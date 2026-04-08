Хиротесия в екатеринбургской общине византийского обряда (+ ФОТО)

5 апреля 2026 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим*, отмечаемый восточными католиками по юлианскому календарю, Божественную литургию в приходе Екатеринбурга возглавил протосинкелл Ординария для католиков византийского обряда на территории России епископ Штефан Липке SJ.

За богослужением Владыка совершил чин поставления во чтеца (хиротесию*) раба Божьего Андрея, члена Знаменской общины византийского обряда.

* Пасха в Церквах восточной традиции рассчитывается по Александрийской пасхалии на основе юлианского календаря (старый стиль). Основные правила: праздник отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, но строго после иудейской Пасхи (Песах) и после весеннего равноденствия. Из-за разницы с григорианским календарем в 13 дней, Пасха у православных и католиков византийского обряда часто наступает позже, чем в Церкви латинской традиции.

**Хиротесия – это священнодействие в восточной традиции, при которой епископ возлагает руки на человека, посвящая его в низшие чины церковнослужителей: чтецов, певцов, иподиаконов.

Благодарим Преосвященного Владыку Штефана за архипастырский визит на Урал, молимся о новом церковнослужителе Андрее и просим для него Божьей благодати!



Источники: «Католики византийского обряда Екатеринбурга» и «Византийская традиция Вселенской Церкви»