умер.

Канонизация является завершающим этапом. Это уже вселенское признание святости. Тогда его имя включается в литургический календарь, память о нём отмечается по всему миру, в его честь могут освящаться храмы.

Для беатификации обычно требуется чудо, совершённое Богом по молитвам к кандидату. Это как знак, что Господь подтверждает святость этого человека. Исключение составляют мученики: для них достаточно признания самой их жертвы ради веры.

Беатификация — это, можно сказать, «шаг к небесному престолу». Она открывает дверь к канонизации, но уже сама по себе является важным событием, ведь Церковь предлагает верующим нового заступника и пример для подражания.



Кто такая Гертруда Детцель?

Гертруда Детцель родилась 8 ноября 1903 года в католической немецкой семье на Северном Кавказе. С юности она мечтала посвятить жизнь Богу. Однако в условиях атеистического СССР монашеская жизнь была невозможна, и она стала служительницей Бога «в миру».

С началом Второй мировой войны её вместе с тысячами российских немцев депортировали в Казахстан. Она прошла через трудовую армию, лагеря, спецпоселения, а в 1949 году её арестовали за «религиозную пропаганду» и приговорили к десяти годам лагерей. Несмотря на гонения, в заключении Гертруда не оставила веры, собирала общины, крестила, готовила к таинствам, обучала молитве.

После освобождения в 1954 году она поселилась в Караганде и стала душой подпольной католической жизни. Она принадлежала к Третьему ордену святого Франциска, была первым катехизатором целого поколения будущих священников и сестёр, среди которых — нынешний епископ Иосиф Верт, Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске (Россия).

Гертруда умерла 16 августа 1971 года в Караганде. Уже при жизни многие её считали святой, а после смерти память о ней сохранилась в сердцах верующих. В 1989 году она была официально реабилитирована как жертва политических репрессий.

15 августа 2021 года, в канун 50-летия её кончины, Карагандинская епархия открыла процесс беатификации. Её мощи перенесли в Малую базилику святого Иосифа, где теперь почивают и куда стекаются паломники.



Значение события для Католической Церкви в Казахстане

Беатификация Гертруды Детцель станет важнейшим событием для Церкви в Центральной Азии. Это будет первая мирянка, блаженная из Казахстана. Свидетельство ее жизни — яркий пример верности Христу, стойкости в испытаниях и любви к Церкви, способный вдохновлять современных верующих.

Епископ Евгений Зинковский напомнил, что процесс беатификации — это не только работа комиссий и документов, но прежде всего молитва. Церковь призывает верующих просить у Господа благодати через заступничество Гертруды Детцель. Если Бог дарует чудо по её молитвам, это станет знаком, что Он Сам желает прославления Своей служительницы.

***

Молитва по заступничеству Гертруды Детцель о её беатификации (Imprimatur †Adelio Dell’Oro, Episcopus Karagandensis)

Боже Отче, источник всякой святости, Ты послал нам Своего Сына, чтобы рассеянных детей Своих собрать воедино. По Твоему вдохновению верная раба Твоя Гертруда, заботясь о сохранении католической веры и объединении верующих людей в трудных условиях преследования на просторах бывшего Советского Союза, отдала всю себя делу организации церковной жизни среди многочисленных переселенцев. Гертруда бесстрашно использовала все возможности, чтобы поддерживать каждого человека в его стремлении к Тебе, была первым катехизатором и воспитателем некоторых будущих священнослужителей и сестёр-монахинь.

Верим, что и сегодня она помогает нам своей молитвой. Даруй, просим Тебя, Всемогущий Боже, по её заступничеству необходимую мне благодать (намерение) и соделай, чтобы раба Твоя Гертруда, в своей жизни ревностно служащая Тебе, была причислена к лику блаженных. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь.

Раба Божия Гертруда, молись о нас!

Источник: Католическая информационная служба Центральной Азии