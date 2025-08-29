ИГИЛ после исламского государства

В последнее время радикальный исламизм, представленный — особенно на Западе — Аль-Каидой и ИГИЛом (или ДАИШем) (террористические организации, запрещенные в РФ) неуклонно отступает в тень. Из реальной угрозы он превращается в исчезающую, почти эпизодическую как для общественного мнения, так и для СМИ. Однако надо помнить: затмение не равно полному исчезновению, что и подтвердили недавние события.

Тут уместно говорить о «кажущейся тишине», поскольку феномен ИГИЛа продолжает выживать в ряде регионов, проникнув «в те пустые геополитические пространства, где в последние годы пошатнулась политическая власть и ослабло государство»[1]. Речь идет о таких территориях, как Африканский Рог, Сахель, Африка южнее Сахары, бывшие советские республики в Азии, такие страны, как Афганистан, Сирия и т. д.

В долговременной перспективе эти кажущиеся закаты джихадистского терроризма следует толковать как своего рода «работы по переустройству», зачастую это «предвестники опасных событий и роста уровня угрозы»[2]. В самом деле, перед трагедией 11 сентября 2001 года — когда Аль-Каида атаковала башни-близнецы в Нью-Йорке — ничто в джихадистской среде не предвещало столь масштабной катастрофы: событию предшествовал длительный организационный период, внешне похожий на застой. Теперь-то этот период — со всем, что в нем было — бесповоротно пройден, и все разведки западного мира и службы безопасности внимательно следят за тем, чтобы радикальный исламизм не восстал из пепла.



ИГИЛ и медийный джихадизм

В этой статье мы рассмотрим главным образом недавнюю историю ИГИЛа; от других организаций в джихадистской галактике его отличают исторические события, связанные с ним: создание в 2014 году исламистского халифата на обширной территории между Сирией и Ираком и многочисленные теракты в разных странах. ИГИЛу нанесла поражение в 2019 году коалиция из 14 государств, главным образом усилиями курдского ополчения, с помощью американской авиации.

Но «ветер халифата» не унялся с падением Мосула, Ракки и Сирта, с гибелью тысяч бойцов из разных стран. Его машина смерти продолжила и продолжает действовать. Вооруженные группы, большие и маленькие, на Ближнем Востоке, в Азии и особенно в Африке пытаются восстановить рабочую сеть джихадистской организации, уже без центра на определенной территории, капиллярную. ДАИШ утратил свои территориальные владения, но создал мощную фабрику ненависти в интернете и соцсетях[3]. Сильная медийная структура помогает ему вербовать новых адептов. На Западе он занят в основном тем, что подталкивает «одиноких волков» к атаке на врагов: еретиков-шиитов, христиан и евреев, — и объявляет в соцсетях о своей ответственности за теракты или убийства.

Итак, когда коалиция анти-ДАИШ сокрушила территориальное Исламское государство, ИГИЛу для выживания пришлось переменить стратегию. Прежде всего, его организационная структура мимикрировала, разделяясь и рассеиваясь по территории Сирии и Ирака, создавая маленькие ячейки, способные действовать на местности, на глубоком уровне. Это позволило организации затаиться в ожидании момента, более благоприятного для перехода к действию. Такие анклавы ДАИШа продолжают существовать, несмотря на то что в ходе операций, проведенных главным образом Соединенными Штатами Америки, многие из руководителей или псевдо-халифов ликвидированы.

Когда Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши был убит в стычке с сирийскими ополченцами в области Идлиб, организация немедленно назначила своим шестым лидером и пятым халифом Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши. Патроним указывает на племя из Мекки, к которому принадлежал Мухаммад[4]. «Не ясно, — пишет The Economist, — сколько власти имя сообщает тому, что сейчас, после изгнания из цитаделей в Сирии и Ираке, представляет собой довольно рыхлую группу, состоящую из маленьких ячеек. А поскольку все известные командиры — первоочередная мишень, они старательно держатся в тени»[5]. Безусловно, ситуация сильно переменилась с тех пор, когда ИГИЛ контролировал треть Сирии и 40 % Ирака. Организация, хотя и заметно урезанная и вынужденная уйти в подполье, все еще оказывает сильное влияние на повстанческие группы в ряде областей Западной Африки, продолжающие сеять агрессию по всему региону, и контролирует некоторые важные ветви (или ячейки) в Афганистане и Сирии. Исходя из данных 2023 года, западные спецслужбы полагают, что у нее примерно 6 000–10 000 бойцов в месопотамском регионе и много последователей[6].

На Ближнем Востоке, месте своего рождения, сегодня ИГИЛ присутствует в афганском Хорасане, где годами противостоит Аль-Каиде, от которой отличается идеологически и методами действия, хотя часто цели у этих двух групп совпадают. США, прежде чем покинуть Афганистан, поручили правительству талибов искоренить исламистское движение в регионе и защитить хазарейское шиитское меньшинство, но этого не произошло. С тех пор движение распространилось по Азии, особенно на Кавказе, планируя атаковать Запад.

Где его на самом деле много в последние годы, так это в интернете: воинствует своего рода медийный джихад, стараниями членов секретных служб Саддама Хусейна, которые после его падения присоединились к ИГИЛу. Это позволило организации распространять по всему миру свои идеи и формы борьбы. Так возникло нечто вроде медийного глобального джихада, а он в свою очередь породил новый феномен — категорию сочувствующих, которые «на расстоянии в тысячи километров влюбляются в дело новой родины радикализма»[7]. Речь шла и продолжает идти преимущественно о молодых новобранцах, они лучше знакомы со «всемирной паутиной» и восторженнее принимают радикальные идеи, транслируемые из центра. Во время афганской войны (2001) Аль-Каида вербовала своих зарубежных бойцов главным образом из мужчин от 30 до 40 лет, пришедших в радикальное настроение через религиозные круги при мечетях.

Если, помимо афганского эпифеномена, посмотреть на те зоны, где распространился джихадизм — как ИГИЛовский, так и Аль-Каидский, — мы увидим, что они совпадают с новыми геополитическими пустотами: Ближний Восток, Йемен, Ливия, Синай, регион Сахель в Африке, Кавказ, Африканский Рог, Сомали, Судан и другие территории, где государство ослаблено или терпит крах, а экономическая система отсутствует. На этих территориях проповедники ненависти, как в интернете, так и в религиозных школах, эксплуатируя невежество и бедность населения, слабость правительства и коррупцию, пропагандируют свои идеи и расширяют свои ряды. Каждый, говорят они, может участвовать в глобальном джихаде любыми средствами, в том числе бытовыми или рабочими (нож, автомобиль), устрашая неверующих. В отличие от Аль-Каиды, желающей видеть своих адептов дисциплинированными в учении и действии — только хорошего мусульманина берут на священную войну, — ИГИЛ ведет массовую мобилизацию. «Примкнуть к ДАИШу, — пишет Доменико Квирико, — значит автоматически стать хорошим исламистом; греховное прошлое перечеркнуто одним-единственным действием; это радикальная вербовка»[8]. Так юноша из пригорода, неграмотный пастух из Мали или с Кавказа «автоматически становятся героями ислама и получают допуск в рай»[9].



Теракты ИГИЛа на Западе

Последний крупный теракт ИГИЛа на Западе имел место в начале этого года в США. Арендованный пикап — за рулем гражданин США, принявший ислам, — на полной скорости врезался в праздничную толпу на улице Бурбон в Новом Орлеане. 15 человек погибли, почти 600 ранены. На бампере автомобиля, использованного для теракта, реял черный флаг ИГИЛа. Очевидно террорист — в перестрелке был убит полицией — хотел устроить бойню ради дела ДАИШа.

В этих терактах почти всегда есть ощутимый знак, связывающий преступление с ИГИЛом: организация берет на себя все теракты либо предъявляя предварительную запись, либо размещая в интернете радикальные посты, не оставляющие сомнений в ее авторстве. Делается это, чтобы посеять панику в западном обществе, а также не отдать данный теракт в послужной список другим джихадистским организациям. Так называемый «халифат ИГИЛ» процветал почти десять лет назад, с тех пор число терактов, спланированных или осуществленных американскими мусульманами, заметно сократилось: с 94 в 2015 году до трех в 2023-м. Тем не менее каждый конкретный теракт, особенно со многими жертвами, как в Новом Орлеане, порождает страх и неуверенность в американском обществе и на Западе вообще[10].

Примененный метод уже был испытан в недавние годы, начиная с терактов на набережной в Ницце в июле 2016 года и на рождественских рынках в Германии в 2024 году: автомобиль на полной скорости врезается в толпу, собравшуюся по какому-то случаю. Организовать легко, число жертв — чудовищно. Обычно за рулем одинокие волки, и они редко связаны с джихадистской ячейкой. Часто террористы набираются радикальных идей в интернете или посещая мечеть. Иногда это мусульмане, не очень набожные, но полные решимости защищать свои фундаменталистские убеждения. Обычно — иммигранты или беженцы, чья просьба об убежище отклонена, или им не удается интегрироваться в общество. Это порождает глубокую ненависть к стране, которая оказывает им гостеприимство, но в то же время отвергает или вытесняет на обочину.

Из европейских стран больше всех страдает от джихадистских терактов Германия[11]. 13 февраля 2025 года в Мюнхене афганский беженец, затем арестованный полицией, въехал на своем мини-купере в профсоюзное шествие, ранив около 30 человек, из них двое впоследствии умерли[12]. Спустя несколько дней в австрийском городке Филлах молодой сириец с законным видом на жительство, обработанный радикальной пропагандой на ТикТоке, убил мальчика ударами ножа во имя ИГИЛа и ранил еще четверых человек[13].

Эти факты вызвали большую тревогу у людей как раз в то время, когда немецкие политики обсуждали меры против незаконной иммиграции[14]. Конечно, антимигрантские настроения, заметные в Европе в последнее время, подогревают ненависть одиноких волков. Фактически через весь 2024 год в Германии пролегла кровавая полоса. В Баден-Вюртемберге, на юго-западе страны, в мае 2024 года зарезал полицейского двадцатипятилетний афганец без судимостей, пытавшийся атаковать анти-исламское собрание. В августе, в Золингене, что в Вестфалии, двадцатишестилетний сириец во время праздника убил ножом трех человек; ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ. В декабре в Магдебурге, что в Саксонии-Анхальт, аравиец с ментальными проблемами, беженец в Германии на протяжении 16 лет, на автомобиле въехал в рождественский рынок, убил пять человек, среди них один ребенок. Месяц спустя в Ашаффенбурге (Бавария), в городском парке, двадцатисемилетний афганец убил ножом двух человек[15]. Последний теракт был совершен в Берлине 21 февраля 2025 года, перед выборами, у памятника Шоа: молодой сириец ранил в шею ножом испанского туриста. Несколькими днями ранее европейские спецслужбы подали тревожное оповещение в связи с тем, что ИГИЛ разместил в сети призыв к совершению терактов[16].

Еще одна страна, страдающая от атак ИГИЛа, — Франция. Здесь имели место самые жестокие кровопролития, такие как в Ницце и в Париже в 2015 году, в «Батаклане»: 130 умерших, много раненых. 22 февраля этого года, на другой день после теракта в Берлине, на рынке в Мюлузе алжирец, ранее судимый, с криком «Аллах акбар», убил португальского туриста, затем ранил двух полицейских[17].



2024: молчащий враг подал голос

2024-й стал годом возрождения ИГИЛа: молчащий враг подал голос. Фактически уже много лет эта организация не выдавала столь многочисленных и смертоносных атак по западным целям или по шиитам. 3 января 2024 года два теракта, почти одновременных, в городе Керман на юге Ирана унесли жизни более ста человек во время церемонии по случаю четвертой годовщины смерти легендарного генерала пасдаран Касема Сулеймани[18]. Днем позже ИГИЛ взял на себя ответственность за эту бойню: спикер организации выступил с 34-минутным аудиосообщением. Центральной темой речи была война в Газе. Исламское государство объясняло слушателям, что эта война против евреев за землю справедлива и ее надо поддерживать, но с уточнением: война должна быть религиозной, а не ради национальных интересов.

На самом деле ИГИЛ с момента своего основания никогда не интересовался палестинским делом. В особенности он не желал, чтобы эта борьба (национальная) монополизировала внимание исламского мира. ИГИЛ не поддерживает стратегию Хамаса по ряду политико-религиозных причин: потому что борьба этой организации ведется за землю и в защиту палестинского народа; потому что Хамас допускает выборы, уподобляясь неверующим на Западе; главное — потому что джихадистское движение берет деньги и оружие у шиитского Ирана[19]. А этого никак нельзя оправдать: для ИГИЛа шииты не настоящие мусульмане, а отступники, поэтому подлежат умерщвлению наряду с евреями и христианами. В конечном итоге ИГИЛ считает войну с Израилем законной, но хотел бы, чтобы она велась по его принципам. При всех этих различиях, отнюдь не второстепенных, ИГИЛ в последнее время эксплуатирует тему палестинцев в Газе, используя в своей пропаганде для атаки на своих врагов.

Еще один чудовищный теракт имел место 22 марта 2024 года в Подмосковье. Во время концерта несколько террористов, вероятно связанные с ИГИЛ-Х, вооруженные автоматами и коктейлями Молотова, вошли в «Крокус Сити Холл», убили более 130 человек и ранили 180[20]. А летом 2024 года американские секретные службы предотвратили два больших теракта: один планировался на выступлении Тейлор Свифт в Вене, второй — на день выборов в Оклахома-Сити.

Возникает вопрос: почему ДАИШ именно в этот период перешел к действию? Конечно, в последнее время не было недостатка в поводах. После краха режима Асада в Сирии американские разведслужбы оповестили о том, что ИГИЛ попытается воспользоваться безвластием — поднять голову и восстановить свою боеспособность. Действительно, тогда ополченцы ИГИЛа не раз пытались напасть на тюрьмы и лагеря, контролируемые курдами, где 10 000 членов террористической организации содержатся на северо-востоке Сирии. В этом регионе 2 000 американских солдат помогают курдам Рожавы противостоять джихадистам и протурецким силам, желающим завладеть территорией. Если администрация Трампа выведет этих солдат, ИГИЛ оживится в регионе, угрожая Западу, как и прежде.

Кроме того, обещание Трампа сократить федеральные расходы может означать, что у правительства будет еще меньше возможностей собирать информацию и проводить операции за рубежом. «Склонность к изоляционизму кабинета MAGA (Make America Great Again — Вернем Америке былое величие) может, помимо прочего, дать таким группам, как ИГИЛ или Аль-Каида, пространство для роста за границей, особенно если США отзовут спецназ и инструкторов для местной армии, которые были частью антитеррористической стратегии последних лет»[21]. Запад, направляя финансы на другие приоритеты, надеется положить конец долгой борьбе с терроризмом, но на самом деле террористы продолжают свою войну.

В Сахеле — где давно действуют джихадисты разных мастей — несколько недавних государственных переворотов вынудили французские вооруженные силы покинуть Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Миротворцы ООН тоже ушли из Мали. Вероятно, американские войска скоро покинут Нигер, а также Чад[22]. В недавнем докладе ООН предупреждает, что эти страны захватывают все больше территорий в регионе, угрожая странам на побережье Западной Африки, и могут учредить, как уже не раз бывало, «прибежище для террористов» — базу для атак и на Африку, и на Запад[23].

В последние годы ИГИЛ, равно как и Аль-Каида, распространяется главным образом в Африке, в ее беднейших областях, где слабее государственная власть, и плетет замысловатую сеть союзов с клановыми, племенными или просто преступными группами, которым нужна престижная вывеска для господства над конкурентами. Огромное число людей становятся жертвами терактов в этих странах. Тысячи погибают каждый год, и ответственность за преступления берут на себя разнообразные представители джихадистской галактики.

***

ПРИМЕЧАНИЯ:

Джованни Сале SJ

Источник: La Civiltà Cattolica