Хэллоуин и христианство: где проходит грань?

«Всё испытывайте, хорошего держитесь; удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:21–22). Эти слова святого апостола Павла сегодня звучат особенно актуально. Всё чаще христиане задаются вопросом: как относиться к празднику Хэллоуин и связанным с ним обычаям — маскарадам, гаданиям, колдовству? Может ли христианин без вреда для души участвовать в подобных «невинных забавах»? Ища ответы на эти вопросы, попробуем разобраться в истории и духовном смысле этого «праздника», обратившись к Священному Писанию, Катехизису Католической Церкви и свидетельству человека, которому довелось столкнуться с тёмной стороной Хэллоуина.

Истоки этого праздника уходят в глубь веков — к кельтскому обряду Самайн. Более двух тысяч лет назад кельты, населявшие территорию нынешней Ирландии, Англии и Франции, отмечали в ночь с 31 октября на 1 ноября завершение года — время, когда, по их вере, граница между миром живых и мёртвых стиралась. Жрецы-друиды приносили жертвы своему богу смерти Самайну, надеясь умилостивить злых духов. Огонь, костры и жертвоприношения должны были защитить людей от потусторонних сил. В ту же ночь, по преданию, друиды ходили от дома к дому, требуя подношений и угрожая проклятиями тем, кто откажет, — отсюда возникло выражение trick or treat — «угощай или пожалеешь». Позднее символами Хэллоуина стали страшные маски и вырезанные головы из репы, а затем — из тыквы: считалось, что они отпугивают демонов. Однако смысл этих действий был далёк от безобидной игры — изначально праздник почитал смерть и силы тьмы или признавая их особую власть.

С распространением христианства Церковь стремилась вытеснить языческие обычаи. Папа Григорий IV в 834 году установил 1 ноября как день праздника Всех Святых, чтобы обратить внимание людей от смерти к вечной жизни. Также 2-8 ноября католики отмечают, что связь между миром живых и миром усопших есть, но не в ключе оккультизма, а в духе любви и молитвы о вечном блаженстве для усопших.

«Поклонение Агнцу» (Гентский алтарь, братья ван Эйк), XV век. Собор всех святых — описанное в «Откровении Иоанна Богослова» поклонение всех святых Агнцу Божьему, за которым последует снятие 7-й печати

Но несмотря на усилия Церкви многие элементы Самайна сохранились и сегодня вновь обретают популярность — даже среди христиан. Католическая Церковь напоминает: Хэллоуин не имеет отношения к христианству. Более того, он связан с практиками, осуждёнными ещё в Ветхом Завете: «Да не найдётся у тебя никто, кто бы занимался гаданием, ворожбой, колдовством… Всякий, кто делает подобное, мерзок пред Господом» (Втор 18:10–12).

Катехизис Католической Церкви (пп. 2115–2117) ясно предупреждает, что вера несовместима с оккультизмом, магией и гадательными практиками.

Папа Бенедикт XVI также говорил об этом прямо: «Хэллоуин — праздник антихристианский и опасный. Он приучает новые поколения к эзотерическому мышлению и подрывает духовные ценности».

Современная Церковь предлагает позитивную альтернативу — вечера и балы святых. Всё больше приходов устраивают шествия детей, переодетых не в ведьм и вампиров, а в святых и ангелов. Это помогает напомнить о настоящем смысле праздника Всех Святых 1 ноября — благодарности за пример тех, кто победил зло верой и любовью, а также о нашем общем призвании к святости: глядя на тех, кто уже в доме Отца, мы желаем с Божьей помощью следовать их примеру и обрести вечную радость на небесах.

Особое свидетельство о Хэллоуине оставила Дебора Липски — магистр педагогики и бывшая сатанистка из США, ныне активная католичка и участница Общества аутизма штата Мэн. В юности, пережив страдания и одиночество, она обратилась к оккультизму — сначала ради силы и защиты, а затем полностью погрузилась в тьму. «Учителя и одноклассники, которые раньше презирали меня, теперь меня боялись», — вспоминает она. Однако вскоре Дебора столкнулась с последствиями: демоны, которых она «призывала против других», начали мучить её саму.

После многих лет духовной борьбы она вернулась в Католическую Церковь. «Каждый демон, которого ты вызываешь, чтобы повредить другим, в итоге повредит тебе», — говорит Липски.

Она призывает христиан не участвовать в праздновании Хэллоуина даже в его «безобидной» форме: «Даже если ребёнок одет ангелом, само участие в этом дне открывает двери злу. Лучше посвятить вечер молитве, чтению житий святых и семейному розарию».

По словам Деборы, защита от зла возможна только через жизнь в благодати: частую исповедь, участие в Святой Мессе и принятие Святого Причастия. Полезно пользоваться сакраменталиями — святой водой, крестами, скапуляриями, медальонами. Особую опасность она видит в «безобидных» гаданиях, гороскопах и играх с магией. «Гнев и обида притягивают демонов, как кровь притягивает акул», — предупреждает она.

Сегодня Дебора Липски свидетельствует о Божьем милосердии, которое способно освободить даже из глубочайшей тьмы. Её история напоминает: даже падение может стать началом пути к Богу. «Даже наши грехи, если мы искупаем их, становятся возможностью для благодати. Грех, о котором мы искренне жалеем, делает нас смиреннее и сострадательнее».

Хэллоуин — не просто маскарад, а отражение древнего культа смерти, противостоящего духу Евангелия. Христианин призван быть, по слову святого Кирилла Иерусалимского, «испытанным банкиром, держащимся добра и удаляющимся от всякого зла».

Пусть праздник Всех Святых станет для нас временем глубокой благодарности тем, кто победил зло силой веры, и вдохновит нас идти их путём — путём света, святости и жизни в Боге. Да укрепит наша вера в «святых общение» желание молиться за усопших — в уповании на безмерное Божье милосердие и в надежде на радостную встречу с ними и со всеми святыми в доме Небесного Отца.



Материал подготовила с. Иоанна Андрущишина, CSA (г. Сургут)

***

(Источники иллюстраций: ehb-munich.de, foma.ru)